Soitec : Pierre Barnabé va quitter la direction générale pour raisons personnelles
information fournie par Reuters 01/10/2025 à 08:26

Soitec SOIT.PA a annoncé mercredi le lancement du processus de succession de son directeur général Pierre Barnabé, qui a informé le conseil d'administration de son intention de quitter le groupe pour raisons personnelles.

Pierre Barnabé exercera ses fonctions jusqu'à la fin de l'exercice 2025-2026 et conservera ses responsabilités de DG de Soitec jusqu'au 31 mars 2026

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

SOITEC
40,8500 EUR Euronext Paris +5,36%
