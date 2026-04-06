Soleno dépasse son plus haut niveau depuis un an, alors que Neurocrine conclut un accord de rachat de 2,9 milliards de dollars

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(Mises à jour)

6 avril - ** Les actions de Soleno Therapeutics SLNO.O augmentent de 32,4 % pour atteindre 52,28 $ - le gain le plus important en un jour depuis plus d'un an

** Neurocrine Biosciences NBIX.O annonce qu'elle achètera Soleno dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 2,9 milliards de dollars

** Neurocrine paiera 53 $ par action en espèces pour Soleno, soit une prime de 34,2 % par rapport à la dernière clôture de Soleno

** L'accord devrait être conclu dans les 90 jours, selon lesentreprises

** Les actions de Neurocrine étaient en baisse de 2,7 % à 128 $ avant la cloche

** L'accord donne à Neurocrine l'accès à Vykat XR, le premier médicament approuvé aux États-Unis pour traiter l'hyperphagie associée au syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare

** Josh Schimmer, analyste chez Cantor, prévoit que les ventes annuelles de Vykat XR dépasseront le milliard de dollars en 2029

** En incluant le mouvement de la séance, SLNO a chuté de 14,7 % cette année