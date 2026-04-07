Soleno retire sa demande d'autorisation de mise sur le marché d'un médicament contre les maladies rares dans l'UE avant le rachat par Neurocrine

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Soleno Therapeutics SLNO.O a déclaré mardi qu'elle avait volontairement retiré la demande de mise sur le marché européen de son médicament contre les troubles métaboliques rares, suite aux plans de l'acquéreur Neurocrine

NBIX.O visant à se concentrer davantage sur le marché américain.

Soleno, que Neurocrine Biosciences va acquérir pour 2,9 milliards de dollars , a déclaré dans un document que le retrait était "basé sur des considérations commerciales et stratégiques".

Cette décision "préserve la capacité de l'entreprise à se réengager auprès des autorités de réglementation à une date ultérieure", a ajouté la société.

Le médicament, appelé Vykat XR aux États-Unis, a été le premier approuvé dans le pays pour traiter l'hyperphagie associée au syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare.

Le directeur général de Neurocrine, Kyle Gano, a déclaré lundi que son entreprise n'avait pas l'intention de lancer le médicament en Europe, car elle se concentre sur le marché américain.

Il a également déclaré que la décision n'était pas liée aux risques potentiels de la politique de tarification des médicaments de la nation la plus favorisée du président Donald Trump, mais qu'elle était basée sur "la volonté de s'assurer que nous continuons à nous concentrer sur le lancement aux États-Unis dans le domaine des maladies rares."

Une décision de l'Agence européenne des médicaments sur le médicament était initialement attendue pour la mi-2026.

Ce retrait s'inscrit dans une tendance plus générale des fabricants de médicaments à retarder le lancement de certains nouveaux médicaments en Europe, alors que l'industrie est aux prises avec les changements de politique de prix aux États-Unis.

Les actions de Neurocrine ont baissé de 1,1 %.