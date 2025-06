Soitec: partenariat avec le CEA-Leti en cybersécurité information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 10:04









(CercleFinance.com) - Soitec annonce un partenariat stratégique avec le CEA-Leti visant à renforcer la cybersécurité des circuits intégrés (IC) grâce à l'utilisation novatrice de la technologie FD-SOI (Fully Depleted Silicon-On-Insulator).



'Cette collaboration vise à faire du FD-SOI une plateforme de référence pour l'électronique sécurisée, en tirant parti de sa résistance intrinsèque aux attaques physiques, et en l'amplifiant', explique le fournisseur de matériaux semiconducteurs.



Le projet vise à produire des données et des démonstrations ainsi qu'une feuille de route indicative pour répondre aux exigences croissantes en cybersécurité dans des marchés tels que l'automobile, l'IoT industriel et les infrastructures sécurisées.





