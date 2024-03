Soitec au plus bas depuis septembre 2020 : les objectifs déçoivent

(AOF) - Plus fort repli du SBF 120, Soitec dévisse de 13,75% à 104,15 euros, la digestion plus longue que prévu des stocks chez les clients de l'activité Communications mobiles pèse sur ses perspectives pour l'exercice 2024-2025. "Ces dernières se révèlent très décevantes, décalant à nouveau la reprise du marché", commente Invest Securities. Soitec prévoit que le chiffre d’affaires 2024-2025 soit stable à périmètre et taux de change constants, "avec un potentiel de hausse si l’activité RF se redresse plus tôt que prévu et avec un fort effet de saisonnalité au cours de l’exercice".

Des analystes bien plus optimistes

Ils tablaient en moyenne sur un bond de 24% de l'activité.

Dans le détail, le chiffre d'affaires du premier semestre devrait baisser d'environ 15% à périmètre et changes constants, avec un point bas attendu au premier trimestre 2024-2025. Le fabricant de substrats électroniques à haute performance anticipe ensuite un rebond du chiffre d'affaires au second semestre, notamment "porté par la fin de la correction des stocks de RF-SOI dans les fonderies".

La marge d'Ebitda de l'exercice 2024-2025 est attendue à environ 35%. Ici encore, la société déçoit. Le marché visait 36,5%. Au niveau de l'Ebitda en valeur, la nouvelle guidance est inférieure de 20% au consensus, signale UBS.

"Au cours de la récente période de résultats du quatrième trimestre, les clients finaux de Soitec, Mediatek, Qualcomm, Qorvo et Skyworks, ont tous signalé la fin du cycle de ralentissement du marché des smartphones", les annonces de Soitec seront "probablement une surprise pour beaucoup, même en tenant compte du délai d'environ 6 mois entre le substrat et la demande finale", prévient UBS.

Départ du président du conseil d'administration

Soitec a confirmé attendre pour l'exercice 2023-2024 un chiffre d'affaires en baisse d'environ 10% à périmètre et taux de change constants et une marge d'Ebitda d'environ 34%, conformément aux indications données le 7 février dernier. Les résultats 2023-2024 seront publiés le 22 mai prochain.

En parallèle à cette publication, la firme technologique a annoncé le départ d'Eric Meurice, administrateur et de président du conseil d'administration, à l'issue de l'assemblée générale du 23 juillet. Il prendra par ailleurs un rôle de conseil stratégique auprès du directeur général de la société pour une durée d'un an.

Christophe Gégout, actuellement administrateur référent indépendant de Soitec, président du comité d'audit et des risques et membre du comité de la stratégie, remplacera Eric Meurice en tant que président du conseil d'administration et président du comité de la stratégie pour une période de transition.

Marché en croissance et tensions sur les prix

Selon la SIA, les ventes mondiales de puces se sont établies à 151,7 milliards de dollars au premier trimestre 2022, soit une envolée de 23% sur un an. Les ventes ont progressé sur tous les grands marchés régionaux et pour toutes les catégories de produits. Alors que les incertitudes mondiales, notamment la guerre en Ukraine et la crise sanitaire, pèsent sur les chaînes d'approvisionnement, la demande de semi-conducteurs continue de dépasser fortement l'offre. Les fabricants Samsung et TSMC ont annoncé qu'ils allaient relever leurs tarifs, dans un contexte où les acteurs du secteur disposent de bonnes marges de manœuvre et bénéficient d'un pouvoir de négociation renforcé. Toutefois les hausses de salaires et les prix des composants pourraient peser sur les performances futures.