Sodexo: hausse de près de 2% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 07/01/2025 à 07:43









(CercleFinance.com) - Sodexo affiche un chiffre d'affaires de 6,4 milliards d'euros pour le premier trimestre de son exercice 2025, en hausse de +1,9% en comparaison annuelle, incluant un effet de change négatif de -2% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,8%.



La croissance interne du groupe de services s'établit à +4,6%, alimentée par la hausse des prix, qui évolue désormais autour de 3% au cours du trimestre, le solde reflétant la contribution nette des nouvelles signatures et une croissance des volumes.



'La solide performance des services de restauration (+5,7%) compense l'activité plus modérée des services de facility management (+2,4%), pour lesquels nous constatons une baisse des volumes dans les projets ponctuels', précise la PDG Sophie Bellon.



Sodexo maintient ses objectifs pour l'exercice en cours, à savoir une croissance interne du chiffre d'affaires attendue entre +5,5% et +6,5%, ainsi que d'une marge d'exploitation en hausse de +30 à +40 points de base à taux constants.





Valeurs associées SODEXO 79,20 EUR Euronext Paris +1,60%