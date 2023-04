Sodexo annonce des résultats solides pour le 1er semestre de l’exercice 2023 et un projet de spin-off des Services Avantages & Récompenses

Issy-les-Moulineaux, le 5 avril 2023

Sodexo (NYSE Euronext Paris FR 0000121220-OTC: SDXAY).

Résultats en forte hausse au premier semestre de l’exercice 2023

Une croissance du chiffre d’affaires de +17,8%, une croissance interne de +13,4%

Un résultat d’exploitation en hausse de +30,9% et une marge d’exploitation au premier semestre à 5,8%, en hausse de +60 points de base

Un bénéfice par action ajusté à 3,25 euros, en hausse de +40%

Objectif de croissance interne du Groupe revu à la hausse pour l’exercice 2023

Une croissance interne désormais attendue proche de +11%

Une marge d’exploitation confirmée proche de 5,5%, à taux constant

Projet de spin-off et de cotation des Services Avantages & Récompenses courant 2024

Pour créer deux pure players, leaders sur leurs marchés, les Services sur Site Sodexo et les Services Avantages & Récompenses, bénéficiant tous deux de modèles économiques fortement générateurs de trésorerie

Et renforcer chacune des deux entités pour exécuter leur stratégie respective et réaliser pleinement leur potentiel sur des marchés en forte croissance

Lors de la réunion du Conseil d’Administration du 4 avril 2023, présidée par Sophie Bellon, le Conseil a arrêté les comptes consolidés du 1 er semestre de l’exercice 2023, clos le 28 février 2023.

(en millions d‘euros) S1 2023 S1 2022 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 12 085 10 262 +17,8% +12,0% Croissance interne du chiffre d’affaires +13,4% +16,7% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 704 538 +30,9% +22,4% MARGE D’EXPLOITATION 5,8% 5,2% +60 bps +50 bps Autres charges opérationnelles (42) (1) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 662 537 +23,3% +16,7% Résultat financier net (48) (53) RÉSULTAT AVANT IMPÔTS et hors quote-part

des entités mises en équivalence 614 484 Charge d’impôt (166) (136) RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 440 337 +30,6% +23,3% BÉNÉFICE NET PAR ACTION (en euros) 3,01 2,30 +30,9% RÉSULTAT NET AJUSTÉ 475 339 +40,1% +44,8% BÉNÉFICE NET PAR ACTION AJUSTE (en euros) 3,25 2,32 +40,0%

Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« La performance du premier semestre est solide. Pour les Services sur Site, malgré l’environnement inflationniste, la reprise des volumes post-Covid ainsi que nos mesures d’atténuation des effets de l’inflation couplées à des hausses de prix contribuent à l’amélioration de nos marges. L’inflation des prix des denrées alimentaires reste élevée et devrait le rester au second semestre. Pour les Services Avantages & Récompenses, la croissance du chiffre d’affaires et de la rentabilité sont supérieures aux attentes.

La dynamique positive du premier semestre nous permet de relever notre objectif de croissance interne pour le Groupe proche de +11% pour l’exercice 2023 et de confirmer notre objectif de marge d’exploitation proche de 5,5 % à taux constants.

La réorganisation géographique des Services sur Site étant achevée, la Leadership Team de Sodexo se consacre pleinement à la mise en œuvre de notre plan stratégique.

La prochaine étape majeure pour le Groupe concerne le projet de séparation des Services sur Site et des Services Avantages & Récompenses, qui répond à une logique stratégique forte. Chaque entité, plus recentrée, serait ainsi dans une position renforcée pour poursuivre sa stratégie, atteindre ses objectifs et réaliser pleinement son potentiel, en s’appuyant sur une gouvernance dédiée et autonome et une structure de capital appropriée.

Nous confirmons nos objectifs financiers à moyen terme et sommes plus que jamais déterminés à les atteindre. J’ai toute confiance dans la capacité des équipes de direction des deux entités pour délivrer les résultats attendus.

Enfin, je tiens à remercier chaleureusement nos équipes pour les progrès remarquables accomplis au cours de ce premier semestre. »

Des résultats en forte hausse au premier semestre de l’exercice 2023

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre de l’exercice 2023 s’élève à 12,1 milliards d’euros, en progression de +17,8% par rapport à la même période l’année dernière, incluant une contribution des acquisitions nettes des cessions de -1,3% et un effet de change positif de +5,7%. En excluant ces deux éléments, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +13,4%.

La croissance interne du chiffre d’affaires des Services sur Site atteint +12,9% pour la période, portée par la poursuite de la reprise post-Covid notamment dans les segments Services aux Entreprises, Sports & Loisirs et Universités ainsi que par une contribution de la hausse des prix supérieure à 5%. Au deuxième trimestre, le développement net a commencé à contribuer positivement à la croissance du premier semestre, à hauteur de +0,5%. Les services de restauration se sont fortement redressés, avec une croissance interne du chiffre d’affaires de +20%. Les services de Facilities Management augmentent de +6%, exclusion faite de l’impact de la fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni. Les services de restauration représentent 65% du chiffre d’affaires des Services sur Site au cours de la période, en hausse par rapport aux 59% de l’exercice 2022.

atteint +12,9% pour la période, portée par la poursuite de la reprise post-Covid notamment dans les segments Services aux Entreprises, Sports & Loisirs et Universités ainsi que par une contribution de la hausse des prix supérieure à 5%. Au deuxième trimestre, le développement net a commencé à contribuer positivement à la croissance du premier semestre, à hauteur de +0,5%. Les services de restauration se sont fortement redressés, avec une croissance interne du chiffre d’affaires de +20%. Les services de Facilities Management augmentent de +6%, exclusion faite de l’impact de la fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni. Les services de restauration représentent 65% du chiffre d’affaires des Services sur Site au cours de la période, en hausse par rapport aux 59% de l’exercice 2022. Le développement net du premier semestre de l’exercice 2023 est positif : La fidélisation client s’établit à 97,8%, sans pertes de contrats non anticipées. Le développement commercial est de 3,6%, atteignant un niveau record de plus de 0,8 milliard d’euros, en incluant les ventes de services additionnels.

du premier semestre de l’exercice 2023 est positif : La croissance interne du chiffre d’affaires des Services Avantages & Récompenses s’élève à +24,2% au premier semestre de l’exercice 2023. La croissance interne du chiffre d’affaires opérationnel augmente de +16,1%, grâce à la croissance du portefeuille, au développement net positif et à une hausse des valeurs faciales. Le chiffre d’affaires financier a plus que doublé du fait de la hausse des taux d’intérêt dans l’ensemble des géographies.

s’élève à +24,2% au premier semestre de l’exercice 2023. La croissance interne du chiffre d’affaires opérationnel augmente de +16,1%, grâce à la croissance du portefeuille, au développement net positif et à une hausse des valeurs faciales. Le chiffre d’affaires financier a plus que doublé du fait de la hausse des taux d’intérêt dans l’ensemble des géographies. Le résultat d’exploitation s’élève à 704 millions d’euros, en hausse de +30,9% et +22,5% hors effet de change. La marge d’exploitation augmente de +60 points de base, à 5,8%.

s’élève à 704 millions d’euros, en hausse de +30,9% et +22,5% hors effet de change. La marge d’exploitation augmente de +60 points de base, à 5,8%. Les autres charges opérationnelles (nettes) atteignent 42 millions d’euros, contre 1 million d’euros pour l’exercice précédent, positivement impacté par des gains exceptionnels.

atteignent 42 millions d’euros, contre 1 million d’euros pour l’exercice précédent, positivement impacté par des gains exceptionnels. Le résultat opérationnel progresse fortement à 662 millions d’euros, contre 537 millions d’euros sur l’exercice précédent.

progresse fortement à 662 millions d’euros, contre 537 millions d’euros sur l’exercice précédent. Les charges financières nettes diminuent à 48 millions d’euros, contre 53 millions d’euros sur l’exercice précédent. Cette réduction est principalement due à l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les dépôts à termes.

diminuent à 48 millions d’euros, contre 53 millions d’euros sur l’exercice précédent. Cette réduction est principalement due à l’impact de la hausse des taux d’intérêt sur les dépôts à termes. Le taux effectif d’impôt est de 27,1% contre 28,3% sur l’exercice précédent.

est de 27,1% contre 28,3% sur l’exercice précédent. Le résultat net du Groupe augmente de +30,6% et s’établit à 440 millions d’euros. Le résultat net ajusté des Autres Produits et Charges Opérationnels nets d’impôt s’élève à 475 millions d’euros, contre 339 millions d’euros pour la période précédente, soit une hausse de +40,1%.

augmente de +30,6% et s’établit à 440 millions d’euros. Le résultat net ajusté des Autres Produits et Charges Opérationnels nets d’impôt s’élève à 475 millions d’euros, contre 339 millions d’euros pour la période précédente, soit une hausse de +40,1%. Les liquidités générées par les opérations atteignent -46 millions d’euros, contre -75 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2022. Les investissements opérationnels nets s’établissent à 234 millions d’euros, contre 159 millions d’euros sur la période précédente. Les investissements opérationnels bruts s’élèvent à 317 millions d’euros, soit 2,6% du chiffre d’affaires.

atteignent -46 millions d’euros, contre -75 millions d’euros au premier semestre de l’exercice 2022. Les investissements opérationnels nets s’établissent à 234 millions d’euros, contre 159 millions d’euros sur la période précédente. Les investissements opérationnels bruts s’élèvent à 317 millions d’euros, soit 2,6% du chiffre d’affaires. La dette nette baisse à 1,9 milliard d’euros, contre 2,0 milliards d’euros à la fin du premier semestre 2022. En conséquence, le taux d’endettement net 1 diminue à 46%, contre 56% pour la période précédente, et le ratio de dette nette 1 reste au bas de la fourchette, à 1,3x, contre 1,8x à la fin du premier semestre de l’exercice 2022.

baisse à 1,9 milliard d’euros, contre 2,0 milliards d’euros à la fin du premier semestre 2022. En conséquence, le taux d’endettement net diminue à 46%, contre 56% pour la période précédente, et le ratio de dette nette reste au bas de la fourchette, à 1,3x, contre 1,8x à la fin du premier semestre de l’exercice 2022. Une fois de plus, nos avancées en matière de responsabilité d’entreprise sont reconnues en externe : Sodexo se classe 12 e dans le classement annuel publié par Equileap , leader mondial des données et informations sur l’égalité des genres. Sodexo se hisse à la 1 ère place ex-aequo du podium français. Sodexo s’est vu décerner une mention spéciale dans la catégorie « Workforce action » lors des WDI Workforce Transparency Awards . Pour la deuxième année consécutive, Sodexo est reconnu Supplier Engagement Leader par le CDP . Le Groupe fait partie des 8% des entreprises les plus vertueuses dans la mesure et la réduction des risques environnementaux au sein de leur chaîne d’approvisionnement. Sodexo se classe dans le top 10% des entreprises du secteur « Restauration & Loisirs » pour l’excellence de sa performance en matière de développement durable selon le Global Sustainability Yearbook de S&P .

sont reconnues en externe :

1 Voir définitions Indicateurs Alternatifs de Performance

Projet de création de deux pure players, leaders sur leurs marchés en croissance en séparant les Services sur Site et les Services Avantages & Récompenses

Le Conseil d’Administration de Sodexo a approuvé à l’unanimité le projet de séparation des deux entités prévoyant la scission et la cotation des Services Avantages & Récompenses via la distribution d’actions de cette entité aux actionnaires de Sodexo.

