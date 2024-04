Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Soitec : -44% en 3 mois à 91E, support possible à 90E information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 13:56









(CercleFinance.com) - Avec le mini-krach de -20,6% du 28 mars (support majeur des 120E du 18/10/2022 pulvérisé), puis un nouveau séisme de -7% les 4 et 5 avril (vers un nouveau plancher annuel de 91E), Soitec vient d'effacer tous ses gains depuis le 1 juin2020, portant son repli 2024 à -44%.



Sous 90E (soit -50% depuis le 28/07/2023), le prochain support ne se dessine pas avant 75E, l'ex-plancher du 22 mai au 3 juin 2019.





