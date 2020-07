Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo finalise un emprunt obligataire de 1 milliard d'euros Reuters • 09/07/2020 à 07:51









9 juillet (Reuters) - SODEXO SA EXHO.PA : * FINALISE UN EMPRUNT OBLIGATAIRE DE 1 MILLIARD D'EUROS * EMPRUNT OBLIGATAIRE D'UN MONTANT DE 1 MILLIARD D'EUROS EN DEUX TRANCHES, 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE JANVIER 2024 * EMPRUNT OBLIGATAIRE D'UN MONTANT DE 1 MILLIARD D'EUROS EN DEUX TRANCHES, 500 MILLIONS D'EUROS À ÉCHÉANCE JUILLET 2028 * TAUX DE 0,528 % POUR PREMIÈRE TRANCHE ET TAUX DE 1,05 % POUR SECONDE TRANCHE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur EXHO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +0.61%