Soitec: départ du président du conseil en juillet

(CercleFinance.com) - Soitec annonce qu'Eric Meurice a décidé de quitter ses fonctions d'administrateur et de président du conseil d'administration à l'issue de la prochaine AG, le 23 juillet. Il prendra alors un rôle de conseil stratégique auprès du directeur général pour un an.



Conformément au plan de succession établi par le groupe de matériaux semiconducteurs, le conseil a désigné Christophe Gégout en tant que président du conseil d'administration et président du comité de la stratégie pour une période de transition.



Christophe Gégout sera remplacé comme administrateur référent par Delphine Segura-Vaylet, et comme président du comité d'audit et des risques par Shuo Zhang. Un processus de remplacement et de recrutement d'un nouvel administrateur a été engagé.





