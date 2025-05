Soitec; le titre recule, HSBC dégrade son conseil information fournie par Cercle Finance • 30/05/2025 à 14:24









(CercleFinance.com) - Soitec accuse l'une des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 vendredi à la Bourse de Paris, plombé par une note de HSBC qui dit s'inquiéter des perspectives du spécialiste des matériaux pour semi-conducteurs.



Vers 14h00, le titre chute de 2,6% tandis que le SBF 120 avance de 0,3%.



Depuis le 27 mai, date à laquelle le groupe a publié ses résultats annuels et annoncé prévoir un chiffre d'affaires en baisse de 20% à périmètre et taux de change constants pour son premier trimestre, l'action a chuté de 27%.



S'il rappelle qu'il s'attendait à ce que la publication réserve quelques mauvaises surprises, HSBC se dit surpris par l'ampleur de la déception liée aux perspectives de la société.



'Ceci dit, notre opinion jusqu'ici positive reposait sur notre optimisme concernant la fin de la correction des stocks dans le RF-SOI et un rebond de la croissance', rappelle le broker.



'Etant donné que la demande continue de décevoir et que la direction signale une visibilité limitée à court terme, ainsi qu'un manque de clarté quant au moment où Soitec pourrait atteindre son modèle financier, nous n'avons plus de certitude sur le calendrier ni sur l'ampleur de la reprise de la demande dans le marché du RF-SOI', ajoute-t-il.



Le broker dit dégrader en conséquence son conseil à 'conserver', contre 'achat' précédemment, avec un objectif de cours ramené de 88 à 51 euros.





