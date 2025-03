Sodexo va gérer les installations de vie du groupe gazier Santos en Australie

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a signé un contrat de cinq ans avec Santos, premier fournisseur de gaz naturel en Australie, pour assurer notamment la gestion des hébergements, l'entretien, la restauration des "bases de vie" dans ce pays, a-t-il indiqué mercredi.

Sodexo qualifie ce contrat de "majeur", dans son communiqué. Contacté par l'AFP, il n'a pas souhaité donner son montant.

Le contrat "comprend la gestion des hébergements, l'entretien, la restauration et l'hôtellerie, la gestion des aérodromes, la maintenance des installations et les services de santé et de bien-être pour 25 bases, 3.500 chambres et une occupation moyenne de 2.000 résidents", détaille Sodexo dans le communiqué.

Le groupe français gèrera "l'ensemble des sites de Santos" en Australie, dans les Etats du Queensland, d'Australie-méridionale et d'Australie-occidentale. Cela représente "plus de 500 emplois chez Sodexo" dans ce pays, ajoute-t-il.