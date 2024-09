SOGECLAIR : résultats S1 2024

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2024

Chiffre d’affaires = 79,1M€ (+9%)

EBITDA = 4,1M€ (-7,0%)

Fonds propres = 57,8M€ au S1 2024 contre 56,8M€ au S1 2023 (+1,7%)





SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui ses résultats pour le 1er semestre clos le 30 juin 2024.

Le Conseil d’Administration réuni le 2 septembre 2024 a arrêté les comptes du 1er semestre 2024 clos le 30/06/2024. Les procédures d’examen limité sur les comptes semestriels ont été effectués.



L’investissement dans le plan de transformation (processus, outils digitaux, RH …) a été renforcé sur le S1 2024.

A noter un rééquilibrage des coûts de structure qui pèsent sur les BUs et sur les zones géographiques en faveur de la société mère.