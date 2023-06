Soitec confirme ses objectifs à moyen terme avant une journée investisseurs

- Le fabricant de substrats pour l’industrie électronique Soitec a confirmé jeudi ses objectifs financiers à l’horizon 2025-2026 en amont d’une journée dédiée aux investisseurs.Le groupe continue ainsi de tabler, pour l’exercice qui s’achèvera le 31 mars 2026, sur un chiffre d’affaires d’environ 2,1 milliards de dollars et sur une marge d’excédent brut d’exploitation (Ebitda) autour de 40%.«La croissance attendue entre les exercices 2023-2024 et 2025-2026 reposera sur l’accroissement du marché des semiconducteurs qui aura un impact favorable sur chacun des trois marchés finaux de Soitec, ainsi que sur l’adoption de nouveaux substrats innovants au-delà des substrats SOI», a indiqué le groupe isérois dans un communiqué.Soitec a indiqué que le montant cumulé des investissements dédiés à l’augmentation des capacités industrielles et à l’innovation devrait atteindre environ 1 milliard d’euros sur la période couvrant les exercices 2023-2024 à 2025-2026, tandis que le retour sur capitaux engagés, après impôts, devrait passer de 20% en 2022-2023 à environ 25% en 2025-2026.Marchés porteursSelon Soitec, la taille de ses marchés adressables devrait tripler d’ici à 2030, portée par la forte croissance de la demande de semi-conducteurs, une plus grande pénétration des substrats innovants et une extension du portefeuille de produits.«Nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs à l’horizon 2025-2026 et prêts à étendre nos ambitions de création de valeur durable au-delà. Les mégatendances technologiques vont continuer d’alimenter une demande massive en semi-conducteurs, générant une plus grande adoption de substrats innovants», a indiqué le directeur général de Soitec, Pierre Barnabé, cité dans le communiqué du groupe.Mercredi soir, Soitec a publié des résultats en hausse pour l’exercice clos le 31 mars 2023 et a confirmé anticiper un chiffre d’affaires stable à taux de change et périmètre constants pour l’exercice en cours.

Pierre-Jean Lepagnot