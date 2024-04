Sodexo en hausse pour ses premiers résultats post-scission de Pluxee

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a fait état vendredi d'une hausse de 4,5% de son chiffre d'affaires et de 15,4% de son bénéfice net au premier semestre de son exercice décalé, ses premiers résultats après scission de l'activité titres-restaurant.

( AFP / ERIC PIERMONT )

En tenant compte du "spin-off" de cette activité, Pluxee, mise en Bourse le 1er février, le groupe a dégagé un bénéfice net ajusté de 427 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 12,10 milliards d'euros, selon un communiqué du groupe.

"Le spin-off de Pluxee a été mené avec succès. Notre organisation a été considérablement simplifiée, nous permettant ainsi de gagner en agilité. La performance du premier semestre est solide", a commenté dans le communiqué Sophie Bellon, PDG du groupe.

Dans un communiqué distinct, Pluxee fait état d'un bénéfice net de 68 millions sur le semestre (achevé fin février), en baisse de 25,6%, pénalisé par "des éléments exceptionnels, principalement liés au spin-off", et d'un chiffre d'affaires de 593 millions d'euros, en hausse de 21,5%.

Côté Sodexo, la croissance interne du chiffre d'affaires (+8,5% hors acquisitions, cessions et effets de change) vient pour moitié de la hausse des prix, et pour moitié de la contribution des nouveaux contrats et de volumes plus importants sur les sites existants, selon le communiqué.

La croissance interne des services de restauration s'élève à 10,7% tandis que celle des services de facilities management (services aux entreprises) ressort à 4,5%.

Par zones géographiques, c'est l'Amérique du Nord qui tire la croissance (+10,0%), suivie de l'Europe (+8,0%, soutenue par la Coupe du monde de rugby au premier trimestre) puis du reste du monde (+5,7%, affectée par un changement comptable dans la reconnaissance du chiffre d'affaires d'un grand contrat).

Le groupe fait également état d'un taux de rétention des contrats "record" de 95,5% au cours des 12 derniers mois.

Pour l'exercice 2024, le groupe vise une croissance interne du chiffre d'affaires désormais attendue "en haut de la fourchette de +6% à +8%" grâce à la "dynamique commerciale, une légère croissance des volumes sur sites existants, la contribution des Jeux olympiques et paralympiques de Paris au quatrième trimestre et des hausses de prix attendues à près de +4% pour l'année pleine".

sr/jbo/vk