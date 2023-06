Sodexo : solide croissance interne du chiffre d’affaires au 3ème trimestre de l’exercice 2023 à +10,5%

Issy-les-Moulineaux, le 30 juin 2023

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Croissance du chiffre d’affaires des Services sur Site en ligne avec les attentes

Poursuite de l'accélération de Pluxee (Services Avantages & Récompenses)

Perspectives pour l’exercice affinées

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 3 e TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2023

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2022 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 2 658 2 366 +12,1 % — % +0,2 % +12,4 % Europe 2 042 1 993 +4,4 % -0,2 % -1,8 % +2,5 % Reste du Monde 1 055 943 +16,3 % -1,1 % -3,3 % +11,8 % SERVICES SUR SITE 5 755 5 302 +9,9 % -0,3 % -1,1 % +8,5 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 273 222 +25,5 % — % -2,3 % +23,2 % Élimination (2) (1) TOTAL GROUPE 6 026 5 523 +10,5 % -0,2 % -1,2 % +9,1 %

Commentant l'activité du troisième trimestre, Sophie Bellon, Présidente et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« L'activité sur site au troisième trimestre a continué de croître fortement, et ce malgré une base de comparaison nettement plus élevée. La dynamique commerciale reste bonne, tant en termes de gains de contrats que de fidélisation. La montée en puissance post-Covid s’est poursuivie, portée par davantage de retours dans les bureaux et une augmentation de la fréquentation des événements et du panier moyen.

La croissance de Pluxee au troisième trimestre est supérieure aux attentes, en raison d’une forte demande sous-jacente, amplifiée par la hausse importante des valeurs faciales et des taux d’intérêt. Le projet de spin-off progresse activement. Nous avons approuvé la nomination de Didier Michaud-Daniel en tant que futur Président du Conseil d'Administration de Pluxee. Il travaillera en étroite collaboration avec Aurélien Sonet, Directeur Général, et Stéphane Lhopiteau qui rejoint Pluxee en tant que Directeur Financier.

Nous progressons vers notre ambition 2025 de devenir leader en matière d’alimentation durable et d’expériences à haute valeur ajoutée. Je tiens à remercier toutes les équipes pour leur mobilisation active autour de nos projets stratégiques. »

Faits marquants sur la période

Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre de l’exercice 2023 atteint 6,0 milliards d’euros , en hausse de +9,1% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -1,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,2%.

En conséquence, la croissance interne du chiffre d’affaires au troisième trimestre de l’exercice 2023 s’établit à +10,5%. Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois, jusqu’à fin mai, atteint 18,1 milliards d’euros, en hausse de +14,7%, soit une croissance interne de +12,4%.

La croissance interne du chiffre d'affaires des Services sur Site au troisième trimestre de l'exercice 2023 est en hausse de +9,9%, bénéficiant de la contribution au chiffre d'affaires du développement net de 2%, de la hausse des prix supérieure à 5% et d'une croissance du volume à périmètre constant (y compris les ventes de services additionnels) de près de 4%. La fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni impacte négativement la croissance interne à hauteur de -0,9%. La croissance interne du trimestre est portée par les Services de Restauration, dont la croissance interne est de +13,8%, tandis que celle des Services de Facilities Management atteint +3,6%, ou +6,0% hors impact de la fin du contrat des centres de dépistage. La dynamique du développement net reste forte, portée par l'amélioration de la fidélisation client et des nouvelles signatures depuis le début de l'exercice.

La croissance interne du chiffre d'affaires de Pluxee (Services Avantages & Récompenses) s'élève à +25,5%. La croissance interne du chiffre d'affaires opérationnel atteint +16,7% et poursuit son accélération au troisième trimestre, portée par un développement net positif et l'augmentation des valeurs faciales. La trajectoire du chiffre d'affaires financier demeure très solide, bénéficiant de la poursuite de l'augmentation des taux d'intérêts dans la zone euro.

