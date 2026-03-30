Sodexo progresse, Jefferies passe à "acheter" et salue le nouveau DG

Sodexo EXHO.PA grimpe en Bourse lundi à la faveur d'un relèvement de recommandation par Jefferies, qui passe à "acheter" sur le titre, le courtier américain considérant que l'arrivée d'un DG externe à la tête du groupe de restauration collective crée les conditions d'un redressement.

À Paris, l'action gagne 3,94% à 44,28 euros vers 08h23 GMT.

Nommé en octobre dernier, Thierry Delaporte a pris ses fonctions de directeur général de Sodexo en novembre, tandis que la fonction de présidence du conseil d'administration a été dissociée par la même occasion.

"Les premières mesures prises par Thierry Delaporte et ses déclarations laissent penser qu'il dispose d'un mandat solide pour mener à bien des changements et créer les conditions d'un redressement, tandis que l'action continue de se négocier à des multiples élevés", soulignent les analystes de Jefferies dans une note publiée dimanche.

Le courtier, qui relève par ailleurs son objectif de cours de 41 à 55 euros, anticipe une reprise progressive, tablant sur une croissance organique dépassant les 4% d'ici 2029.

"Le sentiment des investisseurs est au plus bas, et un réenclenchement des bénéfices, très attendu, pourrait servir de point de rupture. Cela offre à terme un rapport risque/rendement attractif dans la perspective d'un redressement sur plusieurs années", ajoutent les analystes de Jefferies.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)