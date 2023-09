Sodexo: cession à Halifax des services de soins à domicile information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 14:32

(CercleFinance.com) - Le fonds américain de private equity Halifax Group a annoncé vendredi avoir trouvé un accord en vue de faire l'acquisition de l'activité de services de soins à domicile du français Sodexo.



Dans un communiqué, Halifax explique qu'il admire depuis longtemps le succès rencontré aux Etats-Unis par Comfort Keepers, la marque américaine de soins à domicile non-médicalisés appartenant à Sodexo.



Outre les Etats-Unis, le périmètre de la transaction doit englober les activités de la division au Royaume-Uni, en Irlande, en France, au Danemark, en Norvège en Suède et au Brésil.



Halifax souligne que cet ensemble constitue l'un des plus grands acteurs de ce marché qu'il considère comme 'considérable', grâce à un réseau de franchisés bien installés et à des professionnels qualifiés.



Du côté de Sodexo, on explique que l'opération s'inscrit dans le cadre de son plan stratégique à horizon 2025, qui prévoit notamment de se recentrer sur la restauration.



Basée à Irvine (Californie), la branche 'home care' de Sodexo s'appuie sur un maillage composé de 535 franchisés et de 105 filiales détenues en propre.



Au Royaume-Uni et au Brésil, la division propose des services de soins infirmiers, de soins de santé et d'hospitalisation à domicile.



L'opération, qui devrait être bouclée d'ici à la fin de l'année, prévoit que la directrice générale actuelle de la division, Natalie Black, reste en poste aux côtés de l'équipe de direction existante.