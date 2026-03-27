SoftBank obtient un prêt de 40 milliards de dollars pour financer d'autres investissements dans OpenAI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Ajoute des détails aux paragraphes 2-3)
SoftBank Group 9984.T a déclaré vendredi qu'il avait obtenu un prêt de 40 milliards de dollars par le biais d'une facilité de crédit-relais pour financer de nouveaux investissements dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, et pour les besoins généraux de l'entreprise.
Le prêt, qui arrivera à échéance en mars 2027, a été conclu avec des prêteurs tels que JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Mizuho Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp et MUFG Bank.
L'investisseur japonais a déjà accepté d'investir 30 milliards de dollars dans OpenAI par l'intermédiaire de son Vision Fund 2. Le prêt-relais n'est pas garanti, a indiqué la société.
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