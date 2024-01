Sodexo : forte croissance interne du chiffre d’affaires au 1er trimestre de l’exercice 2024 à +8,2%

Issy-les-Moulineaux, le 5 janvier 2024

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY)

Sodexo : forte croissance interne du chiffre d’affaires au 1 er trimestre de l’exercice 2024 à +8,2%

Croissance sous-jacente solide dans l'ensemble des zones géographiques

Perspectives maintenues pour l'exercice 2024

CHIFFRE D'AFFAIRES DU 1 er TRIMESTRE DE L'EXERCICE 2024

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T1 2024 T1 2023 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 3 030 2 992 +8,7 % +0,1 % -7,6 % +1,3 % Europe 2 196 2 047 +9,2 % -0,8 % -1,2 % +7,3 % Reste du Monde 1 061 1 057 +4,7 % -0,2 % -4,2 % +0,3 % SODEXO 6 287 6 097 +8,2 % -0,3 % -4,8 % +3,1 %

Note 1 : Ces chiffres excluent toute contribution de Pluxee qui en tant qu'activité non poursuivie est consolidée uniquement au niveau du résultat net.

Note 2 : L'impact, à compter du 4 e trimestre de l'exercice 2023, du changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un grand contrat en Energie & Ressources dans la zone Reste du Monde est compensé par la contribution de la Coupe du Monde de Rugby en Europe. La croissance interne sous-jacente est de +8,1% dans le Reste du Monde et de +7,6% en Europe.



Commentant l'activité du premier trimestre, Sophie Bellon, Présidente et Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« La croissance du premier trimestre est restée forte dans toutes les zones géographiques. Elle s'explique par les augmentations de prix, la montée en puissance des nouveaux contrats et une croissance continue des volumes, en particulier dans les Services aux Entreprises, en Sports & Loisirs et en Éducation.

Nous avons connu un bon début d'année et nous poursuivons le déploiement de notre plan stratégique pour être le leader mondial de l'alimentation durable et des expériences de qualité.

Le projet de spin-off de Pluxee progresse bien, la prochaine étape étant le Capital Markets Day du 10 janvier prochain, en amont de la première cotation attendue le 1 er février 2024. »

Faits marquants sur la période

Le chiffre d’affaires de Sodexo (hors Pluxee) du premier trimestre de l’exercice 2024 atteint 6,3 milliards d’euros , en hausse de +3,1% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -4,8% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%.

La croissance interne s'établit à +8,2%. L'effet de change négatif, résultant de l'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des devises depuis le début de l'année calendaire 2023, devrait se réduire progressivement au cours de l'exercice, dans l'hypothèse d'un maintien des taux actuels jusqu'à la fin de l'exercice.

(hors Pluxee) du premier trimestre de l’exercice 2024 atteint , en hausse de +3,1% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -4,8% et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%. s'établit à +8,2%. L'effet de change négatif, résultant de l'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des devises depuis le début de l'année calendaire 2023, devrait se réduire progressivement au cours de l'exercice, dans l'hypothèse d'un maintien des taux actuels jusqu'à la fin de l'exercice. La croissance interne du chiffre d’affaires bénéficie d'une belle contribution de la Coupe du Monde de Rugby et est négativement impactée par les changements comptables sur certains projets en Energie & Ressources dans le Reste du Monde, ces deux effets se compensant. La hausse des prix liée à l'inflation ralentit progressivement, représentant environ +4,5% sur le trimestre. La montée en puissance des nouveaux contrats, les ventes de services additionnels sur site et la croissance continue des volumes progressent de près de +4%. La croissance interne du trimestre est portée par les services de Restauration, à +10,0%, tandis que celle des Services de Facilities Management atteint +4,7%. La dynamique du développement net reste soutenue depuis le début de l’exercice. L'ensemble des zones géographiques enregistre une croissance interne sous-jacente élevée supérieure à +7%.

