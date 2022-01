Sodexo signe un accord pour l’acquisition de Frontline Food Services et accélère la transformation de son modèle de restauration en Amérique du Nord

Paris, 10 janvier 2022 – Sodexo annonce la signature d’un accord en vue de l’acquisition de Frontline Food Services (opérant commercialement sous la marque Accent Food Services), acteur majeur du marché en forte croissance des produits de snacking à emporter et de la distribution automatique en Amérique du Nord. La réalisation de cette acquisition nécessite les autorisations réglementaires habituelles, attendues dans les prochains mois.

Après avoir acquis aux États-Unis en 2021 Foodee, start-up issue de la food-tech et Nourish.Inc, unité de production hors site, et poursuivi l’expansion de son offre The Good Eating Company, Sodexo franchit une nouvelle étape majeure dans la stratégie de transformation de son modèle de restauration.

Cette acquisition va permettre à Sodexo de renforcer son offre multicanale, notamment via le click and collect, les plats à emporter, la livraison et des formats de distribution sur site modulables et en libre-service (mini supérette, micromarchés, garde-manger et distributeurs de boissons et distributeurs automatiques connectés). Cette nouvelle acquisition aux États-Unis reflète l’accélération du modèle « any food, anytime, anywhere» ; une stratégie B2B2C qui va au-delà de la restauration traditionnelle sur site et propose des offres alimentaires multicanales destinées à répondre directement aux besoins très fluctuants des consommateurs.

« Grâce à l’acquisition de Frontline, nous pourrons plus rapidement adapter nos offres –en faisant par exemple aisément évoluer un espace avec un distributeur automatique en un micromarché – pour répondre aux évolutions des besoins de nos clients et des consommateurs. L’agilité de Sodexo est primordiale ; cette acquisition nous permettra de répondre à ce besoin. » déclare Sarosh Mistry, Président de la région Amérique du Nord de Sodexo.

Avec cet investissement, Sodexo poursuit non seulement la structuration de son offre de restauration aux États-Unis, mais étend également sa présence géographique en Amérique du Nord. Déjà bien positionné sur les côtes Est et Ouest, cette acquisition permet à Sodexo d’étendre son empreinte géographique aux États du Mid-Atlantic, au Texas, en Arizona, au Nevada notamment.

Frontline était à l’origine une entreprise familiale commercialisant des distributeurs automatiques dans le centre du Texas. Au fil des années, l’entreprise s’est développée pour devenir l’un des plus grands opérateurs indépendants d’offres de snacking à emporter aux États-Unis avec une empreinte géographique couvrant les Etats du Mid-Atlantic, le Sud-Ouest et la Côte Ouest. Frontline propose une offre alimentaire complète pour les moments de pause : distributeurs automatiques, points de vente en libre-service et machines à café dans les entreprises, garde-manger et une offre de restauration. Ce sont ainsi plusieurs milliers de clients qui sont servis au quotidien avec un service client à la pointe de l’innovation.

Ken Sullivan, Président – Directeur Général de Frontline Food Services déclare :

« Frontline sert déjà les clients de Sodexo depuis plus d’une décennie et une forte relation de confiance s’est tissée. Nous sommes fiers aujourd’hui de pouvoir rejoindre la famille Sodexo et s’associer à son ambition de réinventer les services de restauration en Amérique du Nord. Nous partageons la même passion pour proposer la meilleure expérience consommateur portée par l’excellence de l’offre, des services et de la technologie. Nos collaborateurs et nos clients seront les grands gagnants de ce rapprochement ».

A propos de Frontline Food Services (opérant commercialement sous la marque Accent Food Services)

Frontline Food Services est l’un des principaux prestataires de snacking pour les moments de pause et de rafraîchissement proposant un service personnalisé à des milliers de clients dans de nombreux États. Son siège social est situé à Pflugerville, Texas et ses activités couvrent les Etats du Mid-Atlantic, le Sud-Ouest et la Côte Ouest.