Bellon SA soutient ce projet et entend conserver un rôle d’actionnaire de contrôle à long terme dans les deux entités.

L’opération devrait intervenir courant 2024, à l’issue des étapes habituelles pour ce type d’opérations, telles que la consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve des conditions de marché.

Le Groupe confirme ses objectifs à moyen terme et réaffirme sa détermination à les réaliser en s’appuyant sur les deux entités distinctes.

Les modalités détaillées de l’opération seront présentées à une date ultérieure et soumises à l’approbation des actionnaires de Sodexo lors d’une Assemblée Générale extraordinaire. Les détenteurs d’obligations et autres prêteurs de Sodexo seront consultés sur la transaction proposée le moment venu.

Un solide fondement stratégique

En séparant les deux entités, Sodexo entend accélérer la création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes :

En tant que pure players dédiés à leurs marchés et clients respectifs, l’un dans les services de restauration et de Facilities Management, l’autre dans les solutions d’avantages aux salariés et plateformes d’engagement, chaque entité exécuterait de façon plus ciblée sa stratégie ;

Une gouvernance dédiée et renforcée contribuerait à l’amélioration de la performance commerciale et financière ;

La gestion indépendante de chaque activité permettrait aux équipes de se recentrer et de renforcer l’attractivité de la marque employeur et la fidélisation des talents grâce à des dispositifs de rémunération dédiés ;

Les deux sociétés disposeraient d’une structure de capital adaptée leur assurant la flexibilité financière nécessaire à la mise en œuvre de leur stratégie de croissance, y compris via des acquisitions spécifiques. Une fois séparées, les deux entités devraient chacune disposer de structures de capital correspondant à une notation Investment Grade solide ;

L’opération de scission et de cotation des Services Avantages & Récompenses, qui opèrent déjà largement comme une entreprise indépendante, ne devrait pas avoir d’impacts défavorables substantiels et engendrerait des coûts ponctuels, habituels pour ce type d’opérations.

Deux profils d’investissement différenciés, avec leurs propres fondamentaux, indicateurs clés de performance et comparables boursiers permettraient à chaque entité d’attirer les investisseurs les plus pertinents.

Perspectives

Les résultats du premier semestre de l’exercice 2023 sont supérieurs aux attentes. En conséquence, nous revoyons légèrement à la hausse les objectifs pour l’exercice 2023 à la fois pour le Groupe et pour les Services Avantages & Récompenses.

Pour le Groupe : révision à la hausse de l’objectif de croissance interne pour l’exercice 2023

Une croissance interne désormais attendue proche de +11% pour l’exercice 2023 , portée par une croissance plus importante que prévue au premier semestre et une contribution des hausses de prix qui devrait rester au-delà de 5% au second semestre.

, portée par une croissance plus importante que prévue au premier semestre et une contribution des hausses de prix qui devrait rester au-delà de 5% au second semestre. Une marge d’exploitation confirmée proche de 5,5% à taux constants

Pour les Services Avantages & Récompenses : révision à la hausse des objectifs de croissance interne et de marge d’exploitation pour l’exercice 2023

une croissance interne du chiffre d’affaires proche de +20% pour l’exercice 2023

une marge d’exploitation proche de 32% à taux constants pour l’exercice 2023

Les objectifs, tant pour le Groupe que pour les Services Avantages & Récompenses, sont maintenus pour les exercices 2024 et 2025 :

Pour le Groupe : une croissance interne du chiffre d’affaires de +6 à +8% et une marge d’exploitation supérieure à 6% à taux constants pour l’exercice 2025

une croissance interne du chiffre d’affaires de +6 à +8% et une marge d’exploitation supérieure à 6% à taux constants pour l’exercice 2025 Pour les Services Avantages & Récompenses : le bas de la fourchette d’une croissance interne à deux chiffres et une marge d’exploitation nettement supérieure à 30% à taux constants sur l’exercice 2025.

Conférence téléphonique

Sodexo tiendra aujourd’hui une conférence téléphonique (en anglais) à 9h00 (heure française), 8h00 (heure anglaise), afin de commenter les Résultats du premier semestre de l’exercice 2023.

Pour se connecter, composer :

depuis le Royaume-Uni/l’international : +44 (0) 121 281 8004

depuis la France : +33 (0) 1 70 91 87 04

depuis les États-Unis : +1 718 705 8796

Code d’accès : 07 26 14

La présentation sera retransmise en direct sur www.sodexo.com

Le communiqué de presse, la présentation et le webcast différé de la conférence seront disponibles sur le site Internet du Groupe www.sodexo.com dans les rubriques « Actualités » et « Investisseurs - Résultats financiers ».

Calendrier financier de l’exercice 2023

Chiffre d’affaires du 3 e trimestre de l’exercice 2023 30 juin 2023 Résultats annuels de l’exercice 2023 26 octobre 2023 Assemblée Générale de l’exercice 2023 15 décembre 2023

Ces dates sont purement indicatives et peuvent être modifiées sans préavis.

Des mises à jour régulières sont disponibles dans le calendrier sur notre site Internet www.sodexo.com

À propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences à haute valeur ajoutée, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin ou divertissement. Présents dans 53 pays, nos 422 000 collaborateurs servent chaque jour 100 millions de consommateurs. Le Groupe se distingue par son indépendance et son actionnariat familial de contrôle, son modèle de croissance responsable et son portefeuille d’activités intégrant des services de Restauration, de Facilities Management et des solutions d’avantages aux salariés. Cette offre diversifiée répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Pour Sodexo, croissance et engagement sociétal vont de pair. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.

Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Key figures

21,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires consolidé pour l’exercice 2022

422 000 employés au 31 août 2022

#2 employeur privé basé en France

dans le monde 53 pays

100 millions de consommateurs chaque jour

13,3 milliards d’euros de capitalisation boursière (au 4 avril 2023)

SODEXO - Rapport financier du 1 er semestre de l’exercice 2023

1 Solide performance au premier semestre de l'exercice 2023



1.1 Performance opérationnelle du premier semestre de l’exercice 2023

Les résultats du premier semestre de l’exercice 2023 sont en hausse par rapport aux résultats des premiers semestres des exercices 2019 et 2020, le chiffre d'affaires et le résultat net atteignant un niveau record, respectivement de 12,1 milliards d’euros et de 440 millions d’euros. La croissance interne est de +13,4% et la marge d’exploitation de 5,8%.

La croissance interne du chiffre d’affaires des Services sur Site s’est élevée à +12,9% grâce à la reprise continue post-Covid, la forte contribution de la hausse des prix de plus de 5% et la contribution du développement net. La marge d’exploitation est en hausse de +20 points de base, à 5,1%.

La croissance interne du chiffre d’affaires des Services Avantages & Récompenses reste plus élevée que prévue à +24,2%, soutenue par des taux d’intérêt plus élevés dans toutes les régions, une forte augmentation des valeurs faciales et la croissance du portefeuille. En conséquence, la marge d’exploitation atteint 31,9%, en hausse de +530 points de base.

Suite à un flux de Liquidités Générés par les opérations de -46 millions d'euros, la dette nette au 28 février 2023 était de 1,9 milliard d'euros. Ainsi, le taux d'endettement net évolue à 46% et le ratio d'endettement net à 1,3x en ligne avec les objectifs du Groupe.

1.2 Stratégie du Groupe présentée lors du Capital Markets Day le 2 novembre 2022

Le plan stratégique 2025 visant à générer une croissance durable et rentable et à créer de la valeur pour les actionnaires et toutes les autres parties prenantes a été présenté en novembre 2022.

Le plan stratégique de Sodexo repose sur 3 piliers :

Se recentrer sur les services de restauration et être plus sélectif en Facilities Management : En améliorant et enrichissant les offres de restauration existantes et en accélérant le développement de modèles avancés de restauration pour répondre à l'évolution très rapide des besoins et comportements des consommateurs : une restauration multicanale, hybride, disponible en tout lieu et à tout moment de la journée. En ciblant des Services de Facilities Management complémentaires à l’expérience de restauration et à haute valeur ajoutée pour nos clients et consommateurs.



Accélérer la croissance rentable des Services Avantages & Récompenses :

Guidé par sa vision de donner vie à une expérience employé personnalisée et durable au travail et au-delà, le plan prévoit :

Une accélération dans le domaine des titres repas et alimentaires, en améliorant l’expérience numérique pour les clients, les consommateurs et les commerçants affiliés partenaires et en augmentant la pénétration sur le segment des PME.

Un élargissement du cœur de métier, en enrichissant l'offre produit avec une gamme élargie d’avantages intégrés et flexibles pour les salariés, tout en renforçant les programmes de récompenses et de reconnaissance des salariés et les plateformes d’engagement.

Une diversification des activités comme ambition à plus long terme.

Les investissements dans les Services Avantages & Récompenses devraient représenter près de 10% du chiffre d’affaires par an de 2022 à 2025.

Renforcer l'impact de la contribution sociétale et environnementale de Sodexo :

En ligne avec sa mission et sa raison d'être, avoir un impact positif sur la planète et les individus est au cœur des activités de Sodexo.

Sodexo a entamé une démarche auprès du SBTi (Science Based Targets initiative) pour formaliser son engagement Net Zéro à horizon 2040, une première dans le secteur.

Sodexo poursuit sa démarche visant à réduire son impact environnemental en s’engageant à réduire ses émissions de carbone de -34% d’ici 2025 et en étendant le déploiement de son programme WasteWatch à 85% de ses sites de restauration d'ici 2025 (contre 46% à la fin de l’exercice 2022).

Leader reconnu en matière de diversité, d’inclusion et d’équité, Sodexo est sur le point d’atteindre ses objectifs d'équilibre femmes-hommes au niveau de la direction du Groupe et vise à atteindre ce même équilibre dans 100% de ses équipes dirigeantes dans tous les pays où le Groupe opère d'ici 2025.

Ce plan stratégique est soutenu par trois leviers clés de croissance :

Les investissements Tech & Data sont essentiels pour améliorer l’efficacité opérationnelle tout en améliorant l’expérience des consommateurs. Les charges opérationnelles annuelles des Services sur Site liées aux Technologies et Systèmes d’Information, au Digital et aux Données s’élèvent actuellement à environ 500 millions d’euros par an. De façon spécifique, afin de renforcer son approche centrée sur le consommateur, Sodexo a pour objectif d'atteindre 10 millions de consommateurs actifs au sein de ses écosystèmes digitaux des Services sur Site d’ici 2025.

sont essentiels pour améliorer l’efficacité opérationnelle tout en améliorant l’expérience des consommateurs. Une excellence commerciale soutenue par des marques fortes orientées consommateurs, des offres innovantes, un système de gestion de la relation client (CRM) et des outils numériques de vente et de marketing robustes. Sodexo vise à porter le taux de fidélisation clients au-delà de 95% d’ici 2025. Un système de gestion de la relation client (CRM) de pointe et de nouveaux outils numériques de vente et de marketing (MSDC) ont été déployés en Amérique du Nord.

