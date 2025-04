Sodexo: bénéfice net 1S en baisse de 12,5%, prévisions revues à la baisse

( AFP / ERIC PIERMONT )

Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a fait état vendredi d'une baisse de 12,5% de son bénéfice net au premier semestre de son exercice décalé, à 434 millions d'euros, en raison d'une plus-value exceptionnelle au cours de l'exercice précédent.

Le groupe a en outre confirmé la révision à la baisse de ses prévisions pour 2025, avec une croissance interne du chiffre d'affaires attendue entre 3% et 4% contre 5,5% à 6,5% précédemment estimés, en raison d'une activité plus faible que prévu en Amérique du Nord, zone où Sodexo réalise plus de la moitié de ses ventes.

"Il y a deux semaines, nous avons revu nos objectifs, reconnaissant que certaines de nos hypothèses initiales ne se sont pas matérialisées au rythme attendu. Les défis portent sur certains sujets identifiés, et nous renforçons notre plan d'action", commente la présidente du groupe Sophie Bellon, citée dans un communiqué.

L'ajustement des perspectives "est essentiellement lié à la croissance des volumes plus faible qu'attendu en éducation (restauration dans les universités et établissements scolaires, ndlr) en Amérique du Nord au cours du 1er semestre, qui devrait se poursuivre", indique le groupe.

En outre, dans cette zone, "le report de l'ouverture de certains contrats, en particulier en santé (hôpitaux, cliniques...), et la performance commerciale modérée au 1er semestre impactent les prévisions de la contribution du développement net à la croissance du second semestre".

Sodexo a aussi abaissé ses ambitions de marge d'exploitation pour son exercice 2025 décalé et prévoit désormais une progression dans une fourchette de 10 à 20 points de base (0,1 à 0,2 point de pourcentage) à taux constants alors que sa précédente estimation se situait entre 30 et 40 points de base.

L'an dernier à la même époque, le groupe publiait ses premiers résultats après scission de son activité de titres-restaurant Pluxee.

De septembre 2024 à février 2025, Sodexo a réalisé un chiffre d'affaires de 12,47 milliards d'euros, en hausse de 3,1% .

En Amérique du Nord, le chiffre d'affaires du groupe a atteint 5,97 milliards d'euros (+3,8%), tandis qu'en Europe, il s'est élevé à 4,33 milliards (+1,9%). Le reste du monde a représenté 2,16 milliards (+3,4%).

"Une partie de la croissance interne est portée par la hausse des prix, qui évolue désormais autour de 3% au cours du semestre. Le solde reflète la contribution des nouvelles signatures et de la croissance des volumes", précise Sodexo.