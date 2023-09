Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Soitec : décroche de -3% vers 161,8E information fournie par Cercle Finance • 07/09/2023 à 11:59









(CercleFinance.com) - Soitec décroche de -3% vers 161,8E, ce qui semble valider la cassure du support estival des 182,8E du 24 juillet.

Un double-top sous 180,5E s'ébauche avec un objectif de repli vers 155E (ex-zénith de mi-avril) puis 147,5E (plancher du 6 juillet).





Valeurs associées SOITEC Euronext Paris -3.42%