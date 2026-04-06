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Soleno bondit alors que Neurocrine conclut un accord de rachat de 2,9 milliards de dollars
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 13:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

6 avril - ** Les actions de Soleno Therapeutics SLNO.O augmentent de33,7 % à 52,80 $ avant la mise sur le marché

** Neurocrine Biosciences NBIX.O annonce qu'elle achètera Soleno dans le cadre d'une transaction d'une valeur de 2,9 milliards de dollars

** Neurocrine paiera 53 $ par action en espèces pour Soleno, soit une prime de 34,2 % par rapport à la dernière clôture de Soleno

** L'opération devrait être conclue dans les 90 jours, selon les entreprises

** Les actions de Neurocrine étaient en baisse de 2,7 % à 128 $ avant la cloche

** L'accord donne à Neurocrine l'accès à Vykat XR, le premier médicament approuvé aux États-Unis pour traiter l'hyperphagie associée au syndrome de Prader-Willi, une maladie génétique rare

** Jusqu'à la dernière clôture, SLNO a chuté de 14,7 % cette année

Valeurs associées

NEUROCRINE BIOSCIENCES
131,6000 USD NASDAQ 0,00%
SOLENO THERAPTCS
39,4900 USD NASDAQ 0,00%
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