bénéficie d'une belle contribution de la Coupe du Monde de Rugby et est négativement impactée par les changements comptables sur certains projets en Energie & Ressources dans le Reste du Monde, ces deux effets se compensant. La hausse des prix liée à l'inflation ralentit progressivement, représentant environ +4,5% sur le trimestre. La montée en puissance des nouveaux contrats, les ventes de services additionnels sur site et la croissance continue des volumes progressent de près de +4%. En ligne avec son ambition d'être le leader mondial en matière d’alimentation durable et d'expériences de qualité : Sodexo et Harris Interactive ont révélé les résultats du premier baromètre international de l’alimentation durable. Les enseignements confirment l’ambition de Sodexo puisque 75% des personnes interrogées ont une perception positive de l’alimentation durable, et 79% estiment qu’il est urgent d’adopter des comportements plus durables. Sodexo a organisé la deuxième édition de son Sustainable Chef Challenge. Nos Chefs ont largement démontré leur expertise et leur passion à créer des menus sains, savoureux et bas carbone (inférieurs à 0,9 kg CO 2 e/repas). Les gagnants de l'édition de cette année sont la Cheffe Sharon McConnell (d’Irlande du Nord) avec son Steak de céleri-rave en croûte de pistaches et sa Mousse au chocolat végane avec dattes et noix, et le Chef Ricardo Machado (du Brésil) avec son Médaillon de peau de banane sauté aux patates douces et sa Purée de banane et de noix de coco. Sodexo est nommé leader dans le Workplace Pride Global Benchmark 2023 pour la 4 e année consécutive reconnaissant la performance et l’engagement de Sodexo à maintenir des standards élevés en matière d'inclusion LGBTQ+.



Perspectives

Le premier trimestre de l'exercice 2024 est en ligne avec les attentes et le plan stratégique. Ainsi, les perspectives de Sodexo (hors Pluxee) sont maintenues pour les exercices 2024 et 2025:

La croissance interne du chiffre d'affaires devrait se situer entre +6 et +8% par an;

La marge d'exploitation devrait poursuivre sa croissance de +30 à +40 points de base par an, à taux constants.

*********************************

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2024.

Pour se connecter, composer :

Depuis le Royaume-Uni : +44 121 281 8004, ou

Depuis la France : +33 1 70 91 87 04, ou

Depuis les États-Unis : +1 718 705 8796

suivi du code 07 26 13 .

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et

« Investisseurs - Résultats financiers ».

Calendrier financier

Résultats du 1 er semestre de l'exercice 2024 19 avril 2024 Chiffre d'affaires du 3 e trimestre de l'exercice 2024 2 juillet 2024 Résultats de l'exercice 2024 24 octobre 2024 Assemblée Générale de l'exercice 2024 17 décembre 2024

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable. Son portefeuille d’activités intègre, d’une part, des services Sodexo de Restauration et de Facilities Management et, d’autre part, des solutions Pluxee d’Avantages aux salariés, activité pour laquelle le Groupe a annoncé un spin-off avec une cotation attendue le 1 er février 2024.

Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Chiffres clés

22,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2023 45 pays 430 000 employés au 31 août 2023 80 millions de consommateurs chaque jour #1 employeur privé basé en France dans le monde 15.1 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 4 janvier 2024)

Contacts Analystes et Investisseurs Media Virginia Jeanson

+33 1 57 75 80 56

virginia.jeanson@sodexo.com Mathieu Scaravetti

+33 6 28 62 21 91

mathieu.scaravetti@sodexo.com

Rapport d’activité du 1 e trimestre de l’exercice 2024

Chiffre d’affaires : une forte croissance interne

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ZONE

CHIFFRES D’AFFAIRES

(en millions d’euros) T1 2024 T1 2023 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 3 030 2 992 +8,7 % +0,1 % -7,6 % +1,3 % Europe 2 196 2 047 +9,2 % -0,8 % -1,2 % +7,3 % Reste du Monde 1 061 1 057 +4,7 % -0,2 % -4,2 % +0,3 % SODEXO 6 287 6 097 +8,2 % -0,3 % -4,8 % +3,1 %

Le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2024 atteint 6,3 milliards d’euros , en hausse de +3,1% par rapport à l’exercice précédent, incluant un effet de change négatif de -4,8% résultant de l'appréciation de l'euro par rapport à la plupart des devises, et une contribution des acquisitions nette des cessions de -0,3%. En conséquence, la croissance interne au premier trimestre de l’exercice 2024 s'établit à +8,2%, Corrigées de l'effet positif de la Coupe du Monde de Rugby en Europe et de l'impact négatif d'un changement comptable dans la zone Reste du Monde pour un montant équivalent, les trois zones affichent une croissance interne sous-jacente élevée, supérieure à +7%. Ce trimestre a bénéficié à la fois d'ajustements de prix d'environ +4,5% et d'une croissance des volumes liée aux nouveaux contrats, de l'augmentation continue de la fréquentation et des ventes liées à la Coupe du Monde de Rugby.

