SOGECLAIR confirme son éligibilité au PEA-PME et précise la date de mise en paiement du dividende

SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, confirme qu’il respecte le critère d'éligibilité au PEA-PME précisé par l'article L.221-32-2 du Code monétaire et financier, à savoir une capitalisation boursière inférieure à 2 milliards d’euros.



En conséquence, les actions SOGECLAIR peuvent pleinement être intégrées au sein des comptes PEA-PME.



Le dividende de 0,96 € brut par action, annoncé le 12 mars 2025 (communiqué sur les Résultats Annuels 2024), sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale du 15 mai prochain, il serait mis en paiement le 21 mai 2025. Le détachement du coupon interviendrait le 19 mai 2025.