Solaria prend le soleil, Aixtron surprend et Wizz Air perd de l'altitude
information fournie par Zonebourse 27/02/2026 à 10:40

Solaria Energia profite d'un contrat et d'un résultat solide, Merlin Properties triple son bénéfice par action pendant que Wizz Air perd le soutien des fonds Indigo. Lisi SA déçoit le marché avec des chiffres en dessous des attentes

Actions en hausse

Solaria Energia ( 12%) : le fabricant de systèmes de production d'énergie renouvelable affiche un EBITDA annuel au-dessus du consensus à 266,1 MEUR. Un contrat d'achat d'électricité par Merlin Properties pour 600 MWh de stockage énergétique par batterie vient d'être conclu, le marché réagit bien à la nouvelle.

Biomérieux ( 5%) : la société de santé française grimpe après de solides résultats. Une hausse organique de 6% des ventes et des perspectives pour 2026 ambitieuses avec un EBIT en croissance de 10%.

Merlin Properties ( 7%) : l'entreprise d'investissement immobilier affiche de solides résultats. Le bénéfice par action s'est établi à 1,4 EUR contre 0,56 un an plus tôt, le chiffre d'affaires atteint 538 MEUR.

Acciona ( 10%): la société espagnole signe des performances solides pour l'exercice 2025 avec un EBITDA annuel de 3,21 Mds EUR et un chiffre d'affaires de 20,24 MdsEUR. L'entreprise annonce des prévisions ambitieuses et anticipe un dividende de 5,65 EUR payable en 2026.

Aixtron ( 6%) : le fabricant allemand de solution de dépôt pour le marché des semiconducteurs surprend le marché avec des résultats au-dessus du consensus des analystes. Malgré un contexte de marché mou, l'entreprise enregistre des ventes de 556,6 MEUR.

Actions en baisse

Lisi SA (-11%) : la société française chute après la publication de résultats fragiles. Le groupe a fait part d'un bénéfice net de 139,7 MEUR contre 56 MEUR un an plus tôt, mais le marché s'attendait à mieux. Le chiffre d'affaires prévu de 1,89 MdsEUR n'a pas été atteint et s'établit à 1,75 MdsEUR.

Wizz Air Holding (-8%): la compagnie aérienne low cost perd le soutien des fonds Indigo Partners qui ont annoncé céder 10% du capital de Wizz AIR abaissant leur participation à 14,2%. Le marché y voit un signal de désengagement.

Delivery Hero (-5%): L'entreprise allemande de commande de nourriture en ligne voit sa croissance freinée par un environnement sous pression. La valeur totale de tous les biens vendus se place à 49,2 Mds EUR contre 49,5 MdsEUR attendu.

WPP PLC (-5%): le prestataire de service de communication britannique enregistre une baisse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025. Le groupe a annoncé un dividende final de 0,075 GBP par action contre 0,244 GBP en 2024. Le marché réagit mal à ces chiffres fragiles.

Puma SE (-2 %) : la marque de vêtements de sport annonce la prévision d'une nouvelle perte annuelle et supprime son dividende dans le cadre de sa restructuration. La dette s'élève à 1,06 Mds EUR contre 119,8 MEUR un an plus tôt.