La croissance interne du trimestre est portée par les Services de Restauration , à +10,0%, tandis que celle des Services de Facilities Management atteint +4,7%.

La dynamique commerciale reste soutenue au premier trimestre.

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2024 T1 2023 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE 1 Entreprises & Administrations 1 081 1 009 +12,1 % Santé & Seniors 849 877 +6,3 % Éducation 1 100 1 106 +7,5 % TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 3 030 2 992 +8,7 %

1 Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre les segments.

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord au premier trimestre de l’exercice 2024 s’élève à 3,0 milliards d’euros , soit une croissance interne de +8,7%. Cette forte croissance est portée par la contribution des nouveaux contrats combinée à une augmentation des volumes, ainsi que par l'effet des hausses de prix pour environ +4%.

En Entreprises & Administrations , la croissance interne retraitée atteint +12,1%, grâce aux nouveaux contrats, à la croissance des volumes liée la forte activité dans les centres de convention, à l'augmentation du nombre de passagers dans les salons d'aéroport, à la poursuite du retour au bureau, aux ventes de services additionnels de Facilities Management sur sites existants et à l'impact des hausses de prix, particulièrement pour Sodexo Live! et les Services aux Gouvernements.

En Santé & Seniors , la croissance interne retraitée s’établit à +6,3%, avec une bonne performance en Santé grâce à une combinaison des hausses de prix, des volumes, des ventes retail et une contribution positive des nouveaux contrats. Cette croissance est quelque peu contrebalancée par une contribution négative en Seniors en raison de l'impact de pertes de sites à la fin de l'exercice précédent.

En Éducation , la croissance interne retraitée est de +7,5%, bénéficiant des hausses de prix ainsi que de la croissance du nombre de repas servis, des ventes retail et des activités événementielles.

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2024 T1 2023 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE 1 Entreprises & Administrations 1 377 1 337 +10,1 % Santé & Seniors 490 504 +8,9 % Éducation 329 206 +6,2 % TOTAL EUROPE 2 196 2 047 +9,2 %

1 Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre les segments.

En Europe , le chiffre d’affaires du premier trimestre de l’exercice 2024 s’élève à 2,2 milliards d’euros , soit une croissance interne de +9,2%, ou +7,6% hors impact de la Coupe du Monde de Rugby, favorisé par la hausse des volumes en Entreprises & Administration et un effet prix de plus de +5%.

En Entreprises & Administrations , la croissance interne retraitée atteint +10,1%, ou +7,5% hors impact de la Coupe du Monde de Rugby. Cette croissance est portée par les Services aux Entreprises qui ont bénéficié à la fois d'augmentations de prix et d'une fréquentation plus élevée, ainsi que par la contribution des nouveaux sites dans la Défense au Royaume-Uni. Sodexo Live! affiche une bonne croissance dans l'ensemble, avec une augmentation de la fréquentation et des hausses de prix, malgré une baisse des ventes liées au tourisme en raison de la diminution du nombre de touristes internationaux à Paris par rapport au niveau record de l'année précédente.

En Santé & Seniors , la croissance interne retraitée est de +8,9%, portée par de nouvelles signatures en Espagne et la répercussion de l'inflation au Royaume-Uni, ainsi que par des volumes en hausse et des révisions de prix en Seniors en France.

En Éducation , la croissance interne retraitée s'établit à +6,2%, reflétant l'impact positif des révisions des prix, légèrement atténué par l'effet de sorties de contrats.

Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) T1 2024 T1 2023 CROISSANCE INTERNE RETRAITÉE 1 Entreprises & Administrations 927 941 +5,0 % Santé & Seniors 91 87 +2,6 % Éducation 43 29 +3,3 % TOTAL RESTE DU MONDE 1 061 1 057 +4,7 %

1 Dans le cadre de la rationalisation de l'organisation au cours de l'exercice 2023, certains contrats ou opérations ont été réalloués entre les segments.

Le chiffre d’affaires de la zone Reste du Monde s’établit à 1,1 milliard d’euros au premier trimestre de l’exercice 2024, soit une croissance interne de +4,7%, impactée par le changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires en Energie & Ressources. En excluant cet effet, la croissance organique aurait été en hausse de +8,1%, les hausses de prix représentant près de +5%.

