Sodexo : contrat majeur en Australie

(AOF) - Sodexo annonce avoir remporté un important contrat pour une durée de 5 ans avec Santos, premier fournisseur de gaz naturel en Australie. Ce nouveau contrat renforce significativement les activités de Sodexo en Australie et étend sa présence géographique dans le pays. Au travers de cette collaboration, Sodexo opèrera l’ensemble des sites de Santos d’Est en Ouest, dans le Queensland, en Australie-Méridionale ou encore en Australie-Occidentale.

Ce contrat comprend la gestion des hébergements, l'entretien, la restauration et l'hôtellerie, la gestion des aérodromes, la maintenance des installations et les services de santé et de bien-être pour 25 bases-vie, 3 500 chambres et une occupation moyenne de 2 000 résidents.

Il représente plus de 500 emplois chez Sodexo, une opportunité précieuse pour la population locale, ainsi que pour les entreprises dans le Queensland, l'Australie-Méridionale et l'Australie-Occidentale, apportant des bénéfices durables aux communautés locales.

Le processus de mobilisation de ce contrat, qui implique la transition vers Sodexo de 25 bases-vie, a débuté en décembre avec le transfert des unités de l'île de Varanus et de Devil Creek en Australie-Occidentale et devrait être finalisé d'ici juin 2025.

