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SoftBank obtient un prêt de 40 milliards de dollars pour stimuler les investissements dans l'OpenAI
information fournie par Reuters 27/03/2026 à 11:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte aux paragraphes 2, 3, 5-8)

SoftBank Group amp;9984.T> a déclaré vendredi qu'il avait obtenu un prêt-relais de 40 milliards de dollars pour soutenir ses investissements dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, et pour les besoins généraux de l'entreprise, marquant ainsi une nouvelle étape importante dans sa stratégie en matière d'intelligence artificielle.

Le conglomérat d'investissement japonais, dirigé par son fondateur Masayoshi Son, continue de renforcer ses liens avec OpenAI, alors que les entreprises technologiques mondiales s'efforcent de prendre l'avantage dans l'espace de l'IA générative, de plus en plus concurrentiel.

L'investisseur japonais a déjà accepté d'investir 30 milliards de dollars dans OpenAI par l'intermédiaire de son Vision Fund 2. Le prêt-relais n'est pas garanti, a indiqué la société.

Leprêt, qui arrive à échéance en mars 2027, a été conclu avec des prêteurs tels que JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp et MUFG Bank.

OpenAI, soutenue par Microsoft amp;MSFT.O>, s'est imposée comme un acteur de premier plan à la suite de l'adoption généralisée de ChatGPT, ce qui a entraîné une hausse des investissements dans le secteur.

Le prêt souligne le pari de plus en plus agressif de Son sur l'IA, après des années où SoftBank a oscillé entre des gains considérables et de lourdes pertes pour le Vision Fund.

SoftBank et OpenAI faisaient partie des entreprises à l'origine du projet Stargate l'année dernière, qui visait à investir jusqu'à 500 milliards de dollars sur quatre ans pour construire une infrastructure d'IA aux États-Unis.

Son et le président élu de l'époque, Donald Trump, ont annoncé en décembre 2024 que SoftBank prévoyait d'investir 100 milliards de dollars dans l'IA et les infrastructures connexes aux États-Unis sur une période de quatre ans.

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