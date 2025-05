Soitec, plus forte baisse du SBF 120 à la clôture du vendredi 30 mai 2025

(AOF) - Soitec (-5,75% à 43,42 euros)

Après avoir évolué hier en hausse, soutenu par les résultats trimestriels de Nvidia, Soitec a de nouveau été sous pression ce vendredi. Lors de la publication de ses résultats, le spécialiste des matériaux semi-conducteurs innovants a annoncé le retrait de ses perspectives financières du fait de la visibilité actuellement réduite et des incertitudes pesant sur le marché

Points clés

- Leader mondial avec les 2/3 du marché de la production de semi-conducteurs utilisant la technologie SOI (plaques de silicium) ;

- Chiffre d’affaires de 978 M$ réalisé à 92 % à l’international (65 % Asie, 20 % Europe et 15 % Etats-Unis) et réparti entre les communications mobiles pour 62% avec le RF-SOI, les objets intelligents, dont les data centers, pour 21 % avec Photonics-SOI et Imager-SOI, puis l’industrie et l’automobile pour 17 % avec POWER-SOI, FD-SOI et SMARTSIC™ ;

- Ambition :

- fondée sur 2 technologies uniques -Smart cut et Smart stacking- et 2 expertises dans la production de substrats complexes -épitaxie et matériaux composés- au service de 3 marchés de masse -smartphones, automobile puis infrastructures pour cloud, télécom & internet des objets,

- visant le renforcement du leadership dans les produits SOI -FD-SOI, Power-SOI, Photonics-SOI-, la montée en puissance des produits et substrats POI, SmartSiC™ et RF- GAN et, à long terme, le déploiement de futurs matériaux -POWER GAN, SMART GAN, InP ;

- Capital ouvert avec 3 actionnaires de référence -BPI (11,47 %), le chinois NSIG Sunrise (8,13 %) et CEA Investissement (7,2 %)- puis Baillie Gyfford (6,74 %), Eric Meurice présidant le conseil de 15 administrateurs et Pierre Barnabé étant directeur général.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

-expansion vers de nouveaux produits, notamment le POI et le SmartSiC™ délivrables depuis 2024 et la technologie Photonics-SOI nécessaire aux produits CPO de Nvidia ,

- association en amont aux projets des producteurs de semi-conducteurs,

- fortes avancées de la division objets intelligents rebaptisée « Edge&Cloud AI »,

-innovation servie par une R&D à 14 % des revenus (22ème déposeur de brevets en France avec + 4 150 brevets) et articulée entre incrémentation pour 80 % et rupture pour 20 % ;

- Stratégie environnementale 2030 de réduction de 37 % des émissions de CO2 vs 2023 :

- via la prise en compte des enjeux dès la conception, la performance énergétique des sites industriels et le recours à une énergie a-carbone et au fret bas- carbone,

- visant une réduction de 50 % de la consommation d’eau

- Pilotage du nouveau projet européen Move2THz de semi-conducteurs à base de phosphure d’indium et attente de lancements dans la diversification piézoélectrique, nitrure de gallium et carbure de silicium ;

- Bilan non endetté avec 1 Md€ de fonds propres et une forte génération de trésorerie.

Défis

- Suspension de l’extension du site de Bernin et rumeurs d’implantation industrielle aux Etats-Unis ;

- Risque de remise en cause de l’équilibre logistique entre des 6 lignes de production (Bernin, Pasir Ris, Shanghai et Hasselt) en raison des levées douanières aux Etats-Unis et et Chine ;

- Retrait de ses perspectives financières 2026 et à moyen terme du fait de la visibilité actuellement réduite et des incertitudes pesant sur le marché

- Absence de distribution de dividendes.