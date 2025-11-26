 Aller au contenu principal
Soitec, plus forte hausse du SRD et du SBF 120 à la clôture du mercredi 26 novembre 2025
information fournie par AOF 26/11/2025 à 17:55

(AOF) - Soitec (+9,11% à 26,46 euros)

Soitec a bondi, enchaînant une troisième séance de suite dans le vert. Le groupe profite de la hausse de près de 3% de l'indice Sox, qui intègre les 30 plus grandes sociétés américaines cotées principalement impliquées dans la conception, la distribution, la fabrication et la vente de semi-conducteurs. Soitec avait été très lourdement sanctionné jeudi dernier en raison de perspectives inférieures aux attentes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Leader mondial avec les 2/3 du marché de la production de semi-conducteurs utilisant la technologie SOI (plaques de silicium) ;

- Chiffre d’affaires de 891 M€ réalisé à 92 % à l’international (65 % Asie, 20 % Europe et 15 % Etats-Unis) et réparti entre les communications mobiles pour 62% avec le RF-SOI, les objets intelligents, dont les data centers, pour 21 % avec Photonics-SOI, puis l’industrie et l’automobile pour 17 % avec POWER-SOI, FD-SOI et SMARTSIC™ ;

- Ambition de référence mondiale des substrats pour semi-conducteurs :

- fondée sur 2 technologies uniques -Smart cut et Smart stacking- et 2 expertises dans la production de substrats complexes -épitaxie et matériaux composés- au service de 3 marchés de masse -smartphones, automobile puis infrastructures pour cloud, télécom & internet des objets,

- visant le renforcement du leadership dans les produits SOI -FD-SOI, Power-SOI, Photonics-SOI-, la montée en puissance des produits et substrats POI, SmartSiC™ et RF-GAN puis le déploiement des futurs matériaux -POWER GAN, SMART GAN, InP ;

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- association en amont aux projets des producteurs de semi-conducteurs,

- dynamisme des nouveaux produits : RF, FD, POI et Power (100 M€ de revenus chacun) et fortes attentes à l’égard de la technologie Photonics-SOI nécessaire aux CPO de Nvidia,

- fortes avancées de la division objets intelligents rebaptisée « Edge&Cloud AI »,

- face au déstockages RF-SOI dans les communications et au repli des volumes Power-SOI dans l’automobile, allègement de l’activité (arrêt d’Imager-SOI, cession de Dosphin Design) et réduction des coûts via le retour à 150 M€ des investissements industriels en 2025-26,

-innovation articulée entre incrémentation pour 80 % et rupture pour 20 % :

- servie par une R&D à 14 % des revenus (22 ème déposeur français de brevets,

- dopée par les partenariats -PSMC dans la technologie TLT pour puces et CEA-Leti dans la cybersécurité des circuits intégrés ;

- Stratégie environnementale 2030 de réduction de 37 % des émissions de CO2 vs 2023 via la prise en compte des enjeux dès la conception, la performance énergétique des sites industriels et le recours à une énergie a-carbone et au fret bas-carbone ;

- Pilotage du projet européen Move2THz de semi-conducteurs à base de phosphure d’indium et attente de lancements dans le piézoélectrique, le nitrure de gallium et le carbure de silicium ;

- Bilan peu endetté avec des capitaux propres de 1,6 Md€, une dette de 94 M€, le retour à une génération positive d’autofinancement libre, à 26 M€, et des disponibilités de 688 M€

Défis

- Parité euro/dollar défavorable ;

- Après 2 avertissements sur résultats, interrogations des investisseurs sur la persistante des stocks de SOI, y compris SF-SOI ;

- Absence de visibilité aggravée par le renforcement du conflit douanier Chine-Etats-Unis risquant de remettre en cause de l’équilibre logistique entre les lignes de production (Bernin, Pasir Ris, Shanghai et Hasselt) ;

- Légère hausse attendue du marché des smartphones (61 % du marché final de Soitec) ;

- Après un bénéfice net divisé par 2 l’an dernier et un repli de 24 % du chiffre d’affaires au 1 er trimestre de l’exercice 2025-26, objectif pour le 2 ème trimestre d’un rebond de 50 % des ventes ;

Valeurs associées

SOITEC
26,4600 EUR Euronext Paris +9,11%
Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 26/11/2025 à 17:55:00.

