Sodexo reconnu par Ethisphere comme l’une des "Entreprises les Plus Éthiques au Monde®” pour la 2ème année consécutive

Issy-les-Moulineaux, le 11 mars 2025

Sodexo est fier d’être reconnu comme l’une des “Entreprises les Plus Éthiques au Monde ® ” pour la deuxième année consécutive. Attribuée par Ethisphere, référence mondiale dans la définition et la promotion de l’éthique dans le monde des affaires, cette distinction annuelle salue l’engagement constant de Sodexo en faveur de l’intégrité de ses activités, porté par des politiques et pratiques de référence.

En 2025, 136 entreprises ont été distinguées, représentant 19 pays et 44 secteurs d’activité. Sodexo est l’unique lauréat du secteur de la restauration.

Les critères d'évaluation pour être distingué comme l'une des “Entreprises les Plus Éthiques au Monde ® ” regroupent cinq catégories :

Programme d’éthique

Culture de l'éthique

Impact environnemental et sociétal

Gouvernance

Gestion des tiers

Cette reconnaissance renouvelée témoigne de l’engagement du Groupe à faire vivre ses principes éthiques, profondément ancrés dans ses valeurs, à travers des pratiques et comportements exemplaires au quotidien dans l'ensemble de ses activités.

Sophie Bellon, Présidente du Conseil d’Administration et Directrice Générale de Sodexo a déclaré : « Nous sommes particulièrement honorés par cette deuxième reconnaissance de Sodexo comme l'une des “ Entreprises les Plus Ethiques au Monde ® ” par Ethisphere. Nos valeurs d'entreprise solides et notre engagement sans faille en faveur de la promotion de principes éthiques et d’une conduite responsable des affaires sont des éléments de différenciation pour nos clients et une singularité de Sodexo depuis sa création. Ils constituent la base de la confiance que nous établissons avec l'ensemble de nos parties prenantes et sont essentiels à notre ambition de devenir le leader mondial de l'alimentation durable et des expériences de qualité. »

« Félicitations à Sodexo pour sa reconnaissance parmi les “Entreprises les Plus Ethiques au Monde ® ”. Cette distinction reflète un engagement fort en faveur de l’intégrité des affaires. Une telle approche est un véritable atout : les employés comme les autres parties prenantes accordent de l’importance aux entreprises qui placent ces bonnes pratiques au cœur de leurs priorités , » a déclaré Erica Salmon Byrne Directrice de la Stratégie et Présidente d’Ethisphere.

Ethique & Performance

Les sociétés cotées en bourse reconnues comme les “ Entreprises les Plus Éthiques au Monde ® ” 2025 ont surperformé par rapport à un ensemble comparable d'entreprises mondiales de 7,8 points entre janvier 2020 et janvier 2025.

Méthodologie & Notation

L'évaluation des “ Entreprises les Plus Éthiques au Monde ® ” s'appuie sur la méthodologie “ Quotient d’Ethique ” (Ethics Quotient ® ) exclusive d'Ethisphere. Il s’agit d’un questionnaire détaillé comprenant plus de 240 questions posées aux entreprises sur leur culture, leurs pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), l’éthique, la diversité, l’équité et l’inclusion et leurs initiatives visant à renforcer leur chaîne de valeur. Ces données font l'objet d'une analyse qualitative plus approfondie par un panel d'experts qui évaluent les candidats chaque année. Ce processus sert de cadre opérationnel pour identifier et codifier les meilleures pratiques éthiques des entreprises de tous les secteurs à travers le monde.

A propos d’Ethisphere

Ethisphere est le leader mondial de la définition et la promotion des standards pour la conduite éthique des affaires qui renforcent la culture d’entreprise, la confiance des marchés et le succès commercial. Ethisphere possède une expertise approfondie dans la mesure et la définition de standards éthiques fondamentaux à partir de l’analyse de données qui aident les entreprises à bâtir une solide culture d'éthique et d'intégrité. Ethisphere promeut les conduites optimales en attribuant la reconnaissance “Entreprises les Plus Éthiques au Monde ® ”, anime une communauté d'experts du secteur avec la Business Ethics Leadership Alliance (BELA) et présente les tendances et les meilleures pratiques en matière d'éthique dans son Ethisphere Magazine.

Pour plus d'informations, visitez https://ethisphere.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Au travers de ses deux activités de services de Restauration et de Facilities Management, Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, Bloomberg France 40, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

23,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires consolidé pour l'exercice 2024

423 000 employés (au 31 août 2024)

1 er employeur privé basé en France dans le

monde 45 pays (au 31 août 2024)

80 millions de consommateurs servis chaque jour

11,7 milliards d'euros de capitalisation boursière

(au 6 janvier 2025)