s’élève à +25,5%. La croissance interne du chiffre d’affaires opérationnel atteint +16,7% et poursuit son accélération au troisième trimestre, portée par un développement net positif et l'augmentation des valeurs faciales. La trajectoire du chiffre d’affaires financier demeure très solide, bénéficiant de la poursuite de l’augmentation des taux d'intérêts dans la zone euro. Sodexo continue de progresser sur ses engagements en matière de développement durable : A la fin du troisième trimestre de l'exercice 2023, le taux de fréquence des accidents du travail avec arrêt sur douze mois glissants a diminué de -32% (de 0,62 à 0,47) et la gravité des accidents avec arrêt de travail est en recul de -70%. Une récente campagne de sensibilisation " near missed campaign " a démontré l'engagement accru des collaborateurs sur les questions de sécurité, illustrant une évolution notable de notre culture de sécurité. Dans le cadre de son engagement pour la préservation des ressources naturelles, et portant notamment sur la pêche durable, Sodexo a participé à la création d'un fonds innovant avec le World Wildlife Fund (WWF) et Finance Earth (FE). Ce fonds vise à inverser le déclin des ressources halieutiques et à déployer des initiatives à impact positif à travers le monde.

À la fin de l'exercice 2022, 85,3% des produits de la mer achetés par Sodexo étaient issus de filières responsables, en ligne avec l'objectif 2025 de 100%.

:

Point sur le projet de spin-off et de cotation de Pluxee (Services Avantages & Récompenses)

L’activité Services Avantages & Récompenses est devenue Pluxee, nouvelle marque commerciale et nom de la future société cotée.

La nomination future de Didier Michaud-Daniel en tant que Président du Conseil d’Administration de Pluxee a été approuvée par le Conseil d’Administration de Sodexo. Didier Michaud-Daniel apportera au Conseil d’Administration de Pluxee son expérience significative en tant que dirigeant de grandes sociétés internationales cotées intervenant dans des environnements BtoB, ainsi que son expérience des marchés financiers. Didier Michaud-Daniel dispose d’une solide expérience en leadership, et dans la conduite d'entreprises en forte croissance et en transformation. Il jouera un rôle actif aux côtés d’Aurélien Sonet, confirmé au poste de Directeur Général de Pluxee et de Stéphane Lhopiteau qui rejoint Pluxee en tant que Directeur Financier. Didier Michaud-Daniel travaille actuellement à la constitution du futur Conseil d’Administration de Pluxee et accompagne l’équipe de direction dans la préparation du spin-off.

Commentant sa nomination, Didier Michaud-Daniel a déclaré : « Je suis très heureux de prendre part à l'aventure Pluxee et très honoré de la confiance de la famille Bellon et du Conseil d'Administration de Sodexo. L'avenir s'annonce passionnant pour ce futur "pure player" positionné sur un marché en croissance et à fort potentiel. Les équipes que j'ai commencé à rencontrer sont profondément engagées, dynamiques et attachées aux valeurs fortes de Pluxee. Je suis convaincu que l'approche stratégique que nous déployons est la bonne et qu'elle nous permettra d'accélérer et de générer une forte croissance et une forte rentabilité dans les années à venir. »

Perspectives

Nous affinons nos objectifs pour l’exercice 2023 pour refléter la forte performance de Pluxee et la solide performance, en ligne avec les attentes, des Services sur Site au troisième trimestre :

Pour Pluxee : croissance interne du chiffre d’affaires supérieure à +20% et marge d’exploitation supérieure à 32%, à taux constants.

Pour le Groupe : croissance interne du chiffre d’affaires proche de +11% et marge d’exploitation à 5,5%, à taux constants.

*********************************

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2023.

Pour se connecter, composer :

Depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004, ou

Depuis la France : +33 1 70 91 87 04, ou

Depuis les États-Unis : +1 718 705 8796

suivi du code 07 26 13 .

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Dernières actualités » et

« Finance - Résultats financiers ».

Calendrier financier

Résultats annuels de l’exercice 2023 26 octobre 2023 Assemblée Générale de l'exercice 2023 15 décembre 2023 Chiffre d'affaires du 1 er trimestre de l'exercice 2024 5 janvier 2024

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences à haute valeur ajoutée, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin ou divertissement. Présents dans 53 pays, nos 422 000 employés servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle de croissance responsable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

422 000 employés au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France dans le monde 53 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

15 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 29 juin 2023)

Annexe - Biographies

Didier Michaud-Daniel

Futur Président du Conseil d’Administration de Pluxee

De mars 2012 à fin juin 2023, Didier Michaud-Daniel était Directeur Général de Bureau Veritas, leader mondial des services d'essais, d'inspection et de certification en laboratoire avec un chiffre d'affaires annuel de 5,7 milliards d'euros et une capitalisation boursière de 11 milliards d'euros. Bureau Veritas est coté sur Euronext Paris et fait partie de l'indice SBF 120. Chez Bureau Veritas, Didier Michaud-Daniel a conduit une croissance continue en transformant progressivement le positionnement de l'entreprise sur son marché et en modernisant son offre de services, à travers notamment de multiples acquisitions.

