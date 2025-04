SOGECLAIR : chiffre d'affaires consolidé du 1er trimestre 2025 : +6,4% à 41,5M€

CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE DU 1ER TRIMESTRE 2025 : +6,4% à 41,5 M€

A TAUX DE CHANGE CONSTANT (*) : +4,1%



SOGECLAIR, fournisseur de solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour une mobilité plus sobre et plus sûre, annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2025 (clos au 31 mars 2025).

(*)A Taux de Change Constant : les variations de change sur la période représentent +0,9M€ contre -0,2M€ en 2024.



Le chiffre d’affaires du T1 2025 est en hausse pour le 16ème trimestre consécutif. Le Groupe affiche un chiffre d’affaires de 41,5M€ en progression de 6,4% et de 4,1% à taux de change constant, en ligne avec les attentes du Groupe.



Chiffre d’Affaires T1 2025 consolidé (Norme IFRS)



Le secteur Aviation Commerciale (35,9% du CA) se stabilise à +1.7% alors que le secteur Aviation d’Affaires (32,6% du CA) (*) est en léger recul à - 4.6%, marqué notamment par les incertitudes politiques et économiques du début d’année en Amérique du Nord.

Comme prévu, le marché de la Défense, représentant 14,7% du CA (*), progresse très significativement (+72%) autant sur la partie Engineering que sur la partie Solutions.

Le marché Ferroviaire, représentant 6,3% du CA, est en forte augmentation de +18,5%, grâce notamment au gain de nouveaux contrats tout en bénéficiant d’un effet de base favorable au T1.

Le secteur Automobile (7,6% du CA) est en accroissement de +6,5% malgré un contexte général difficile).