Sodexo chute : offre envisagée sur l'Américain Aramark

Pluxee, le pôle spécialisé dans les avantages aux salariés du géant des services Sodexo, va prendre son envol boursier en 2024. Cette activité bénéficie d'un fort dynamisme avec une croissance organique au troisième trimestre (clos fin mai) supérieure aux attentes (+25,5 % contre 17,5 % attendu). La nouvelle entité pourra ainsi mieux rivaliser avec son concurrent Edenred. Depuis sa scission du groupe Accor, en 2010, cette société a vu son activité bondir et presque doubler. Devenue le leader mondial des titres-restaurants, elle a même rejoint récemment l'indice boursier phare de la place de Paris, le CAC 40. Ce succès provient d'acquisitions ciblées, d'un développement international et d'une digitalisation réussie.

(AOF) - Sodexo envisagerait de racheter son concurrent américain Aramark dans le secteur de la restauration, a rapporté Bloomberg mercredi. Dans les premiers échanges, l'action du groupe français chute de 5,14% à 74,75 euros. Sodexo a discuté par intermittence de ce rachat potentiel au cours des derniers mois, a indiqué l'agence de presse, citant des personnes proches du dossier. La valeur du rachat proposé n'a pas été précisée dans l'immédiat. En Bourse, Aramark affichait hier soir à la clôture une capitalisation de 9,8 milliards de dollars et son titre bondissait de 10% en après Bourse.