Didier Michaud-Daniel a débuté sa carrière en 1981 chez OTIS, leader mondial de la fabrication, de l'installation et du service d'ascenseurs et d'escaliers mécaniques, où il a occupé différents fonctions opérationnelles et commerciales. Il est nommé Directeur Général adjoint des Opérations en janvier 1998. Didier Michaud-Daniel devient ensuite Directeur Général d'OTIS UK et Irlande, puis Président d'OTIS pour la région Royaume-Uni, Allemagne et Europe centrale, avant d'être nommé en mai 2008 Président de la société OTIS Elevator qui réalise 12 milliards de dollars de chiffre d'affaires, rôle pour lequel il a été basé aux États-Unis pendant 4 ans.

Depuis 2019, Didier Michaud-Daniel est membre indépendant du Conseil de Surveillance de Tarkett, entreprise familiale, leader mondial des solutions de revêtements de sol. Didier Michaud-Daniel est également membre du Conseil d'Administration du Groupe SAUR, acteur mondial des services de l'eau depuis juin 2023.

Didier Michaud-Daniel est diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Poitiers et de l'Institut Européen d'Administration des Entreprises (INSEAD) et est Chevalier de la Légion d'Honneur.

Stéphane Lhopiteau

Directeur Financier, Pluxee

Stephane Lhopiteau a débuté sa carrière en 1994 chez Arthur Andersen, où il a occupé diverses fonctions d'audit et de conseil. En 2004, Stéphane Lhopiteau rejoint Morina Baie Biscuits en tant que Directeur du développement et des finances. De 2008 à 2011, Stéphane Lhopiteau a été Directeur Administratif et Financier de DCNS (aujourd'hui Naval Group), leader européen du naval de défense, avant de rejoindre en 2011 le groupe Thales, où il a été successivement Directeur Financier Adjoint puis SVP Performance & Business Services, fonctions dans lesquelles il a piloté de grands projets de transformation. En 2015, Stéphane Lhopiteau est nommé Directeur Financier du groupe Areva, acteur majeur de l'industrie nucléaire, et a activement contribué au redressement de l'entreprise (aujourd'hui le groupe Orano). De 2019 à 2022, Stéphane Lhopiteau a été Directeur Financier de Diot-Siaci, leader du courtage d'assurance et de protection sociale, rôle dans lequel il a piloté le rapprochement des groupes Siaci-Saint-Honoré et Diot.

Stéphane Lhopiteau apportera à Pluxee sa solide expérience de Directeur Financier développée dans des secteurs variés, en accompagnant des projets de transformation majeurs dans de grandes sociétés cotées internationales.

Il est diplômé d'HEC Business School.





Rapport d’activité du 3 e trimestre de l’exercice 2023

Chiffre d’affaires : une croissance interne solide

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

CHIFFRES D’AFFAIRES

(en millions d'euros) T3 2023 T3 2022 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 2 658 2 366 +12,1 % — % +0,2 % +12,4 % Europe 2 042 1 993 +4,4 % -0,2 % -1,8 % +2,5 % Reste du Monde 1 055 943 +16,3 % -1,1 % -3,3 % +11,8 % SERVICES SUR SITE 5 755 5 302 +9,9 % -0,3 % -1,1 % +8,5 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 273 222 +25,5 % — % -2,3 % +23,2 % Élimination (2) (1) TOTAL GROUPE 6 026 5 523 +10,5 % -0,2 % -1,2 % +9,1 %

Le chiffre d’affaires consolidé du troisième trimestre de l’exercice 2023 atteint 6,0 milliards d’euros , en hausse de +9,1% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -1,2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,2%. En conséquence, la croissance interne au troisième trimestre de l’exercice 2023 s'établit à +10,5%, avec une croissance interne de +9,9% pour les Services sur Site et de +25,5% pour Pluxee (Services Avantages & Récompenses). Le chiffre d’affaires des neuf premiers mois de l’exercice 2023, à fin mai, atteint 18,1 milliards d’euros, en hausse de +14,7%, soit une croissance interne de +12,4%.

