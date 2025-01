Sodexo: lourdement sanctionné pour son point d'activité information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 15:28









(CercleFinance.com) - Sodexo dévisse de près de 8% et fait ainsi figure de lanterne rouge sur le SBF120, après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros au titre de son premier trimestre de l'exercice 2025, manquant ainsi de 2% le consensus.



Avec une croissance organique de 4,6%, inférieure de 0,6 point à son attente, Oddo BHF estime qu'une forte accélération de la croissance au second semestre sera requise pour atteindre la fourchette-cible de 5,5-6,5% maintenue pour l'exercice en cours.



'Nous attendons des ajustements de consensus légèrement négatifs pour Sodexo, avec un consensus se positionnant probablement tout en bas ou en dessous de la fourchette-cible pour la croissance organique', prévient le bureau d'études.



Toutefois, restant 'confiant dans la capacité de Sodexo à poursuivre sa progression opérationnelle (amélioration durable de la croissance et de la rentabilité)', Oddo BHF reste à 'surperformance' et maintient son objectif de cours de 98 euros sur le titre.





Valeurs associées SODEXO 73,20 EUR Euronext Paris -7,58%