Les clients potentiels issus du marketing digital représentent désormais 60% du pipeline. L’outil MSDC est actuellement en cours de déploiement en Europe. Les offres de marque orientées consommateurs, telles que The Good Eating Company, Modern Recipe ou Aspretto, seront étendues.

soutenue par des marques fortes orientées consommateurs, des offres innovantes, un système de gestion de la relation client (CRM) et des outils numériques de vente et de marketing robustes. Puissance d'achat : Sodexo entend mieux tirer parti de sa puissante chaîne d’approvisionnement mondiale. Augmenter les achats de Sodexo auprès de PME, pour atteindre 2 milliards d’euros par an d’ici 2025 pour les Services sur Site, et renforcer ses approvisionnements locaux, responsables et inclusifs. Poursuivre le développement d’Entegra (le groupement d’achats de Sodexo) aux

États-Unis et en Europe, dans la restauration et l’hôtellerie, à la fois comme centre de profit et comme moyen d’augmenter sa puissance d’achat.

: Sodexo entend mieux tirer parti de sa puissante chaîne d’approvisionnement mondiale.

Pour soutenir cette stratégie, Sodexo maintiendra une approche disciplinée en matière d’investissement avec des investissements bruts qui passeront de 2,3% du chiffre d’affaires en 2022 à 2,8% en 2025 et des acquisitions ciblées, stratégiques et relutives.

1.3 Évolutions au sein du Conseil d’Administration

Depuis le 19 décembre 2022, la composition des comités du Conseil d’Administration est la suivante :

Comité d’Audit

Jean-Baptiste Chasseloup de Chatillon, Président, Administrateur indépendant

François-Xavier Bellon, Administrateur

Véronique Laury, Administratrice indépendante

Cathy Martin, Administratrice représentant les salariés

Luc Messier, Administrateur Référent indépendant

Comité des Nominations

Cécile Tandeau de Marsac, Présidente, Administratrice indépendante

François-Xavier Bellon, Administrateur

Nathalie Bellon-Szabo, Administratrice

Françoise Brougher, Administratrice indépendante

Luc Messier, Administrateur Référent indépendant

Comité des Rémunérations

Cécile Tandeau de Marsac, Présidente, Administratrice indépendante

Philippe Besson, Administrateur représentant les salariés

Françoise Brougher, Administratrice indépendante

Federico J. González Tejera, Administrateur indépendant

1.4 Avancées en matière de responsabilité d’entreprise

Une fois de plus, les avancées de Sodexo en matière de responsabilité d’entreprise ont été reconnues :

Sodexo se classe 12 e dans le classement annuel publié par Equileap, leader mondial des données et informations sur l’égalité des genres. Sodexo se hisse en outre à la 1 ère place ex-aequo du podium français. Sodexo s’est vu décerné une mention spéciale dans la catégorie « Workforce action » lors des WDI Workforce Transparency Awards. Pour la deuxième année consécutive, Sodexo est reconnu Supplier Engagement Leader par le CDP. Le Groupe fait partie des 8% des entreprises les plus vertueuses dans la mesure et la réduction des risques environnementaux au sein de leur chaîne d’approvisionnement. Sodexo se classe dans le top 10% des entreprises du secteur « Restauration & Loisirs » pour l’excellence de sa performance en matière de développement durable selon le Global Sustainability Yearbook de S&P.

2 Performance du premier semestre de l’exercice 2023

2.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 VARIATION VARIATION À TAUX CONSTANT Chiffre d’affaires 12 085 10 262 +17,8% +12,0% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 704 538 +30,9% +22,4% MARGE D’EXPLOITATION 5,8% 5,2% +60 bps +50 bps Autres charges opérationnelles (42) -1 RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 662 537 +23,3% +16,7% Résultat financier net -48 -53 Résultat avant impôts et hors quote-part des entités

mises en équivalence 614 484 Charge d’impôt * -166 -136 RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 440 337 +30,6% +23,3% Bénéfice net par action (en euros) 3,01 2,30 +30,9% RÉSULTAT NET AJUSTÉ 475 339 +40,1% +44,8% Bénéfice net ajusté par action (en euros) 3,25 2,32 +40,0%

2.2 Effet de change

Il convient de préciser que les fluctuations monétaires n’entraînent pas de risques opérationnels dans la mesure où le chiffre d’affaires et les coûts des filiales sont libellés dans les mêmes devises. Cependant, compte tenu du poids des Services Avantages & Récompenses au Brésil et du niveau élevé des marges par rapport au Groupe, toute baisse du réal brésilien face à l’euro pèse négativement sur la marge d’exploitation en raison d’une variation du mix de marges. À l’inverse, en cas de hausse du réal brésilien, les marges du Groupe augmentent.

1 € = TAUX MOYEN

S1 2023 TAUX MOYEN

S1 2022 TAUX MOYEN

S1 2023 VS . S1 2022 TAUX DE CLÔTURE

S1 2023

AU 28/02/2023 TAUX DE CLÔTURE

S1 2022

AU 31/08/2022 TAUX DE CLÔTURE

28/02/2023 VS . 31/08/2022 Dollar US 1,031 1,143 +10,9% 1,062 1,000 -5,8% Livre sterling 0,874 0,846 -3,2% 0,877 0,860 -1,9% Real brésilien 5,417 6,258 +15,5% 5,528 5,148 -6,9%

L’effet de change positif au premier semestre de l’exercice 2023 est lié à la vigueur du dollar américain, en hausse de +10,9%, et du réal brésilien, en hausse de +15,5%, au cours du premier trimestre. Cependant, au cours du deuxième trimestre, ces deux taux de change ont baissé, clôturant à 5,8% et 6,9% en dessous des niveaux du début du semestre.

Sodexo exerce ses activités dans 53 pays. Les devises les plus significatives dans le chiffre d’affaires et dans le résultat d’exploitation au cours du premier semestre de l’exercice 2023 sont les suivantes :

(EXERCICE S1 2023) % DU CHIFFRE D’AFFAIRES % DU RÉSULTAT D’EXPLOITATION Dollar US 44% 52% Euro 23% 4% Livre sterling 7% 7% Real brésilien 5% 15%

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours.

2.3 Chiffre d’affaires

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ CHIFFRES D’AFFAIRES

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 CROISSANCE INTERNE CROISSANCE EXTERNE EFFET DE CHANGE VARIATION TOTALE Amérique de Nord 5 499 4 232 +16,4% +1,2% +12,4% +29,9% Europe 4 027 3 917 +8,3% -3,8% -1,6% +2,8% Reste du Monde 2 055 1 716 +14,7% -2,0% +7,1% +19,8% SERVICES SUR SITE 11 581 9 865 +12,9% -1,3% +5,8% +17,4% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 508 398 +24,2% -1,0% +4,3% +27,5% Élimination (4) (1) TOTAL GROUPE 12 085 10 262 +13,4% -1,3% +5,7% +17,8%

Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2023 s’élève à 12,1 milliards d’euros, en progression de +17,8% par rapport à la même période l’année dernière, incluant une contribution des acquisitions nettes des cessions de -1,3% et un effet de change positif de +5,7%. En excluant ces deux éléments, la croissance interne du chiffre d’affaires s’établit à +13,4%.

SERVICES SUR SITE

La croissance interne du chiffre d’affaires des Services sur Site atteint +12,9% pour la période, porté par la poursuite de la reprise post-Covid notamment dans les segments Services aux Entreprises, Sports & Loisirs et Universités, ainsi que par une contribution de la hausse des prix supérieure à 5%. Au deuxième trimestre, le développement net a commencé à contribuer positivement à la croissance du premier semestre à hauteur de +0,5%. L'impact de la fin du contrat des centres de dépistage est de -1.7%.

Les services de restauration se sont fortement redressés, avec une croissance interne du chiffre d’affaires de +20%. Les services de Facilities Management augmente de +2%, ou +6% exclusion faite de l’impact de la fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni. Les services de restauration représentent 65% du chiffre d’affaires des Services sur Site sur la période, en hausse par rapport aux 59% de l’exercice 2022.

Le développement net au premier semestre de l’exercice 2023 est positif :

La fidélisation clients s'établit à 97,8%, sans pertes de contrats non anticipées. Nous sommes en bonne voie pour atteindre notre objectif d’un taux de fidélisation de 95% pour l’ensemble de l’exercice.

Le développement commercial atteint 3,6%, atteignant un niveau record de plus de 0,8 milliard d’euros, en incluant les ventes de services additionnels.

CHIFFRE D'AFFAIRES DES SERVICES SUR SITE PAR SEGMENT CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 6 355 5 160 +19,8% Santé & Seniors 2 899 2 675 +2,2% Éducation 2 327 2 030 +9,9% TOTAL SERVICES SUR SITE 11 581 9 865 +12,9%

Sur le segment Entreprises & Administrations , la croissance interne de +19,8% est portée par la poursuite du retour au bureau, l’augmentation de l’activité dans les stades et les centres de conférence, en hausse par rapport à l’année dernière où de telles activités avaient été impactées par les variants Delta et Omicron, ainsi que par la contribution de la hausse des prix.

, la croissance interne de +19,8% est portée par la poursuite du retour au bureau, l’augmentation de l’activité dans les stades et les centres de conférence, en hausse par rapport à l’année dernière où de telles activités avaient été impactées par les variants Delta et Omicron, ainsi que par la contribution de la hausse des prix. Sur le segment Santé & Seniors , la croissance interne de +2,2% reflète une forte activité dans les hôpitaux, avec notamment le démarrage du contrat Ardent en Amérique du Nord, des ventes solides de services additionnels et la reprise continue des ventes retail dans les hôpitaux. Elle est contrebalancée par la fin du contrat avec les centres de dépistage au Royaume-Uni. Hors impact de la fin de ce contrat, la croissance interne est de +9,1%.

, la croissance interne de +2,2% reflète une forte activité dans les hôpitaux, avec notamment le démarrage du contrat Ardent en Amérique du Nord, des ventes solides de services additionnels et la reprise continue des ventes retail dans les hôpitaux. Elle est contrebalancée par la fin du contrat avec les centres de dépistage au Royaume-Uni. Hors impact de la fin de ce contrat, la croissance interne est de +9,1%. Sur le segment Éducation , la croissance interne de +9,9% est portée par un niveau de fréquentation élevé des établissements et une très forte augmentation du nombre d’événements sur les campus par rapport à la période précédente très affectée par les variants Delta et Omicron.

Amérique du Nord

CHIFFRE D’AFFAIRES CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 884 1 263 +31,3% Santé & Seniors 1 722 1 424 +9,4% Éducation 1 893 1 545 +10,7% TOTAL AMÉRIQUE DU NORD 5 499 4 232 +16,4%

Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord au premier semestre de l’exercice 2023 s’élève à 5,5 milliards d’euros , en hausse de +16,4%, grâce à la forte contribution de la hausse des prix sur l'ensemble des segments.

