SOGECLAIR : résultats annuels 2022

Chiffre d’affaires consolidé : 134,9 M€, +11,5% (APTCC : +8,1%)

EBITDA(1) = 12,6 M€, +20,1%

Fonds Propres = 60,7 M€

Dividende = 0,90 € par action



SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.



Le Conseil d’Administration réuni le 09 mars 2023 a arrêté les comptes de l’exercice clos le 31/12/2022. Les procédures d’audit sur les comptes annuels ont été effectuées.

Comme annoncé et malgré un effet de base négatif au 4ème trimestre, l’activité est en croissance de 11,5%, l’EBITDA progresse nettement de +20,1%. Le résultat net est pénalisé par le résultat financier qui représente 1,45M€ d’écart par rapport à 2021 (change).



FAITS MARQUANTS DE L’EXERCICE :

 Le déploiement de l’organisation « ONE SOGECLAIR » en 3 Business Units : Engineering, Solutions et Conseil (activité nouvellement créée),

 La forte reprise de l’aviation commerciale et la bonne tenue de l’aviation d’affaires,

 Le remboursement de plus des 3/4 des Prêts garantis par l'Etat souscrits en 2020 à la suite de la crise sanitaire.