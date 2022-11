Sodexo: Nouvelle répartition de l’information sectorielle à la suite de l’évolution de l’organisation des Services sur Site

Issy-les-Moulineaux, 30 novembre 2022

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Comme annoncé en juillet et pleinement effectif depuis le 1 er octobre 2022, le Groupe a réorganisé ses Services sur Site par Zones géographiques regroupant régions et pays et dirigées par trois Présidents de Zone ayant l'entière responsabilité du compte de résultat.

En conséquence, à partir du début de l'exercice 2023, Sodexo présentera la répartition de son chiffre d'affaires des Services sur Site et de son résultat d’exploitation par Zone géographique plutôt que par segments mondiaux de clientèle. Ces trois Zones géographiques sont l'Amérique du Nord, l'Europe et le Reste du Monde (comprenant l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique Latine). Pour chaque Zone géographique, le deuxième niveau d’information se fera par segment mondial de clientèle : Entreprises & Administrations, Santé & Seniors et Éducation.

Vous trouverez ci-dessous les informations comparatives pour l'exercice 2022.

Chiffre d’affaires des Services sur Site par Zone et par segment de l’exercice 2022 (nouvelle répartition)

CHIFFRES D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T1 2022 T2 2022 T3 2022 T4 2022 EXERCICE 2022 % du chiffre d’affaires

Services sur Site 2022 Amérique du Nord 2 205 2 026 2 366 2 231 8,828 44% Entreprises & Administrations 643 620 794 925 2 983 Santé & Séniors 693 730 783 840 3 047 Éducation 869 676 788 465 2 798 Europe 2 023 1 895 1 993 1 863 7 774 38% Entreprises & Administrations 1 208 1 146 1 251 1 293 4 898 Santé & Séniors 578 537 545 446 2 106 Éducation 237 212 197 124 769 Reste du Monde 854 862 943 1 002 3 661 18% Entreprises & Administrations 766 776 841 902 3 285 Santé & Séniors 67 70 83 85 305 Éducation 20 16 19 15 70 TOTAL SERVICES SUR SITE 5 082 4 783 5 302 5 096 20 263 100%

Résultat et marge d’exploitation des Services sur Site par Zone de l’exercice 2022 (nouvelle répartition)

EXERCICE 2022

(en millions d’euros) Chiffre d’affaires Résultat

d’exploitation * Marge

d’exploitation (%) Amérique du Nord 8 828 471 5,3% Europe 7 774 300 3,9% Reste du Monde 3 661 156 4,3% TOTAL SERVICES SUR SITE 20 263 926 4,6%

* Hors frais de Direction Générale

Résultat et marge d’exploitation des Services sur Site par Zone du premier semestre 2022 (nouvelle répartition)

1ER SEMESTRE 2022

(en millions d’euros) Chiffre d’affaires Résultat

d’exploitation * Marge

d’exploitation (%) Amérique du Nord 4 232 261 6,2% Europe 3 917 150 3,8% Reste du Monde 1 716 70 4,1% TOTAL SERVICES SUR SITE 9 865 481 4,9%

* Hors frais de Direction Générale

Calendrier financier de l’exercice 2023

Assemblée Générale de l’exercice 2022 19 décembre 2022 Chiffre d’affaires du 1er trimestre de l’exercice 2023 6 janvier 2023 Résultats du 1er semestre de l’exercice 2023 5 avril 2023 Chiffre d’affaires du 3e trimestre de l’exercice 2023 30 juin 2023 Résultats Annuels de l’exercice 2023 26 octobre 2023 Assemblée Générale de l’exercice 2023 15 décembre 2023

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial des services pour améliorer la Qualité de Vie, facteur essentiel de performance des individus et des organisations. Présents dans 53 pays, nos 422 000 employés servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe Sodexo se distingue par son indépendance et l’actionnariat de la famille fondatrice, son modèle d’entreprise durable et son portefeuille d’activités, y compris les services de restauration, les services de facilities management et les solutions d’avantages aux salariés. Nous proposons des expériences de restauration de qualité, multicanal et flexibles, concevons également des lieux de travail et des espaces partagés attractifs et inclusifs, gérons et entretenons les infrastructures de manière sûre et respectueuse de l’environnement, offrons un accompagnement personnalisé aux patients ou aux étudiants, et concevons des programmes favorisant l’engagement des collaborateurs. Depuis toujours, Sodexo se concentre sur des gestes et des actions concrètes au quotidien grâce à ses services afin d’avoir un impact économique, social et environnemental positif dans le temps. Pour nous, croissance et engagement social vont de pair. Notre objectif est d’offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres-clés

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

422 000 employés au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France dans le monde 53 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

13,6 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 30 novembre 2022)