La croissance interne sur le segment Entreprises & Administrations est de +31,3%, portée par les fortes augmentations de volume des Services aux Entreprises avec la poursuite du retour au bureau et la reprise des activités des centres de conférences et des salons des compagnies aériennes. Les segments Énergie & Ressources et Services aux Gouvernements sont également en hausse. Bien que modestes, les offres de snacking à emporter et de distribution intelligente et les nouveaux contrats Entegra contribuent également à la croissance.

La croissance interne sur le segment Santé & Seniors est de +9,4% favorisée par l’augmentation des prix, les ventes de services additionnels, la reprise des volumes retail et l’augmentation du taux de fréquentation dans les établissements Seniors. La contribution du développement net reste modeste, les pertes de contrat ayant un impact plus immédiat que les gains de nouveaux contrats. Le bilan devrait s’améliorer au second semestre grâce au plein effet du démarrage du contrat Ardent.

La croissance interne sur le segment Éducation est de +10,7%. Dans les Écoles, l’impact sur les volumes de la réduction de l’éligibilité des élèves à l’exemption gouvernementale et les derniers effets de la perte du contrat avec Chicago Public Schools sont compensés par la hausse des prix. La croissance dans les Universités est beaucoup plus forte, grâce à un nombre plus élevé de souscriptions aux services de restauration ainsi qu’à une journée ouvrée supplémentaire, des ventes retail plus fortes et davantage d’activités événementielles de restauration sur les campus.

Europe

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 2 632 2 354 +16,7% Santé & Seniors 1 009 1 114 -8,3% Éducation 386 449 +5,3% TOTAL EUROPE 4 027 3 917 +8,3%

En Europe , le chiffre d’affaires du premier semestre s’élève à 4 milliards d’euros , en croissance interne de +8,3%, ou +13,3% hors impact de la fin du contrat avec les centres de dépistage au Royaume-Uni, favorisé par les augmentations de prix.

La croissance interne sur le segment Entreprises & Administrations est de +16,7%, stimulée par une très forte demande pour des événements sportifs et d’entreprise ainsi que par la poursuite du retour au bureau. Ceci est quelque peu atténuée par des pertes de contrats dans les segments Énergie & Ressources et Services aux Gouvernements.

La croissance interne sur le segment Santé & Seniors est de -8,3%, impactée par la fermeture des centres de dépistage. Le reste de l’activité est en hausse de +8,6%, favorisé par de nouvelles ouvertures, la reprise des ventes retail et un taux d’occupation robuste en Seniors.

La croissance interne sur le segment Éducation est de +5,3%, reflétant une certaine augmentation des volumes par rapport à l’année précédente, dont la fréquentation avait été impactée par les variants Delta et Omicron. La contribution des hausses de prix est plus faible que dans la plupart des segments, en particulier en France où la répercussion de l’inflation reste lente.

Reste du Monde

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR SEGMENT

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 CROISSANCE INTERNE Entreprises & Administrations 1 839 1 543 +14,9% Santé & Seniors 168 137 +8,6% Éducation 48 36 +30,7% TOTAL RESTE DU MONDE 2 055 1 716 +14,7%

Le chiffre d’affaires de la zone Reste du Monde au premier semestre de l’exercice 2023 s’élève à 2,1 milliards d’euros , en croissance interne de +14,7%. La croissance relativement faible des volumes et des nouveaux contrats en Chine est plus que compensée par la contribution des nouveaux contrats signés dans les autres géographies.

En Entreprises & Administrations, la croissance interne s’élève à +14,9%. La croissance des Services aux Entreprises et Énergie & Ressources continue d'être très soutenue sous l’effet combiné d’une forte augmentation des volumes dans la plupart des régions à l’exception de l’Australie, impactée par les pertes de contrats de l’année précédente, et de la Chine, touchée par des fermetures de sites liées au Covid. Le développement net, en particulier dans le secteur technologique en Inde et dans le secteur minier en Amérique latine, a un impact significatif. Les hausses de prix reflétant le niveau d’inflation dans chaque pays sont répercutées progressivement.

En Santé & Seniors, la croissance interne s'élève à +8,6%, avec des performances solides en particulier en Inde et plus modestement au Brésil.

En Éducation, la croissance interne est de +30,7%, reflétant la reprise de la pleine fréquentation scolaire et universitaire post-Covid en Inde.

SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES

Au premier semestre de l'exercice 2023 , le chiffre d’affaires des Services Avantages & Récompenses s’élève à 508 millions d’euros, en hausse de +27,5%, dont une forte croissance interne de +24,2% et un effet de change de +4,3%, partiellement atténuée par un effet net des cessions de -1%.

La croissance interne du chiffre d'affaires opérationnel du premier semestre de l’exercice 2023 est de +16,1%, en accélération trimestre après trimestre depuis le début de l’exercice 2022. Cette croissance est portée par la croissance du portefeuille, le développement net positif et l’augmentation progressive des valeurs faciales. Les revenus financiers ont plus que doublé en raison de l’augmentation des taux d’intérêt dans toutes les régions.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR NATURE

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 CROISSANCE INTERNE Chiffre d’affaires opérationnel 448 375 +16,1% Chiffre d’affaires financier 60 23 +158,6% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 508 398 +24,2%

Au premier semestre, la forte dynamique de croissance interne du chiffre d’affaires des Avantages aux salariés se maintient, à +24,2%, par rapport à une croissance interne du volume d’émission de +12,6% à 8,3 milliards d’euros, reflétant des taux d’intérêt beaucoup plus élevés, des augmentations de valeur faciale et des augmentations significatives de volume au Brésil, en Turquie, en Roumanie et au Mexique, ainsi qu’une contribution positive des nouvelles signatures, en particulier en France et au Mexique.

La croissance interne des activités de Diversification de services est également solide, à +24,1%, grâce à une combinaison de facteurs, l’activité robuste des cartes carburant et mobilité et deux importants contrats d’aides publiques en Autriche et en Roumanie au premier trimestre.





CHIFFRE D’AFFAIRES PAR ACTIVITÉ

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 CROISSANCE INTERNE Avantages aux salariés 418 324 +24,2% Diversification de services * 90 74 +24,1% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 508 398 +24,2%

* Y compris Motivation & Récompenses, Mobilité & Frais professionnels et Aides publiques.

En Europe, en Asie et aux États-Unis, la croissance interne du chiffre d’affaires est de +22,8% grâce à l'augmentation du taux de pénétration du marché des PME, une forte augmentation de la valeur faciale et, de façon générale, à une forte demande sur tous les marchés.

CHIFFRE D’AFFAIRES PAR RÉGION

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 CROISSANCE INTERNE Europe, Asie et États-Unis 318 267 +22,8% Amérique latine 190 131 +26,9% SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 508 398 +24,2%

En Amérique latine, la croissance interne est encore plus forte et atteint +26,9%. Cette augmentation est liée à l’augmentation de la valeur faciale, la forte croissance du portefeuille et la croissance du volume de l’activité fuel & fleet dans toute la région.

2.4 Résultat d’exploitation

Le résultat d’exploitation du premier trimestre de l’exercice 2023 s’élève à 704 millions d’euros, en hausse de +30,9% ou +22,5% hors effet de change. La marge d’exploitation augmente de +60 points de base à 5,8%, reflétant une forte amélioration des Services Avantages & Récompenses et une augmentation plus modeste des Services sur Site.

(en millions d’euros) RÉSULTAT D’EXPLOITATION S1 2023 VARIATION VARIATION (HORS EFFET DE CHANGE) MARGE D’EXPLOITATION S1 2023 VARIATION DE MARGE VARIATION

DE MARGE (HORS EFFET DE CHANGE) Amérique du Nord 365 +39,8% +26,2% 6,6% +40 bps +40 bps Europe 157 +4,0% +6,7% 3,9% 0 bps +10 bps Reste du Monde 71 +2,9% -6,8% 3,5% -50 bps -70 bps Services sur Site 593 +23,3% +15,4% 5,1% +20 bps +20 bps Services Avantages & Récompenses 162 +52,8% +46,4% 31,9% +530 bps +510 bps Frais de Direction Générale

et éliminations intra-groupe (51) +4,1% +4,1% RÉSULTAT D’EXPLOITATION 704 +30,9% +22,5% 5,8% +60 bps +50 bps

Le résultat d’exploitation des Services sur Site augmente de +23,3%, ou +15,4% hors effet de change, et la marge est de 5,1%, en hausse de +20 points de base. En général, les hausses de prix et les mesures d’atténuation couvrent l’inflation des coûts. L’effet de levier sur les volumes plus élevés est légèrement affecté par les coûts de mobilisation.

La performance par zone à taux constants se présente comme suit :

Le résultat d’exploitation en Amérique du Nord augmente de +26,2% et la marge d’exploitation de +40 points de base à 6,6%. La contribution des hausses de prix et des mesures d'atténuation qui compensent l'inflation des coûts, l’effet de levier sur la reprise des volumes notamment dans les Services aux Entreprises et Sports & Loisirs, le contrôle strict des coûts centraux, ainsi que les améliorations continues dans la gestion des références produits, des prévisions de fréquentation et des plannings des équipes participent à cette forte hausse, quelque peu contrebalancée par les coûts de mobilisation sur le segment Santé.

augmente de +26,2% et la marge d’exploitation de +40 points de base à 6,6%. La contribution des hausses de prix et des mesures d'atténuation qui compensent l'inflation des coûts, l’effet de levier sur la reprise des volumes notamment dans les Services aux Entreprises et Sports & Loisirs, le contrôle strict des coûts centraux, ainsi que les améliorations continues dans la gestion des références produits, des prévisions de fréquentation et des plannings des équipes participent à cette forte hausse, quelque peu contrebalancée par les coûts de mobilisation sur le segment Santé. En Europe , le résultat d’exploitation augmente de +6,7% et la marge est stable à 3,9%. L’inflation des coûts est compensée par des politiques de tarification et des mesures d’atténuation, sauf dans certains segments très spécifiques, tels que les Écoles dans certains pays où l'augmentation des prix reste inférieure à l’inflation des coûts. L’effet de levier sur la reprise des volumes post-Covid ainsi que sur l’augmentation des dépenses moyennes par consommateur est bénéfique, quelque peu compensé par l’impact des grèves en France et la fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni.

, le résultat d’exploitation augmente de +6,7% et la marge est stable à 3,9%. L’inflation des coûts est compensée par des politiques de tarification et des mesures d’atténuation, sauf dans certains segments très spécifiques, tels que les Écoles dans certains pays où l'augmentation des prix reste inférieure à l’inflation des coûts. L’effet de levier sur la reprise des volumes post-Covid ainsi que sur l’augmentation des dépenses moyennes par consommateur est bénéfique, quelque peu compensé par l’impact des grèves en France et la fin du contrat des centres de dépistage au Royaume-Uni. Dans le Reste du monde , le résultat d’exploitation diminue de -6,8% et la marge de -50 points de base, à 3,5%. Cette baisse temporaire est due à un ensemble de retards dans les augmentations de prix ainsi qu’à certains coûts de mobilisation significatifs liés au développement très solide de l’exercice précédent. La rentabilité en Chine est également affectée par les mesures « zéro Covid ».

