Solaria prend le soleil, Aixtron surprend et Wizz Air perd de l'altitude
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 10:40
Actions en hausse
Solaria Energia ( 12%) : le fabricant de systèmes de production d'énergie renouvelable affiche un EBITDA annuel au-dessus du consensus à 266,1 MEUR. Un contrat d'achat d'électricité par Merlin Properties pour 600 MWh de stockage énergétique par batterie vient d'être conclu, le marché réagit bien à la nouvelle.
Biomérieux ( 5%) : la société de santé française grimpe après de solides résultats. Une hausse organique de 6% des ventes et des perspectives pour 2026 ambitieuses avec un EBIT en croissance de 10%.
Merlin Properties ( 7%) : l'entreprise d'investissement immobilier affiche de solides résultats. Le bénéfice par action s'est établi à 1,4 EUR contre 0,56 un an plus tôt, le chiffre d'affaires atteint 538 MEUR.
Acciona ( 10%): la société espagnole signe des performances solides pour l'exercice 2025 avec un EBITDA annuel de 3,21 Mds EUR et un chiffre d'affaires de 20,24 MdsEUR. L'entreprise annonce des prévisions ambitieuses et anticipe un dividende de 5,65 EUR payable en 2026.
Aixtron ( 6%) : le fabricant allemand de solution de dépôt pour le marché des semiconducteurs surprend le marché avec des résultats au-dessus du consensus des analystes. Malgré un contexte de marché mou, l'entreprise enregistre des ventes de 556,6 MEUR.
Actions en baisse
Lisi SA (-11%) : la société française chute après la publication de résultats fragiles. Le groupe a fait part d'un bénéfice net de 139,7 MEUR contre 56 MEUR un an plus tôt, mais le marché s'attendait à mieux. Le chiffre d'affaires prévu de 1,89 MdsEUR n'a pas été atteint et s'établit à 1,75 MdsEUR.
Wizz Air Holding (-8%): la compagnie aérienne low cost perd le soutien des fonds Indigo Partners qui ont annoncé céder 10% du capital de Wizz AIR abaissant leur participation à 14,2%. Le marché y voit un signal de désengagement.
Delivery Hero (-5%): L'entreprise allemande de commande de nourriture en ligne voit sa croissance freinée par un environnement sous pression. La valeur totale de tous les biens vendus se place à 49,2 Mds EUR contre 49,5 MdsEUR attendu.
WPP PLC (-5%): le prestataire de service de communication britannique enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025. Le groupe a annoncé un dividende final de 0,075 GBP par action contre 0,244 GBP en 2024. Le marché réagit mal à ces chiffres fragiles.
Puma SE (-2 %) : la marque de vêtements de sport annonce la prévision d'une nouvelle perte annuelle et supprime son dividende dans le cadre de sa restructuration. La dette s'élève à 1,06 Mds EUR contre 119,8 MEUR un an plus tôt.
A lire aussi
-
Le taux de chômage s'est maintenu en Allemagne à 6,3% en février, un niveau inchangé depuis mars de l'an dernier, selon une estimation officielle publiée vendredi, confirmant le manque de dynamisme de la première économie européenne. En données brutes, 3,07 millions ... Lire la suite
-
Le gouvernement pakistanais a déclaré vendredi la "guerre ouverte" aux autorités talibanes après une offensive afghane lancée la veille à sa frontière, qui a conduit Islamabad à bombarder notamment Kaboul en représailles.
-
Emmanuel Grégoire, candidat de la gauche unie hors LFI dans la course à la Mairie de Paris en mars 2026, visite le Salon de l'agriculture.
-
Les hommes de Néandertal et les femmes Homo Sapiens étaient particulièrement enclins à s'accoupler, affirme une étude scientifique publiée jeudi par la revue Science, une habitude qui permet de mieux comprendre l'évolution du génome humain. En 2010, des scientifiques ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer