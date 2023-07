Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo: partenariat entre Pluxee et Santander au Brésil information fournie par Cercle Finance • 25/07/2023 à 09:23









(CercleFinance.com) - Sodexo annonce que Pluxee, sa division de services avantages et récompenses, a conclu un partenariat stratégique avec Santander Brésil pour renforcer significativement son réseau de distribution sur le marché brésilien.



Ce partenariat prévoit un accord de distribution exclusive de 25 ans pour les solutions d'avantages aux salariés Pluxee au sein du réseau d'agences et de banquiers Santander à travers le pays et l'intégration de Ben, l'activité d'avantages aux salariés de Santander.



Dans ce cadre, Santander détiendra 20% de Pluxee Brésil. L'opération est soumise aux approbations du CADE et de la Banque centrale du Brésil. Pour Pluxee, la transaction sera relutive à partir de l'année 1 en termes de croissance, d'EBITDA et de marge.





