Sogeclair - Résultats 2022 - La visibilité est de retour / Achat - Obj. 29,7 € - Pot. +53,4%

Sogeclair retrouve sa moyenne historique de marge d'Ebitda à 9,3% vs 9,4% sur la période 2004-2021. L'Ebitda progresse de +20,1% en 2022 vs +11,5% pour le CA.

La marge opérationnelle courante demeure 1,5 point en dessous de sa moyenne mais le ROC progresse de +39% malgré une politique d'amortissement plus importante qu'historiquement (Dotations 5,9% du CA vs 4,5% en moyenne).

La marge nette passe de 2,8% à 1,9% pénalisée 1/ par des autres produits de +0,18 M€ vs +0,82 M€, 2/ un effet change défavorable de -1 M€ vs +0,4 M€ en 2022 et 3/ un taux d'IS constaté de 31% vs 27,5%.

Le S2 marque une forte amélioration des niveaux de rentabilité et affiche le plus haut niveau de marge d'Ebitda à 15,3% depuis 2012 et de marge opérationnelle courante à 9,1% depuis 2017. Depuis la mise en place des IFRS16, Sogeclair réalise son meilleur semestre en termes de marges.