Sodexo maintient ses prévisions pour l'exercice 2025

(AOF) - Le chiffre d’affaires consolidé de Sodexo au premier trimestre de l’exercice 2025 atteint 6,4 milliards d’euros, en hausse de +1,9% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,8%. La croissance interne s’établit à +4,6%. Elle est affectée par une base de comparaison élevée du fait de la Coupe du Monde de Rugby l'an passé, partiellement compensée par les Jeux Paralympiques sur l'exercice. En excluant ces éléments, la croissance interne sous-jacente du premier trimestre s'élève à +4,9%.

"La forte dynamique commerciale du début d'année, marquée par des gains et des renouvellements de contrats majeurs, est particulièrement encourageante", a déclaré Sophie Bellon, présidente et directrice générale de Sodexo.

Compte tenu des attentes d'une croissance modeste au premier semestre de l'exercice et d'une accélération au second semestre, soutenue par une dynamique commerciale solide observée depuis le début de l'exercice et le séquençage de la contribution nette des nouveaux contrats, les perspectives du groupe pour l'exercice 2025 sont maintenues.

Sodexo vise toujours une croissance interne du chiffre d'affaires attendue entre +5,5% et +6,5%.

La tendance sous-jacente devrait être entre +6% et +7%, en excluant l'effet de base constitué par les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de Rugby et l'année bissextile au cours de l'exercice 2024.

Sa marge d'exploitation est attendue en croissance de 30 à 40 points de base, à taux constants.

AOF - EN SAVOIR PLUS