Le résultat d’exploitation de l’activité Services Avantages & Récompenses augmente de +52,8% et de +46,4% hors effet de change. En conséquence, la marge augmente de +530 points de base, à 31,9%. Cette amélioration s’explique à la fois par la forte hausse des taux d’intérêt et un levier opérationnel significatif malgré des investissements soutenus en IT, Data et Digital. Les marges hors revenus financiers sont également en progression.

2.5 Résultat net du Groupe

Les Autres charges opérationnels (nettes) s’élèvent à 42 millions d’euros contre 1 million d’euros pour l’exercice précédent positivement impacté par des gains exceptionnels. Les Autres charges opérationnelles incluent sur le semestre des coûts de restructuration de 10 millions d’euros liés à l’évolutions de l’organisation du Groupe.

Le Résultat opérationnel s’établit donc à 662 millions d’euros contre 537 millions d’euros sur l’exercice précédent.

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 RÉSULTAT D’EXPLOITATION 704 538 Impact net des changements de périmètre 1 (1) Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (10) (3) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (22) (20) Autres (11) 23 TOTAL AUTRES CHARGES OPÉRATIONNELS (NETTES) (42) (1) RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 662 537

Les charges financières nettes du premier semestre de l’exercice 2023 s’élèvent à 48 millions d’euros, contre 53 millions d’euros sur l’exercice précédent. La baisse est principalement due à la hausse des taux d’intérêt sur les dépôts en espèces.

Le taux d’imposition effectif est de 27,1%, inférieur aux 28,3% de l’exercice précédent.

Le résultat net du Groupe au premier semestre de l’exercice 2023 est de +30,6% pour atteindre 440 millions d’euros, contre 337 millions d’euros pour l’exercice précédent. Le résultat net ajusté des Autres Produits et Charges Opérationnels nets d’impôt s’élève à 475 millions d’euros, contre 339 millions d’euros pour la période précédente, soit une hausse de +40,1%.

2.6 Bénéfice par action

Le bénéfice par action publié pour le premier semestre de l’exercice 2023 s’élève à 3,01 euros, contre 2,30 euros pour l’exercice précédent. Le nombre moyen pondéré d’actions pour l’exercice 2023 reste plus ou moins stable à 146 147 666 actions, contre 146 292 627 actions pour le premier semestre de l’exercice 2022.

Le BPA ajusté s’élève à 3,25 euros, en hausse de +40,0% par rapport à l’exercice précédent.

3 Situation financière du Groupe

3.1 Flux de trésorerie

Les flux de trésorerie pour la période sont les suivants :

(en millions d’euros) S1 2023 S1 2022 Autofinancement 808 674 Variation du BFR hors variation des actifs financiers des Services Avantages & Récompenses (1) (517) (481) Paiement de loyers IFRS 16 (103) (109) Investissements opérationnels nets (234) (159) Liquidités générées par les opérations (LGO) (2) (46) (75) Investissements financiers nets de cessions (7) (26) Programme de rachat d’actions (57) (13) Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (352) (294) Autres variations (dont actifs financiers, acquisitions, change) (139) (156) (Augmentation)/réduction de l’endettement net (601) (564)

(1) Hors variation des actifs financiers en lien avec les Services Avantages & Récompenses de 7 millions d’euros durant le 1 er semestre de l’exercice 2023 contre 67 millions d’euros durant le 1 er semestre de l’exercice 2022.

Variation totale du besoin en fonds de roulement telle que publiée dans les comptes consolidés :

durant le 1 er semestre de l’exercice 2023 : (510) millions d’euros = (517) millions d’euros + 7 millions d’euros,

et durant le 1 er semestre de l’exercice 2022 : (414) millions d’euros = (481) millions d’euros et 67 millions d’euros.

(2) Le Groupe ne considère pas que le nouveau traitement comptable introduit par IFRS 16 modifie la nature de ses contrats de location.

Par conséquent, pour s’assurer que les mesures de performance du Groupe continuent de refléter au mieux ses performances opérationnelles, le Groupe considère les remboursements de dettes de location comme des éléments opérationnels ayant un impact

sur les liquidités générées par les opérations qui intègrent tous les paiements de loyers (fixes ou variables). Dans un souci de cohérence, les dettes locatives ne sont pas incluses dans l’endettement net (mais traitées comme des éléments opérationnels).

Les Liquidités Générées par les Opérations s’établissent à -46 millions d’euros au premier semestre 2023, contre -75 millions d’euros pour l’exercice précédent.

Au premier semestre de l’exercice 2023, l’autofinancement progresse pour atteindre 808 millions d’euros, contre 674 millions d’euros pour la période précédente, en raison de l’amélioration significative du résultat opérationnel du Groupe. La variation du besoin en fonds de roulement a été similaire à celle de l’année précédente, à -517 millions d’euros, par rapport à -481 millions d’euros au cours du premier semestre de l'exercice 2022.

Les investissements opérationnels nets augmentent de +47% pour atteindre 234 millions d’euros, soit 1,9% du chiffre d’affaires, contre 1,5% lors de l’exercice précédent. Les investissements opérationnels bruts s’élèvent à 317 millions d’euros, soit une hausse de +43%, représentant 2,6% du chiffre d’affaires. Les investissements opérationnels bruts des Services sur Site se sont élevés à 264 millions d’euros, soit 2,3% du chiffre d’affaires, dont plus de 85% axés clients. Les investissements opérationnels bruts pour les Services Avantages & Récompenses se sont élevés à 53 millions d’euros, soit 10,4% du chiffre d’affaires, dont plus de 85% se concentrent sur l’IT et la Data afin de renforcer l’architecture informatique ainsi que les plateformes clients et consommateurs.

L’activité de fusion-acquisition est limitée au premier semestre de l'exercice 2023. Les acquisitions nettes des cessions s’élèvent à 7 millions d’euros.

Le paiement des dividendes de l’exercice 2022 a entraîné un décaissement de 352 millions d’euros contre 294 millions d’euros l’année précédente, reflétant l’augmentation de 20% du dividende par action.

En tenant compte des Autres variations, l’endettement net consolidé augmente de 601 millions d’euros au cours du premier semestre pour atteindre 1 868 millions d’euros au 28 février 2023.

3.2 Acquisitions et cessions de la période

Le premier semestre de l’exercice 2023 a été une période calme pour les acquisitions et les cessions d'activités et zones géographiques non stratégiques.

Le coût des acquisitions net des cessions s’élève à 7 millions d’euros.

3.3 États financiers consolidés condensés au 28 février 2023

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2023 28 FÉVRIER 2022 (en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2023 28 FÉVRIER 2022 Actif non courant 10 416 10 063 Capitaux propres 4 096 3 615 Actif courant hors trésorerie 6 312 5 980 Participation ne donnant pas le contrôle 4 10 Fonds Réservés Avantages & Récompenses 843 782 Passif non courant 6 637 7 129 Actifs financiers Avantages & Récompenses 375 221 Passif courant 9 834 8 899 Trésorerie 2 625 2 607 TOTAL ACTIF 20 571 19 653 TOTAL PASSIF 20 571 19 653 Endettement 5 699 5 647 Endettement net 1 868 2 042 Taux d’endettement net 46% 56% Ratio d’endettement net/EBITDA 1,3 1,8

L’augmentation des capitaux propres est due à plusieurs facteurs : les écarts de conversions monétaires dus principalement au dollar américain et au réal brésilien et la réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies, ainsi que la réévaluation des actifs financiers selon IFRS 9.

Au 28 février 2023, l’endettement net s’élève à 1 868 millions d’euros, soit un taux d’endettement de 46% et un ratio d’endettement net de 1,3x dans la fourchette cible de 1x à 2x, et en baisse par rapport à la même période de l’exercice précédent.

L’endettement brut est plus ou moins stable durant le premier semestre de l’exercice 2023 comparé à la fin du premier semestre de l’exercice 2022 qui était de 5,7 milliards d’euros, dont 95% à taux fixe et à hauteur de 21% libellé en dollars, avec une échéance moyenne de 4,2 années et 100% sans covenants financiers. Le coût pondéré de la dette à la fin du semestre s’établit à 1,7% contre 1,6% un an auparavant.

La trésorerie opérationnelle s’élève à un total de 3 831 millions d’euros, dont 843 millions d’euros de fonds réservés et 375 millions d’euros d’actifs financiers des Services Avantages & Récompenses.

La couverture actif-passif des Services Avantages & Récompenses est de 123%, contre 121% au 28 février 2022, avec une trésorerie opérationnelle de 2 871 millions d’euros et des créances clients de 1 702 millions d’euros, contre un montant à rembourser de 3 707 millions d’euros pour les titres.

Le reste du Groupe a également bénéficié d’une trésorerie opérationnelle conséquente de 960 millions d’euros.

À la fin du premier semestre, le total des lignes de crédit non utilisées dont dispose le Groupe s’élève à 1,8 milliard d’euros.

3.4 Événements postérieurs à la clôture

Le Conseil d’Administration de Sodexo a approuvé à l’unanimité le projet de séparation des deux entités prévoyant la scission et la cotation des Services Avantages & Récompenses via la distribution d’actions de cette entité aux actionnaires de Sodexo.

L’opération devrait intervenir courant 2024, à l’issue des étapes habituelles pour ce type d’opérations, telles que la consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve des conditions de marché.

Les modalités détaillées de l’opération seront présentées à une date ultérieure et soumises à l’approbation des actionnaires de Sodexo lors d’une Assemblée Générale extraordinaire. Les détenteurs d’obligations et autres prêteurs de Sodexo seront consultés sur la transaction proposée le moment venu.

3.5 Perspectives

Les résultats du premier semestre de l’exercice 2023 sont supérieurs aux attentes. En conséquence, nous revoyons légèrement à la hausse les objectifs pour l’exercice 2023 à la fois pour le Groupe et pour les Services Avantages & Récompenses.

Pour le Groupe : révision à la hausse de l’objectif de croissance interne pour l’exercice 2023

Une croissance interne désormais attendue proche de +11% pour l’exercice 2023, portée par une croissance plus importante que prévue au premier semestre et une contribution des hausses de prix qui devrait rester au-delà de 5% au second semestre ;

Une marge d’exploitation confirmée proche de 5,5% à taux constants.

Pour les Services Avantages & Récompenses : révision à la hausse des objectifs de croissance interne et de marge d’exploitation pour l’exercice 2023

une croissance interne du chiffre d’affaires proche de +20% pour l’exercice 2023 ;

une marge d’exploitation proche de 32% à taux constants pour l’exercice 2023.

Les objectifs, tant pour le Groupe que pour les Services Avantages & Récompenses, sont maintenus pour les exercices 2024 et 2025 :

Pour le Groupe : une croissance interne du chiffre d’affaires de +6 à +8% et une marge d’exploitation supérieure à 6% à taux constants pour l’exercice 2025 ;

Pour les Services Avantages & Récompenses : le bas de la fourchette d’une croissance interne à deux chiffres et une marge d’exploitation nettement supérieure à 30% à taux constants sur l’exercice 2025.