SERVICES SUR SITE

La croissance interne du chiffre d’affaires des Services sur Site au troisième trimestre de l’exercice 2023 est en hausse de +9,9%, bénéficiant de l'accélération de la contribution au chiffre d'affaires du développement net de près de 2% ; d’une contribution de la hausse des prix supérieure à 5% et d’une croissance du volume à périmètre constant (y compris les ventes de services additionnels) de près de 4%. La fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni impacte négativement la croissance interne à hauteur de -0,9%.

La croissance interne du trimestre est portée par les Services de Restauration, dont la croissance interne est de +13,8%, tandis que celle des Services de Facilities Management atteint +3,6%, ou +6,0% hors impact de la fin du contrat des centres de dépistage. Les Services de restauration représentent 65% du chiffre d’affaires des Services sur Site depuis le début de l’exercice, contre 60% pour l’exercice 2022.

La dynamique du développement net reste positive, la fidélisation client et le développement commercial s'améliorant depuis le début de l’exercice.

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 959 795 +20,1 % Santé & Seniors 855 783 +9,0 % Éducation 844 788 +7,2 % TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 2 658 2 366 +12,1 %

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord au troisième trimestre de l’exercice 2023 s’élève à 2,7 milliards d’euros , soit une croissance interne de +12,1%, portée par des révisions de prix, une reprise des volumes, les ventes de services additionnels, et une augmentation de la balance nette des ouvertures/fermetures par rapport aux trimestres précédents.

La croissance interne en Entreprises & Administrations atteint +20,1%, grâce à la signature de nouveaux contrats dans les Services aux Entreprises, à la hausse de l’activité dans les événements sportifs et les destinations culturelles, combinée à une augmentation de +28% du nombre de passagers dans les salons d’aéroports, à la répercussion de l’inflation et, dans une moindre mesure, à la très forte croissance d’Entegra (GPO de Sodexo).

En Santé & Seniors , la croissance interne s’établit à +9,0%, stimulée par la hausse des prix et l’amélioration des volumes des ventes retail. La contribution du développement net a été légèrement positive.

La croissance interne en Éducation est de +7,2%. La croissance des services de restauration dans les Universités a été très forte à périmètre constant, avec des hausses des volumes et des prix dues à un niveau plus élevé de souscriptions aux services de restauration, de ventes retail et d’activités événementielles. Dans les Écoles, la croissance marque le pas à +0,5%, l’impact des révisions de prix étant compensé par les baisses de volume liées à la réduction de l’éligibilité des élèves à l’exemption gouvernementale.

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 324 1 251 +7,5 % Santé & Seniors 531 545 -0,8 % Éducation 187 197 -1,1 % TOTAL EUROPE 2 042 1 993 +4,4 %

En Europe, le chiffre d’affaires du troisième trimestre de l’exercice 2023 s’élève à 2,0 milliards d’euros, soit une croissance interne de +4,4%, ou +6,9% hors impact de la fin du contrat avec les centres de dépistage, favorisé par la hausse des volumes à périmètre constant et les augmentations de prix.

La croissance interne en Entreprises & Administrations , est de +7,5%, grâce à d’importantes révisions de prix dans la restauration, à l’amélioration constante du retour au bureau, en particulier en Belgique et en Allemagne, combinées aux nouvelles signatures et des projets ponctuels significatifs de services intégrés en Europe centrale. Sports & Loisirs bénéficie de la forte activité des événements d'entreprises, où la reprise avait été plus lente l’année dernière, et de la contribution du World Baseball Classic Hospitality qui s'est tenue au Japon en avril. Globalement, la croissance a été légèrement atténuée par le niveau d’activité plus faible en France, et affecté par la perte d’un contrat dans les prisons l’an dernier, des jours fériés et des grèves.

