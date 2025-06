Soitec : vers un triple-test du plancher des 41/41,5E ? information fournie par Cercle Finance • 19/06/2025 à 11:40









(CercleFinance.com) - Soitec a du mal à confirmer un scénario de reprise en 'W' sur 40,9/41E (double creux quasi parfait des 9 avril et 2 juin) et a vu son rebond enrayé dès le test des 50E.

Un 3ème test des 41,5E semble imminent : c'est le support à n'enfoncer sous aucun prétexte.



Valeurs associées SOITEC 44,6900 EUR Euronext Paris -2,51%