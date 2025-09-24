 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Soleno Therapeutics progresse après l'échec d'une étude de phase avancée sur un médicament de son concurrent contre les maladies rares
information fournie par Reuters 24/09/2025 à 16:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Soleno Therapeutics SLNO.O augmentent de 12,7 % à 64,07 $

** La société concurrente Acadia Pharmaceuticals ACAD.O déclare qu'elle va interrompre le développement de sa thérapie intranasale pour traiter une maladie génétique rare après avoir échoué à montrer des avantages chez les patients dans un essai de stade avancé

** Les actions d'ACAD ont baissé de 10,6 % à 21,11 $

** SLNO a le seul traitement approuvé par la FDA aux États-Unis, appelé Vykat XR, pour traiter l'hyperphagie, ou les sensations de faim intense et persistante, chez les patients atteints de la maladie génétique du syndrome de Prader-Willi

** Les analystes de Cantor Fitzgerald considèrent les résultats d'ACAD comme un obstacle majeur pour SLNO, "car les investisseurs avaient considéré ce programme comme un concurrent potentiel du Vykat XR"

** Cela signifie que le Vykat XR de SLNO est le seul produit en ville pour l'hyperphagie du PWS... ainsi, nous restons confiants sur la poursuite du lancement du Vykat XR", déclare Piper Sandler

** Les actions de SLNO ont été sous pression après le décès d'un jeune homme de 17 ans qui suivait le traitement de la société et après que le vendeur à découvert Scorpion Capital a révélé sa position à découvert

** Les résultats impressionnants du troisième trimestre, associés à des signaux indiquant que plusieurs patients se portent bien et tolèrent le médicament, pourraient conduire à un retour de l'action à deux chiffres, selon Cantor Fitzgerald

** En incluant le mouvement de la séance, SLNO a augmenté de 37 % depuis le début de l'année