La croissance interne en Santé & Seniors est de -0,8%, impactée par la fermeture des centres de dépistage au Royaume-Uni. Le reste de l’activité est en hausse de +8,3%, grâce à la forte contribution de nouveaux contrats, en particulier en Espagne, à la reprise des ventes retail et à un taux d’occupation robuste en Seniors en France.

La croissance interne en Éducation est de -1,1%, en raison de la réduction du nombre de jours ouvrés au Royaume-Uni et en France, de l’impact des grèves en France et du retard dans la révision des prix en France, où la répercussion de l’inflation reste lente. La contribution du développement net a été légèrement positive.

Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 946 841 +17,1 % Santé & Seniors 83 83 +1,3 % Éducation 26 19 +45,5 % TOTAL RESTE DU MONDE 1 055 943 +16,3 %

Le chiffre d’affaires de la zone Reste du Monde s’établit à 1,1 milliard d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2023, soit une croissance interne de +16,3%, avec une croissance à deux chiffres dans toutes les géographies hormis l’Australie.

En Entreprises & Administrations , la croissance interne s’élève à +17,1%, favorisée par de nouvelles ouvertures dans les segments Services aux Entreprises et Énergie & Ressources en Amérique latine et au Moyen-Orient, et par une croissance à périmètre constant sur l’ensemble des régions et des segments, en particulier en Amérique latine, grâce à la répercussion de l’inflation sur les prix, ainsi qu’en Inde et en Asie du Sud-Est, avec un nombre croissant de clients régionaux de la Tech dans les services de restauration.

En Santé & Seniors , la croissance interne s’établit à +1,3%, avec un fort développement commercial et des projets ponctuels solides en Inde et en Amérique latine, qui sont contrebalancés par un repli en Chine, en raison du faible développement post-Covid, et au Brésil, sous l’effet de la fin de contrats à faible rentabilité.

La croissance interne du segment Éducation est de +45,5%, suite à la réouverture complète des Écoles en Chine.

PLUXEE

La croissance interne du chiffre d’affaires de Pluxee (Services Avantages & Récompenses) s’élève à +25,5%. Le chiffre d’affaires opérationnel atteint +16,7% et continue à s’accélérer au troisième trimestre, portée structurellement par un développement net positif et l'augmentation des valeurs faciales. La trajectoire du chiffre d’affaires financier reste très solide, bénéficiant de l’augmentation des taux dans la zone euro.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2022 CROISSANCE INTERNE Chiffre d’affaires opérationnel 235 205 +16,7 % Chiffre d’affaires financier 38 17 +130,9 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 273 222 +25,5 %

La croissance interne des Avantages aux salariés s’établit à +28,4%. Cette forte performance s’explique par une croissance interne du volume d’émission de +17,8%, qui atteint 4,2 milliards d’euros, reflétant les augmentations de valeurs faciales, la croissance du portefeuille et un développement net solide, ainsi que des taux d’intérêt plus élevés. La croissance interne de la Diversification de services est de +11,9%, grâce à la croissance solide des activités Fuel & Mobility et Aides publiques, partiellement atténuée par un trimestre plus calme en Motivation & Récompenses.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2022 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 229 183 +28,4 % Diversification de services * 44 39 +11,9 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 273 222 +25,5 %

* Y compris Incentive & Recognition, Mobilité & Frais professionnels et Aides publiques.

En Europe, en Asie et aux États-Unis , la croissance interne du chiffre d’affaires est de +24,0%, avec une croissance solide sur l’ensemble des principaux marchés, notamment en Roumanie, Allemagne et Turquie, et une contribution croissante des taux d'intérêt en euros.

En Amérique latine , la croissance interne s’établit à +28,1%, avec une très forte croissance des volumes et des valeurs faciales dans presque tous les pays, en particulier au Brésil.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) T3 2023 T3 2022 CROISSANCE INTERNE Europe, Asie et États-Unis 165 138 +24,0 % Amérique latine 108 84 +28,1 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 273 222 +25,5 %

SITUATION FINANCIÈRE

À part les mouvements saisonniers du besoin en fonds de roulement, la situation financière du Groupe au 31 mai 2023 n’a pas connu d’évolution significative par rapport à celle présentée dans le Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 9 novembre 2022, ainsi que dans le rapport financier semestriel publié le 5 avril 2023.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel 2022 déposé auprès de l’AMF le 9 novembre 2022 n’ont pas connu d’évolution significative.

DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Volume d’émission

Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et supports digitaux émis par les Services Avantages & Récompenses du Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients.

Le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt

Le taux de fréquence des accidents de travail avec arrêt correspond à la fréquence des accidents pour 200 000 heures travaillées.

200 000 heures travaillées correspondent à 100 équivalents temps plein travaillant pendant une année complète. Ce taux est composé d’incidents de sécurité (blessures) avec arrêt de travail et de cas de santé (maladie) avec arrêt lié au travail.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2023 au taux de l’exercice 2022, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

CHIFFRE D'AFFAIRES DES 9 PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE 2023

CHIFFRES D’AFFAIRES

(en millions d’euros) P9 2023 P9 2022 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 8 157 6 598 +14,9 % +0,8 % +7,9 % +23,6 % Europe 6 068 5 910 +7,0 % -2,6 % -1,7 % +2,7 % Reste du Monde 3 110 2 659 +15,3 % -1,7 % +3,4 % +17,0 % SERVICES SUR SITE 17 335 15 167 +11,9 % -1,0 % +3,4 % +14,3 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 781 620 +24,7 % -0,6 % +1,9 % +25,9 % Élimination (5) (2) TOTAL GROUPE 18 111 15 784 +12,4 % -1,0 % +3,3 % +14,7 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) P9 2023 P9 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 9 585 8 046 +17,6 % Santé & Seniors 4 367 4 088 +3,0 % Éducation 3 383 3 033 +8,7 % TOTAL SERVICES SUR SITE 17 335 15 167 +11,9 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) P9 2023 P9 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 2 842 2 058 +27,1 % Santé & Seniors 2 578 2 207 +9,3 % Éducation 2 737 2 333 +9,5 % TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 8 157 6 598 +14,9 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) P9 2023 P9 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 3 957 3 605 +13,5 % Santé & Seniors 1 539 1 660 -5,8 % Éducation 572 645 +3,4 % TOTAL EUROPE 6 068 5 910 +7,0 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) P9 2023 P9 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 2 786 2 383 +15,6 % Santé & Seniors 250 221 +6,0 % Éducation 74 55 +35,7 % TOTAL RESTE DU MONDE 3 110 2 659 +15,3 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) P9 2023 P9 2022 CROISSANCE INTERNE Chiffre d’affaires opérationnel 683 580 +16,3 % Chiffre d’affaires financier 98 40 +147,0 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 781 620 +24,7 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) P9 2023 P9 2022 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 647 507 +25,7 % Diversification de services 134 113 +19,9 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 781 620 +24,7 %

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) P9 2023 P9 2022 CROISSANCE INTERNE Europe, États-Unis et Asie 484 406 +23,2 % Amérique latine 297 214 +27,4 % SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 781 620 +24,7 %

EFFETS DE CHANGE

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises. Cependant, compte tenu du poids des Services Avantages & Récompenses au Brésil et du niveau élevé de ses marges par rapport au Groupe, toute baisse du réal brésilien face à l’euro pèse sur la marge d’exploitation en raison d’une variation du mix de marges. À l’inverse, en cas de hausse du réal brésilien, les marges du Groupe augmentent.

1 € = TAUX MOYEN

P9 2022-2023 TAUX MOYEN

P9 2021-2022 TAUX MOYEN

2022-2023 VS. 2021-2022 TAUX DE CLÔTURE AU 31/05/2023 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2022 TAUX DE CLÔTURE

31/05/2023 VS. 31/08/2022 Dollar US 1,049 1,124 +7,2 % 1,068 1,000 -6,4 % Livre sterling 0,875 0,845 -3,4 % 0,864 0,860 -0,4 % Real brésilien 5,443 5,939 +9,1 % 5,429 5,148 -5,2 %

L’effet de change de +3,3% des neuf premiers mois de l’exercice 2023 est lié à l’augmentation du dollar américain de +7,2% par rapport à la même période de l’exercice précédent, et du réal brésilien de +9,1%. À l’inverse, la livre sterling a cédé -3,4%. Toutefois, l’euro progresse depuis la fin du premier semestre de l’exercice 2023, conduisant à un effet de change négatif au troisième trimestre de l’exercice.

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

