SOGECLAIR : éligibilité PEA-PME et date de paiement du dividende

Blagnac, France, et Montréal, Canada, le 29 mars 2023 à 17h35 - SOGECLAIR (Euronext : SOG), le fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, confirme qu’il respecte tous les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, à savoir une capitalisation boursière inférieure à 1 milliard d’euro, un effectif total inférieur à 5 000 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan inférieur à 2 milliards d’euros. Ces critères d’éligibilité sont appréciés sur la base des comptes consolidés de SOGECLAIR au 31 décembre 2022 en tenant compte de ses filiales.

En conséquence, les actions SOGECLAIR peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME.

Le dividende de 0,90 € brut par action, annoncé le 15 mars 2023 (communiqué sur les Résultats Annuels 2022), sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 11 mai prochain, il serait mis en paiement le 17 mai 2023. Le détachement du coupon interviendrait le 15 mai 2023.