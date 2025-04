Sogeclair : hausse du chiffre d'affaires pour le 16ème trimestre consécutif

AOF - EN SAVOIR PLUS

La zone Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis) a été impactée par les incertitudes en ce début d'année mais a limité la baisse de son CA à 2,9%. "Compte tenu des dernières annonces et de l'exception ACEUM (Accord Canada-Etats-Unis-Mexique), les effets sur le marché de l'aviation d'affaires devraient être moins importants pour le reste de l'année 2025", a déclaré Sogeclair au sujet de ses perspectives.

La France, qui représente 68% du CA Groupe, est en progression significative (7,4%) alors que les zones Europe et Asie-Pacifique (8,7% du CA Groupe) sont en forte augmentation d'environ 30% chacune. La zone Amérique (23,2% du CA Groupe) fléchit très légèrement de 2,9% impactée notamment par l'instabilité économique de ces derniers mois et un effet devise défavorable depuis le début de l'année.

(AOF) - Le chiffre d’affaires de Sogeclair au premier trimestre 2025 est en hausse pour le 16ème trimestre consécutif. Sur cette période, il ressort à 41,5 millions d'euros en progression de 6,4% et de 4,1% à taux de change constant, en ligne avec les attentes du groupe. Sur le segment Aviation Commerciale (35,9% du CA), les revenus ont progressé de 1,7% alors que le segment Aviation d’Affaires (32,6% du CA) est en recul à 4,6%, marqué notamment par les incertitudes politiques et économiques du début d’année en Amérique du Nord.