3.6 Définitions des indicateurs alternatifs de performance

Coût pondéré de la dette

Le coût pondéré de la dette est calculé en fin de période et correspond à la moyenne pondérée du taux de financement sur la dette financière (incluant les instruments dérivés et les bons de trésorerie) et les soldes de cash-pooling en fin de période.

Ratios Financiers

S1 2023 S1 2022 Taux d’endettement net



Dettes financières (1) – trésorerie opérationnelle (2) 45,6%



56,3%



Capitaux propres et intérêts minoritaires Ratio d’endettement net



Dettes financières (1) – trésorerie opérationnelle (2) 1,3



1,8



EBITDA ajusté sur 12 mois glissants

(résultat d’exploitation avant dépréciations et amortissements) (3)





S1 2023 S1 2022 (1) Dettes financières











Emprunts et dettes financières non courants 5 132 5 601 + Emprunts et dettes financières courants 569 55 - Instruments financiers dérivés à l’actif (2) (9) DETTES FINANCIÈRES 5 699 5 647 (2) Trésorerie opérationnelle











Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 625 2 607 + Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 1 218 1 003 - Découverts bancaires (12) (5) TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE 3 831 3 605 (3) EBITDA ajusté











Résultat d’exploitation 1 226 851 + Dépréciations et amortissements 479 514 - Loyers payés (216) (244) EBITDA AJUSTÉ SUR 12 MOIS GLISSANTS

(RÉSULTAT D’EXPLOITATION AVANT DÉPRÉCIATIONS ET AMORTISSEMENTS) 1 489 1 121

Liquidités générées par les opérations

Veuillez-vous reporter à la section Situation financière du Groupe.

Croissance hors effet de change

L’effet de change est déterminé en appliquant les taux de change moyens de l’exercice précédent aux montants de l’exercice en cours, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation où tous les chiffres sont convertis au dernier taux de clôture pour les deux périodes lorsque l’impact est important.

Volume d’émission

Le volume d’émission est constitué du montant total des valeurs faciales des chèques, cartes et supports digitaux émis par les Services Avantages & Récompenses du Groupe en faveur des bénéficiaires pour le compte de clients.

Endettement net

L’endettement net correspond aux emprunts du Groupe à la date du bilan diminués de la trésorerie opérationnelle.

Croissance interne

La croissance interne correspond à l’augmentation du chiffre d’affaires d’une période donnée (la « période actuelle ») par rapport au chiffre d’affaires publié de la même période de l’exercice précédent, calculée au taux de change de l’exercice précédent et en excluant l’impact des acquisitions (ou prises de contrôle) ou des cessions d’activités comme suit :

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de la période actuelle, le chiffre d’affaires réalisé sur la période depuis la date d’acquisition est exclu du calcul de la croissance interne ;

pour les acquisitions (ou prises de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période actuelle allant jusqu’au 1 er anniversaire de l’acquisition est exclu ;

anniversaire de l’acquisition est exclu ; pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice précédent, le chiffre d’affaires réalisé sur la période comparative de l’exercice précédent jusqu’à la date de cession est exclu ;

pour les cessions (ou pertes de contrôle) d’activités au cours de l’exercice actuel, le chiffre d’affaires réalisé sur la période commençant 12 mois avant la date de cession et allant jusqu’à la date de clôture de la période comparative de l’exercice précédent est exclu.

Résultat net ajusté

Le résultat net ajusté présente un résultat net excluant les éléments significatifs inhabituels et/ou peu fréquents de l’exercice. Il correspond par conséquent au résultat net revenant au Groupe, exclusion faite des autres produits et charges opérationnels ainsi que des éléments non récurrents significatifs inclus dans les charges financières nettes et dans l’impôt sur les résultats, le cas échéant.

Résultat net ajusté par action

Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen d’actions.

Marge d’exploitation

La marge d’exploitation correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires.

Marge d’exploitation à taux constant

La marge d’exploitation à taux constant correspond au résultat d’exploitation divisé par le chiffre d’affaires. Elle est calculée en convertissant les chiffres de l’exercice 2023 au taux de l’exercice 2022, à l’exception des économies en situation d’hyperinflation.

1 er semestre 2023 - États financiers consolidés résumés

1 Comptes consolidés

1.1 Compte de résultat consolidé

(en millions d’euros) 1 er SEMESTRE 2023 1 er SEMESTRE 2022 Chiffre d’affaires 12 085 10 262 Coût des ventes (10 326) (8 792) Marge brute 1 759 1 470 Charges administratives et commerciales (1 056) (934) Quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe 1 2 Résultat d’exploitation 704 538 Autres produits opérationnels 1 67 Autres charges opérationnelles (43) (68) Résultat opérationnel 662 537 Produits financiers 39 10 Charges financières (87) (63) Quote-part dans les résultats des autres entreprises mises en équivalence — — Résultat avant impôt 614 484 Impôt sur les résultats (166) (136) Résultat net 448 348 Dont : Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 8 11 PART REVENANT AU GROUPE 440 337 Résultat net part du Groupe par action (en euros) 3,01 2,30 Résultat net part du Groupe dilué par action (en euros) 2,98 2,27

1.2 État du résultat global consolidé

(en millions d’euros) 1 er SEMESTRE 2023 1 er SEMESTRE 2022 RÉSULTAT NET 448 348 Autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat (384) 235 Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture — — Variation de la juste valeur des instruments dérivés de couverture transférée en résultat — — Écarts de conversion (385) 232 Écarts de conversion transférés en résultat — 1 Impôts sur les autres éléments du résultat global appelés à un reclassement ultérieur en résultat — — Part des autres éléments du résultat global dans les entreprises mises en équivalence, nets d’impôts 1 2 Autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat 20 147 Réévaluation du passif net au titre des régimes à prestations définies (101) 104 Variation de la juste valeur des actifs financiers réévalués par le biais des autres éléments

du résultat global 98 73 Impôts sur les autres éléments du résultat global qui ne seront pas reclassés ultérieurement

en résultat 23 (30) TOTAL AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT GLOBAL APRÈS IMPÔTS (365) 381 RÉSULTAT GLOBAL 82 729 Dont : Part revenant au Groupe 75 717 Part revenant aux participations ne donnant pas le contrôle 7 12

1.3 État consolidé de la situation financière

Actif

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2023 AU 31 AOÛT 2022 Écarts d’acquisition 6 286 6 611 Autres immobilisations incorporelles 661 678 Immobilisations corporelles 510 510 Droits d’utilisation relatifs aux contrats de location 843 895 Investissements clients 676 667 Participations dans les entreprises mises en équivalence 72 73 Actifs financiers non courants 1 144 1 025 Autres actifs non courants 64 172 Impôts différés actifs 160 154 ACTIFS NON COURANTS 10 416 10 785 Actifs financiers courants 62 57 Stocks 350 352 Créances d’impôt sur les résultats 183 171 Clients et autres créances 5 641 5 068 Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 1 218 1 257 Trésorerie et équivalents de trésorerie 2 625 3 225 Actifs détenus en vue de la vente (1) 76 5 ACTIFS COURANTS 10 155 10 135 TOTAL DE L’ACTIF 20 571 20 920

(1) Les actifs détenus en vue de la vente au 28 février 2023 correspondent aux actifs courants et non courants d’une activité non stratégique dans plusieurs pays, à l’exclusion de l'écart d'acquisition associé dont le montant dépend encore du prix de vente en cours de discussion et de son allocation par pays.

L’estimation de cet écart d'acquisition se situe dans une fourchette de 60 et 100 millions d’euros.

Passif et capitaux propres

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2023 AU 31 AOÛT 2022 Capital 590 590 Primes d’émission 248 248 Réserves et résultats non distribués 3 258 3 577 CAPITAUX PROPRES – PART DU GROUPE 4 096 4 415 PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE 4 10 CAPITAUX PROPRES 4 100 4 425 Emprunts et dettes financières non courants 5 132 5 709 Dettes locatives non courantes 715 759 Avantages au personnel 266 282 Autres passifs non courants 180 197 Provisions non courantes 113 115 Impôts différés passifs 231 161 PASSIFS NON COURANTS 6 637 7 223 Découverts bancaires 12 8 Emprunts et dettes financières courants 569 35 Dettes locatives courantes 167 184 Dettes d’impôt sur les résultats 204 207 Provisions courantes 75 99 Fournisseurs et autres dettes 5 037 5 230 Chèques et Cartes de Services à rembourser 3 707 3 509 Passifs liés aux actifs détenus en vue de la vente 63 — PASSIFS COURANTS 9 834 9 272 TOTAL DU PASSIF ET DES CAPITAUX PROPRES 20 571 20 920

1.4 Tableau de flux de trésorerie consolidé

(en millions d’euros) 1 er SEMESTRE 2023 1 er SEMESTRE 2022 Résultat opérationnel 662 536 Amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles

et des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location (1) 263 259 Provisions (23) (35) Plus ou moins-values de cessions et de dilutions (2) 1 Autres charges et produits sans incidence sur la trésorerie 22 19 Dividendes provenant des entreprises mises en équivalence 2 1 Intérêts payés nets (10) (16) Intérêts payés relatifs aux dettes locatives (9) (9) Impôts payés (97) (82) Autofinancement 808 674 Variation des stocks (11) (26) Variation des clients et autres créances (812) (783) Variation des fournisseurs et autres dettes 29 19 Variation des Chèques et Cartes de Services à rembourser 277 309 Variation des actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 7 67 Variation du besoin en fonds de roulement lié à l’activité (510) (414) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES 298 260 Acquisitions d’immobilisations (215) (158) Cessions d’immobilisations 17 7 Variation des investissements clients (37) (8) Variation des actifs financiers et participations mises en équivalence (37) (70) Regroupements d'entreprises (12) (41) Cessions d'activités 5 19 FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT (279) (251) Dividendes versés aux actionnaires de Sodexo S.A. (352) (294) Dividendes versés aux participations ne donnant pas le contrôle (5) (4) Achats d’actions propres (57) (13) Cessions d'actions propres — 6 Variation des participations ne donnant pas le contrôle — — Émissions d’emprunts et dettes financières 267 43 Remboursements d’emprunts et dettes financières (272) (623) Remboursements des dettes locatives (104) (108) FLUX NETS DE TRÉSORERIE LIÉS AUX ACTIVITÉS DE FINANCEMENT (523) (993) INCIDENCE DES DIFFÉRENCES DE CHANGE ET AUTRES (100) 54 VARIATION DE TRÉSORERIE (604) (930) TRÉSORERIE À L’OUVERTURE 3 217 3 532 TRÉSORERIE À LA CLÔTURE DE LA PÉRIODE 2 613 2 602

(1) Dont amortissement des droits d'utilisation relatifs aux contrats de location de 99 millions d’euros comptabilisés au 1 er semestre 2023 en application de la norme IFRS 16 (106 millions d’euros comptabilisés au 1 er semestre 2022).

