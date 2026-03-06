SoftBank cherche à obtenir un prêt pouvant aller jusqu'à 40 milliards de dollars pour financer l'investissement dans OpenAI, selon Bloomberg News

SoftBank 9984.T cherche à obtenir un prêt pouvant aller jusqu'à 40 milliards de dollars, principalement pour financer son investissement dans OpenAI, le fabricant de ChatGPT, a déclaré un journaliste de Bloomberg News dans un billet X vendredi.