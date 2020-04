Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sodexo-Des emplois menacés, les dirigeants réduisent leur rémunération Reuters • 02/04/2020 à 16:34









PARIS, 2 avril (Reuters) - Sodexo EXHO.PA a annoncé jeudi que la crise économique provoquée par la pandémie de coronavirus aurait un impact sur ses effectifs dans certains pays et a lancé un plan de soutien aux salariés concernés financé en partie par une baisse de la rémunération de ses principaux dirigeants. "Malgré tous nos efforts, nous savons que la situation exceptionnelle à laquelle nous faisons face a malheureusement, dans certains pays et dans le strict respect des législations locales, un impact sur le maintien dans l'emploi de certains de nos collaborateurs sur site", déclare le groupe français de restauration collective dans un communiqué. Le programme de soutien aux salariés les plus vulnérables lancé par Sodexo sera doté de 30 millions d'euros et "financé par les contributions des principaux dirigeants du groupe et par l'entreprise". La présidente, Sophie Bellon, et le directeur général, Denis Machuel, renonceront à 50% de leur rémunération fixe sur les six prochains mois et le DG ne percevra aucune rémunération variable au titre de l'exercice 2019-2020. Les membres du comité exécutif renoncent quant à eux à 10% de leurs salaire fixe à leur rémunération variable annuelle. Sodexo compte au total 470.000 collaborateurs dans le monde. (Marc Angrand, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées SODEXO Euronext Paris +0.24%