1.5 Variation des capitaux propres consolidés

(en millions d’euros)



NOMBRE D’ACTIONS



CAPITAL



PRIMES D’ÉMISSION



RÉSERVES ET RÉSULTAT



ÉCARTS DE CONVERSION



TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS

LE CONTRÔLE TOTAL Capitaux propres

au 31 août 2022 147 454 887 590 248 3 992 (415) 4 415 10 4 425 Résultat net 440 440 8 448 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) 19 (384) (365) (1) (366) Résultat global 459 (384) 75 7 82 Dividendes versés (352) (352) (3) (355) Actions propres (57) (57) (57) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 24 24 24 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte

ou gain de contrôle (10) (10) (10) (20) Autres variations 1 1 — 1 CAPITAUX PROPRES

AU 28 FÉVRIER 2023 147 454 887 590 248 4 056 (799) 4 096 4 4 100





(en millions d’euros)



NOMBRE D’ACTIONS



CAPITAL



PRIMES D’ÉMISSION



RÉSERVES ET RÉSULTAT



ÉCARTS DE CONVERSION



TOTAL DES CAPITAUX PROPRES PART DU GROUPE PART DES PARTICIPATIONS NE DONNANT PAS LE CONTRÔLE TOTAL Capitaux propres

au 31 août 2021 147 454 887 590 248 3 455 (1 125) 3 168 7 3 175 Ajustement lié à l'application de la décision d'IFRS IC sur IAS 19* — — 10 — 10 — 10 Capitaux propres au 1 er septembre 2021 147 454 887 590 248 3 465 (1 125) 3 178 7 3 185 Résultat net 337 337 11 348 Autres éléments du résultat global (nets d’impôts) 148 232 380 1 381 Résultat global 485 232 717 12 729 Dividendes versés (294) (294) (10) (304) Actions propres (7) (7) (7) Paiements fondés sur les actions (nets d’impôts) 21 21 21 Variation de pourcentage d’intérêt sans perte

ou gain de contrôle — — — Autres variations — — — CAPITAUX PROPRES AU 28 FÉVRIER 2022 147 454 887 590 248 3 670 (893) 3 615 10 3 625

* Correspond à l'application de la décision du Comité d’Interprétation des IFRS d'avril 2021, clarifiant les modalités de calcul, en application de la norme IAS 19 « Avantages du personnel », de certains engagements relatifs aux régimes à prestations définies.

2 Annexe aux comptes consolidés

Sodexo est une Société Anonyme immatriculée en France dont le siège social est situé à Issy-les-Moulineaux.

Les comptes semestriels consolidés résumés du Groupe Sodexo pour la période du 1 er septembre 2022 au 28 février 2023 ont été examinés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu le 4 avril 2023.

Les chiffres figurant dans les tableaux ont été préparés en milliers d’euros et sont présentés arrondis en millions d’euros (sauf indication contraire).

Note 1.

Faits marquants

1 Nouvelle organisation de l'activité Services sur site

Comme annoncé en juillet 2022, le Groupe a réorganisé son activité Services sur Site par zones géographiques, regroupant régions et pays, qui sont dirigées par trois Présidents de Zone ayant l'entière responsabilité du compte de résultat. Ces trois zones géographiques sont l'Amérique du Nord, l'Europe et le Reste du Monde (comprenant l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine).

Afin de refléter la mise en œuvre de la nouvelle organisation de l’activité Services sur Site par zone géographique, pleinement effective depuis le 1 er octobre 2022, le Groupe a redéfini ses secteurs opérationnels au sens de la norme IFRS 8 (correspondant jusqu’alors aux segments mondiaux de clientèle et désormais représentés par les régions) et a procédé au changement de son information sectorielle en conséquence. Ainsi, au sein de l’activité Service sur Site, les nouveaux secteurs opérationnels après regroupement correspondent aux trois zones géographiques suivantes :

Amérique du Nord,

Europe (regroupant les régions Europe continentale, France et Royaume-Uni & Irlande),

Reste du Monde (regroupant les régions Asie‐Pacifique/Moyen‐Orient/Afrique, Amérique latine (hors Brésil) et Brésil).

L’activité Services Avantages & Récompenses, non impactée par la réorganisation, constitue un secteur opérationnel à part entière.

À des fins de comparabilité, l’information sectorielle de la période précédente a été retraitée ( cf. note 3.1).

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la norme IAS 36 « Dépréciation d’actifs », la réorganisation de l’activité Services sur Site a conduit le Groupe à réapprécier le niveau auquel les tests de dépréciation des écarts d’acquisition sont réalisés. Les écarts d’acquisition de l’activité Services sur Site ont par conséquent été réaffectés à chaque région (groupe d’Unités Génératrices de Trésorerie), qui correspond au niveau le plus bas auquel les écarts d’acquisition sont suivis pour les besoins de gestion interne ( cf. note 4), sur la base de leur valeur d’utilité relative estimée au 31 août 2022.

Note 2.

Bases de préparation des états financiers

1 Principes comptables

1.1 Principes généraux

Les comptes semestriels consolidés résumés de Sodexo clos le 28 février 2023 ont été établis conformément aux dispositions de la norme IAS 34 « Information financière intermédiaire », telle que publiée par l’IASB et adoptée dans l’Union Européenne. Ils ne comportent pas l’intégralité des informations financières requises pour des états financiers annuels complets et doivent être lus conjointement avec les comptes consolidés du Groupe Sodexo pour l’exercice clos le 31 août 2022.

Les principes et méthodes comptables appliqués par le Groupe dans les comptes semestriels consolidés résumés au 28 février 2023 sont identiques à ceux utilisés dans les comptes consolidés annuels de l’exercice clos le 31 août 2022, sous réserve des spécificités de la norme IAS 34 ( cf. note 2.2) et des principes affectés par la réorganisation de l'activité Services sur Site ( cf. notes 1.1, 3.1 et 4). Les textes d'application obligatoire au 1 er septembre 2022 n'ont pas eu d'incidence significative sur les comptes semestriel consolidés.

Le Groupe n’applique pas les normes IFRS n’ayant pas encore été approuvées par l’Union Européenne à la date de clôture de la période. Par ailleurs, le Groupe n’a pas opté pour une application anticipée des normes, amendements de normes et interprétations dont l’application n’est pas obligatoire pour l’exercice 2023.

2 Particularités de l'établissement des comptes intermédiaires

Impôt sur les résultats

Pour les comptes semestriels consolidés résumés, la charge d’impôt (courante et différée) est calculée pour chaque entité fiscale en appliquant au résultat comptable de la période le taux d’impôt moyen annuel estimé pour l’année fiscale en cours, éventuellement ajustée des effets d’impôts liés à des événements particuliers du semestre. La charge ainsi calculée est enregistrée en contrepartie des postes impôts différés actifs et impôts différés passifs au bilan.

Avantages post emploi et autres avantages à long terme au personnel

Les charges liées aux avantages post-emploi et autres avantages à long terme au personnel sont estimées à la moitié de la charge annuelle calculée sur la base des données au 31 août 2022. En cas d’évolutions significatives des hypothèses sur le semestre ou d’impacts ponctuels (taux d’actualisation, législation en vigueur...), les projections sont mises à jour afin d’en tenir compte.

3 Recours à des estimations

Pour préparer les comptes semestriels consolidés résumés, des estimations et des hypothèses ont été faites par la Direction du Groupe et ses filiales ; elles ont pu affecter les montants présentés au titre des éléments d’actif et de passif, les passifs éventuels à la date d’établissement des comptes semestriels consolidés résumés et les montants présentés au titre des produits et des charges de la période.

Ces estimations et appréciations sont effectuées de façon continue sur la base de l’expérience passée ainsi que de divers autres facteurs jugés raisonnables au regard de la situation existante au 28 février 2023 et qui constituent le fondement des appréciations de la valeur comptable des éléments d’actif et de passif.

Les montants définitifs pourraient différer de ces estimations en fonction d’hypothèses ou de conditions différentes.

Les éléments significatifs pouvant faire l’objet de telles estimations et hypothèses sont identiques à ceux décrits dans les comptes consolidés de l’exercice clos le 31 août 2022 (valorisation des actifs courants et non courants ; appréciation de la recouvrabilité des impôts différés actifs ; valorisation des actifs financiers évalués à juste valeur ; provisions, y compris concernant les positions fiscales incertaines, et litiges ; appréciation de la durée de location pour l’évaluation des dettes locatives et des droits d’utilisation ; actifs et passifs des régimes postérieurs à l’emploi à prestations définies et paiements fondés sur des actions).

Note 3.

Information sectorielle et autres données opérationnelles

1 Information sectorielle et information sur le chiffre d'affaires

Principes comptables



Conformément à la norme IFRS 8 « Secteurs opérationnels », l’information sectorielle présentée ci-dessous est établie sur la base des données de gestion interne telles qu’elles sont suivies depuis le premier trimestre de l'exercice 2023 par la Leadership Team du Groupe, principal décideur opérationnel : Services sur Site, d’une part, et Services Avantages & Récompenses, d’autre part.

Pour l’activité Services sur Site, le chiffre d’affaires et le résultat d’exploitation sont suivis par régions. Ces régions répondent à la définition de secteurs opérationnels selon IFRS 8.

Les secteurs opérationnels et regroupements de secteurs opérationnels présentés sont les suivants :

l’activité Services sur Site : Amérique du Nord, Europe, qui regroupe les régions Europe continentale, France et Royaume-Uni & Irlande, Reste du Monde, regroupant les régions Asie‐Pacifique/Moyen‐Orient/Afrique, Amérique latine (hors Brésil) et Brésil ;

l’activité Services Avantages & Récompenses. Les secteurs opérationnels ayant fait l’objet de regroupements, au sein de l'activité Services sur Site, réalisent des opérations similaires, tant par la nature des services rendus que par les processus et méthodes employés pour fournir ces services, et présentent des caractéristiques économiques communes, notamment des taux de marge relativement proches.

Les actifs et passifs sectoriels ne sont pas présentés, ces éléments ne faisant pas partie de la mesure de la performance de chaque secteur par le principal décideur opérationnel.

1.1 Information sectorielle

1 er SEMESTRE 2023

(en millions d’euros) SERVICES SUR SITE AMÉRIQUE DU NORD EUROPE RESTE DU MONDE SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES ÉLIMINATIONS ET COÛTS DE SUPPORT CENTRAUX TOTAL GROUPE Chiffre d’affaires de l’activité (hors Groupe) 11 581 5 499 4 027 2 055 504 — 12 085 Ventes interactivités (Groupe) — — — — 4 (4) — TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 11 581 5 499 4 027 2 055 508 (4) 12 085 Résultat d’exploitation * 593 365 157 71 162 (51) 704

* Y compris la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe et excluant les autres charges et produits opérationnels.

1 er SEMESTRE 2022

(en millions d’euros) SERVICES SUR SITE AMÉRIQUE DU NORD EUROPE RESTE DU MONDE SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES ÉLIMINATIONS ET COÛTS DE SUPPORT CENTRAUX TOTAL GROUPE Chiffre d’affaires de l’activité (hors Groupe) 9 865 4 232 3 917 1 716 397 — 10 262 Ventes interactivités (Groupe) — — — — 1 (1) — TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES 9 865 4 232 3 917 1 716 398 (1) 10 262 Résultat d’exploitation * 481 261 151 69 106 (50) 538

* Y compris la quote-part dans les résultats des entreprises mises en équivalence dans le prolongement de l’activité du Groupe et excluant les autres charges et produits opérationnels.

