Sodexo: le bénéfice net annuel décolle de 31,8%, notamment grâce aux JO

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a vu son bénéfice net décoller de 31,8% sur son exercice décalé 2023-2024, marqué notamment par le contrat pour les Jeux olympiques de Paris et la Coupe du monde de rugby.

Le groupe, qui a scindé début 2024 ses activités et coté en Bourse la partie "avantages et récompenses aux salariés" via une entreprise distincte baptisée Pluxee, a dégagé un bénéfice net annuel de 738 millions d'euros.

De septembre 2023 à août 2024, le chiffre d'affaires a atteint 23,8 milliards d'euros, en hausse de 5,1% par rapport à l'année précédente et en ligne avec les attentes des analystes.

Sodexo a largement bénéficié de deux grands événements sportifs: la Coupe du monde de rugby et les Jeux olympiques. En excluant ces événements, la croissance organique aurait été de 7,5%, précise Sodexo.

La croissance interne (hors acquisitions, cessions et effets de change) a été de 7,9% sur l'exercice, dans le haut de la fourchette de prévisions du groupe (6 à 8%).

Cette progression provient à la fois des hausses de prix, à hauteur de 4%, et des volumes additionnels, pour près de 4%, incluant la contribution nette des nouveaux contrats, selon le communiqué.

Pour 2024-2025, Sodexo vise une croissance interne de son chiffre d'affaires entre 5,5% et 6,5% et une amélioration de la marge d'exploitation entre 30 et 40 points de base, à taux de change constants.

Le groupe proposera un dividende ordinaire de 2,65 euros, en hausse de 17,8%, en lors de son assemblée générale le 17 décembre.