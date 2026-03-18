SoFi Technologies progresse au lendemain du rapport du vendeur à découvert Muddy Waters

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 mars - ** Les actions du banque Fintech SoFi Technologies SOFI.O augmentent de 2% à 17,71$

** L'action a clôturé en baisse de 1,5% mardi après que Muddy Waters Research ait révélé sa position à découvert in co

** SOFI a contesté mardi en fin de journée le rapport du vendeur à découvert Muddy Waters et a indiqué qu'il envisageait une action en justice

** Le directeur général de SOFI, Anthony Noto, a également acheté 500 516 dollars d'actions de la société mardi

** Les achats d'initiés sont généralement considérés comme un signal haussier fort car les dirigeants peuvent avoir une vision plus claire des perspectives de l'entreprise

** 9 des 23 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 10 à "conserver" et 4 à "vendre" ou moins; PT médian de 25 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, SOFI a baissé de 33,7% depuis le début de l'année