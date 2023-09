Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec: inauguration d'une nouvelle usine à Bernin information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 08:18









(CercleFinance.com) - Soitec fait part de l'inauguration de sa nouvelle usine, située à Bernin, au coeur de son berceau historique du Grésivaudan, près de Grenoble, usine dédiée à la production des substrats SmartSiC qui équiperont les nouvelles générations de véhicules électriques.



Basée sur le carbure de silicium (SiC), la technologie SmartSiC améliore l'efficacité des systèmes de conversion d'énergie, permettant des pertes de puissance réduites, une meilleure gestion thermique et une densité de puissance accrue.



D'une superficie de 2.500 m2, l'usine aura la capacité de produire à terme 500.000 wafers SmartSiC par an. Elle contribuera à la stratégie de croissance durable de Soitec et permettra, à terme, la création de près de 400 emplois directs.





