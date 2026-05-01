SOFTS-Le sucre brut atteint son plus haut niveau depuis trois semaines alors que les perspectives de déficit s'aggravent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des commentaires et l'évolution hebdomadaire des prix)

Les contrats à terme sur le sucre brut à l'ICE ont atteint vendredi leur plus haut niveau depuis trois semaines, la hausse des prix de l'énergie freinant la production de cet édulcorant et creusant le déficit mondial prévu pour la saison 2026/27.

SUCRE

* Le sucre brut SBc1 a clôturé en hausse de 0,34 cent, soit 2,3%, à 14,95 cents la livre, après avoir atteint plus tôt dans la séance son plus haut niveau en trois semaines à 15,01 cents.

* L'analyste Green Pool a relevé ses prévisions de déficit mondial de sucre pour 2026/27 de 1,66 million à 4,3 millions de tonnes, les prix élevés de l'énergie incitant les sucreries brésiliennes à utiliser la canne à sucre pour produire de l'éthanol plutôt que du sucre.

* “Les perspectives de production d'éthanol se sont raffermies en raison d'un real brésilien plus fort, de la hausse des prix mondiaux de l'essence et de la probabilité croissante que le Brésil modifie les taxes sur les carburants et/ou augmente la teneur en éthanol de l'essence”, a déclaré l'analyste.

* Le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva a confirmé jeudi soir que le pays allait augmenter la proportion d'éthanol dans l'essence de 30% à 32%. Ce changement devrait stimuler la demande de biocarburant de 1 milliard de litres cette année.

* Les livraisons de sucre à l'expiration du contrat de mai ont été relativement faibles, ce qui est généralement considéré comme un signal haussier pour le marché.

* Le sucre blanc LSUc1 a progressé de 1,7% à 446,50 dollars la tonne métrique.

CACAO

* Le cacao de Londres LCCc2 a clôturé en hausse de 20 livres, soit 0,7%, à 2 688 livres la tonne, après avoir atteint plus tôt un plus haut de 2 mois et demi à 2 709 livres.

* Le cacao bénéficie du soutien des craintes qu'une pénurie d'engrais et l'arrivée imminente du phénomène climatique El Niño ne freinent la production de 2026/27.

* “Les prix du cacao ont probablement atteint leur niveau plancher et pourraient rebondir d'ici la fin de l'année, une tendance qui pourrait être accentuée par un El Niño plus intense”, a indiqué Citi dans une note.

* Du côté de la demande, le fabricant américain de confiseries Hershey a dépassé les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, les utilisateurs de GLP-1 ayant stimulé la demande pour ses snacks plus sains, mais a enregistré une baisse de 4% du volume des ventes de confiseries.

* Le cacao à New York CCc2 a progressé de 0,8% à 3 596 dollars la tonne.

CAFÉ

* Le café Arabica KCc2 a clôturé en hausse de 0,85 cent, soit 0,3%, à 2,864 dollars la livre. Le marché est resté stable, ne gagnant que 0,3% sur la semaine.

* La perspective d'une récolte exceptionnelle de café au Brésil, premier producteur mondial, pèse sur les prix.

* “L'arabica pourrait être une matière première atypique, pour laquelle l'effet net d'un El Niño puissant pourrait être positif sur les rendements (au Brésil)”, a déclaré Citi.

* Le café robusta LRCc2 est resté pratiquement inchangé à 3 364 dollars la tonne.