En Entreprises & Administrations , la croissance interne retraitée s’élève à +5,0%, ou +8,9% hors impact du changement comptable. Cette croissance solide est portée par les nouvelles signatures et le dynamisme des contrats existants en Inde, les hausses de prix et les ouvertures de sites dans les mines en Australie, ainsi que par les hausses de prix en Amérique latine. Cette performance est légèrement atténuée par une activité faible en Chine en lien avec le ralentissement économique et par des pertes de contrats au Moyen-Orient sur l'exercice précédent.

En Santé & Seniors , la croissance interne retraitée s’établit à +2,6%, avec une forte croissance en Inde et en Amérique latine, atténuée par une croissance ralentie en Chine et l'effet de la sortie de contrats à faible rentabilité au Brésil au second semestre de l'exercice 2023.

En Éducation , la croissance interne retraitée est de +3,3%, affectée par la faiblesse de la Chine et du Moyen-Orient, plus que compensée par une croissance à deux chiffres au Brésil et en Inde, portée à la fois par de nouvelles signatures et la montée en puissance des sites existants.

EFFETS DE CHANGE

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises.

1 € = TAUX MOYEN

T1 2024 TAUX MOYEN

T1 2023 TAUX MOYEN

T1 2024 VS. T1 2023 TAUX DE CLÔTURE AU 30/11/2023 TAUX DE CLÔTURE AU 31/08/2023 TAUX DE CLÔTURE

30/11/2023 VS. 31/08/2023 Dollar US 1,070 0,996 -6,9 % 1,093 1,087 -0,6 % Livre sterling 0,866 0,869 +0,3 % 0,864 0,857 -0,8 % Real brésilien 5,345 5,304 -0,8 % 5,398 5,308 -1,7 %

L'effet de change négatif au premier trimestre de l'exercice 2024 de -4,8 % est lié à l'appréciation de l'euro notamment par rapport au dollar américain, au dollar australien, au renminbi chinois, à la roupie indienne et à la couronne suédoise.

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

SITUATION FINANCIÈRE

À part les mouvements saisonniers du besoin en fonds de roulement, la situation financière du Groupe au 30 novembre 2023 n’a pas connu d’évolution significative par rapport à celle présentée dans le Document d’Enregistrement Universel de l'exercice 2023 déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (AMF) le 3 novembre 2023.

PRINCIPAUX RISQUES ET INCERTITUDES

Les principaux risques et incertitudes identifiés par le Groupe dans la section « Facteurs de risques » du Document d’Enregistrement Universel de l'exercice 2023 déposé auprès de l’AMF le 3 novembre 2023 n’ont pas connu d’évolution significative.

DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2024 au taux de l’exercice 2023, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

Nouveau reporting par segment suite à l'évolution de l'organisation

Dans le cadre de la simplification de l'organisation, à compter de l'exercice 2024, certain contrats ou opérations ont été réalloués entre segments, avec des impacts principalement en Europe de Santé & Seniors vers Éducation.

Le chiffre d'affaires retraité par segment pour l'exercice 2023 est le suivant:

CHIFFRE D’AFFAIRES

(en millions d’euros)



Exercice 2023 T1 2023 T2 2023 T3 2023 T4 2023 Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Publié Retraité Amérique du Nord 10 479 10 479 2 992 2 992 2 506 2 506 2 658 2 658 2 322 2 322 Entreprises & Administrations 3 865 3 907 1 009 1 026 874 890 959 975 1 023 1 016 Santé & Séniors 3 440 3 399 877 866 844 831 856 844 863 858 Éducation 3 173 3 173 1 106 1 100 788 786 844 839 436 448 Europe 8 071 8 071 2 047 2 047 1 980 1 980 2 042 2 042 2 002 2 002 Entreprises & Administrations 5 337 5 063 1 337 1 266 1 296 1 228 1 324 1 253 1 380 1 316 Santé & Séniors 2 026 1 950 504 470 505 481 531 498 487 500 Éducation 708 1 059 206 311 179 271 187 291 136 185 Reste du Monde 4 087 4 087 1 057 1 057 998 998 1 055 1 055 978 978 Entreprises & Administrations 3 659 3 569 941 917 898 876 946 922 874 854 Santé & Séniors 337 376 87 95 81 92 83 93 87 96 Éducation 91 142 29 45 19 30 26 39 17 28 Sodexo 22 637 22 637 6 097 6 097 5 484 5 484 5 755 5 755 5 301 5 301

Pièce jointe