1.2 Chiffre d'affaires par pays significatif

L’activité du Groupe est répartie sur 53 pays dont deux ayant un chiffre d’affaires représentant plus de 10% du chiffre d’affaires consolidé : la France (son pays d’immatriculation) et les États-Unis (ainsi que le Royaume-Uni au cours de la période comparative). Le chiffre d’affaires de ces pays est le suivant :

Graphique également disponible sur https://www.sodexo.com/fr/investors/financial-results-and-publications/financial-results - Sodexo Résultats du 1 er semestre 2023 - Slide N° 40

1.3 Chiffre d'affaires par ligne de services

Le chiffre d’affaires par ligne de services se décompose comme suit :

(en millions d’euros) 1 er SEMESTRE 2023 1 er SEMESTRE 2022 Services de restauration 7 469 5 849 Services de Facilities Management 4 112 4 016 Total Services sur Site 11 581 9 865 Services Avantages & Récompenses 508 398 Éliminations (4) (1) TOTAL CHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDÉ 12 085 10 262

2 Charges d’exploitation et autres charges et produits opérationnels

2.1 Charges opérationnelles par nature

en millions d’euros) 1 er SEMESTRE 2023 1 er SEMESTRE 2022 Charges de personnel (5 642) (5 159) Salaires (4 449) (4 035) Autres charges de personnel (1) (1 193) (1 124) Achats consommables et variations de stocks (3 271) (2 469) Dotations aux amortissements et dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles

et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (2) (263) (250) Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles, incorporelles

et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location (263) (250) Dépréciations des immobilisations corporelles, incorporelles

et droits d'utilisation relatifs aux contrats de location — — Charges de loyers (3) (262) (181) Autres natures de charges (4) (1 986) (1 666) TOTAL CHARGES OPÉRATIONNELLES NETTES (11 424) (9 727)

(1) Les autres charges de personnel incluent principalement les charges relatives aux plans à prestations définies, aux régimes de retraites à contribution définie

et aux actions attribuées gratuitement.

(2) Y compris dotation aux amortissements des droits d’utilisation relatifs aux contrats de location comptabilisée en application de la norme IFRS 16 à hauteur de 99 millions d’euros (106 millions d’euros sur le 1er semestre 2022).

(3) Correspond à la charge de loyers non prise en compte pour la détermination des dettes locatives (loyers relatifs aux contrats de courte durée et aux contrats portant sur des actifs de faible valeur, et part variable des paiements locatifs), essentiellement constituée des commissions basées sur des indicateurs

de performance des sites exploités dans le cadre de contrats de concession. La hausse observée sur la période porte essentiellement sur la part variable

des commissions dues au titre des contrats de concession.

(4) Les autres charges comprennent principalement les honoraires, les autres achats consommés, les frais de sous-traitance et frais de déplacements.

2.2 Autres charges et produits opérationnels

(en millions d’euros) 1 er SEMESTRE 2023 1 er SEMESTRE 2022 Gains liés à des changements de périmètre (1) 1 33 Gains liés à la cession d’actifs non courants — — Gains liés aux modifications des avantages postérieurs à l’emploi — — Autres (2) — 34 AUTRES PRODUITS OPÉRATIONNELS 1 67 Coûts de restructuration et de rationalisation de l’organisation (10) (3) Pertes liées à des changements de périmètre (1) — (34) Amortissements des immobilisations incorporelles acquises dans le cadre de regroupements d’entreprises (22) (20) Pertes de valeur des écarts d’acquisition et des actifs non-courants — — Coûts liés aux regroupements d'entreprises — (2) Pertes liées aux modifications des avantages postérieurs à l’emploi (2) (1) Pertes liées à la cession d’actifs non courants — — Autres (9) (8) AUTRES CHARGES OPÉRATIONNELLES (43) (68) TOTAL AUTRES CHARGES ET PRODUITS OPÉRATIONNELS (42) (1)

(1) Au cours du 1 er semestre 2022, les gains et pertes liés à des changements de périmètre correspondent au résultat de cession d'un certain nombre d'activités, comprenant notamment le Lido en France, les activités de cartes sport des Services Avantages & Récompenses en Roumanie et en Espagne, ainsi que d'autres portefeuilles de comptes non stratégiques en Australie et en République Tchèque.

(2) Indemnité perçue de l'État hongrois au cours du 1 er semestre 2022.

3 Besoin en fonds de roulement

3.1 Créances clients et autres créances

(en millions d’euros)



AU 28 FÉVRIER 2023 AU 31 AOÛT 2022 VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES Avances et acomptes versés sur commandes 33 — 33 25 — 25 Clients et comptes rattachés 4 952 (147) 4 805 4 454 (160) 4 294 Autres créances d’exploitation 558 (19) 539 538 (21) 517 Charges constatées d’avance 262 — 262 226 — 226 Créances diverses hors exploitation 2 — 2 7 (1) 6 CLIENTS ET AUTRES CRÉANCES 5 807 (166) 5 641 5 250 (182) 5 068

La répartition des créances clients et comptes rattachés au 28 février 2023 et au 31 août 2022 par maturité s’établit de la façon suivante :

(en millions d’euros)



AU 28 FÉVRIER 2023 AU 31 AOÛT 2022 VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES VALEURS BRUTES DÉPRÉCIATIONS VALEURS NETTES Terme échu depuis moins de 3 mois 476 (13) 463 487 (11) 476 Terme échu depuis plus de 3 mois et moins de 6 mois 72 (13) 59 89 (12) 77 Terme échu depuis plus de 6 mois et moins de 12 mois 45 (18) 27 39 (7) 32 Terme échu depuis plus de 12 mois 109 (83) 26 112 (104) 8 TOTAL DES CRÉANCES CLIENTS ÉCHUES 702 (127) 575 727 (134) 593 Total des créances non échues 4 250 (20) 4 230 3 727 (26) 3 701 TOTAL DES CRÉANCES CLIENTS 4 952 (147) 4 805 4 454 (160) 4 294

Au cours des périodes présentées, le Groupe n’a enregistré aucune évolution significative des impacts liés aux défaillances financières avérées de ses clients. Par ailleurs et compte tenu de la dispersion géographique et sectorielle du Groupe, il n’existe aucune concentration significative de risques portant sur les créances individuelles échues et non dépréciées.

3.2 Dettes fournisseurs et autres dettes

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2023 AU 31 AOÛT 2022 Dettes d’exploitation 139 158 Autres dettes hors exploitation 41 39 AUTRES PASSIFS NON COURANTS 180 197 Fournisseurs et comptes rattachés 2 768 2 707 Dettes sociales 1 230 1 473 Clients avances et acomptes reçus sur commandes 488 448 Dettes fiscales 218 260 Autres dettes d’exploitation 191 182 Produits constatés d’avance 103 124 Autres dettes hors exploitation 39 36 FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES COURANTES 5 037 5 230 TOTAL FOURNISSEURS ET AUTRES DETTES 5 217 5 427

Le montant des créances cédées par les fournisseurs de Sodexo au 28 février 2023 dans le cadre des programmes d’affacturage inversé est de 348 millions d’euros (373 millions d’euros au 31 août 2022). Les dettes concernées sont maintenues au sein des dettes fournisseurs.

3.3 Activité Services Avantages & Récompenses

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2023 AU 31 AOÛT 2022 Clients et autres créances 1 702 1 482 Fournisseurs et autres dettes (1) (512) (394) Chèques et Cartes de Services à rembourser (2) (3 707) (3 509) Chèques et cartes en circulation (3 030) (2 844) Chèques et cartes à payer (477) (489) Autres (1) (200) (176) BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT HORS ACTIFS FINANCIERS ET FONDS RÉSERVÉS

DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES (2 517) (2 421) Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses 1 218 1 257 Fonds réservés 843 960 Valeurs mobilières de placement > 3 mois 375 297 Trésorerie et équivalents de trésorerie (1) 1 658 1 508 Découverts bancaires (5) (1) TRÉSORERIE OPÉRATIONNELLE DE L’ACTIVITÉ SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 2 871 2 764

(1) Y compris opérations intragroupes.

(2) Les Chèques et Cartes de Services à rembourser sont comptabilisés en passif courant et à leur juste valeur, qui correspond à la valeur faciale des titres

en circulation ou retournés à Sodexo mais non encore remboursés aux affiliés.

Note 4.

Écarts d'acquisition et dépréciation des actifs non-courants

1 Écarts d'acquisition

Principes comptables



Unités génératrices de trésorerie



Les immobilisations, qui ne génèrent pas d’entrées de trésorerie largement indépendantes permettant de les tester individuellement, sont regroupées en unités génératrices de trésorerie (UGT).

Les tests de dépréciation sont réalisés par UGT ou par groupe d’UGT au plus petit niveau auquel les écarts d’acquisition sont suivis par le Groupe.

Les écarts d’acquisition sont suivis avec un découpage par secteurs opérationnels pour l'activité Services sur Site, tels qu’ils ressortent de la nouvelle organisation du Groupe (voir notes 1.1 et 3.1), et par zones géographiques pour l'activité Services Avantages & Récompenses :

Activité Services sur Site : Amérique du Nord, France, Royaume-Uni & Irlande, Europe continentale, Asie-Pacifique / Moyen-Orient / Afrique, Amérique latine (hors Brésil), Brésil ;

Activité Services Avantages & Récompenses : Amériques, Europe, Reste du monde.

Les tests de dépréciations des écarts d’acquisition ne sont pas réalisés à un niveau supérieur au secteur opérationnel avant regroupement pour les besoins de l’information sectorielle.

Les actifs de l’UGT ou du groupe d’UGT incluent : les écarts d’acquisition qui leur sont affectés dans la mesure où l’UGT ou le groupe d’UGT sont susceptibles de bénéficier du regroupement d’entreprises ;

les autres immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles, les investissements clients, les droits d’utilisation relatifs aux contrats de location et le besoin en fonds de roulement net.

La variation des écarts d’acquisition au cours de la période se présente de la façon suivante :

(en millions d’euros) AU 1 er SEPTEMBRE 2022 AUGMENTATIONS DE LA PÉRIODE DIMINUTIONS DE LA PÉRIODE PERTES

DE VALEUR RECLASSEMENTS ÉCARTS DE CONVERSION AU 28 FEVRIER 2023 Amérique du Nord 2 662 — — — — (208) 2 454 France 505 — — — — — 505 Royaume-Uni & Irlande 671 7 — — — (16) 662 Europe continentale 800 — — — — (24) 776 Europe 1 976 7 — — — (40) 1 943 Asie Pacifique,

Moyen-Orient & Afrique 703 3 — — — (46) 660 Amérique latine 379 — — — — (7) 372 Brésil 229 — — — — (16) 213 Reste du Monde 1 311 3 — — — (69) 1 245 SERVICES SUR SITE 5 949 10 — — — (317) 5 642 SERVICES AVANTAGES & RÉCOMPENSES 663 — — — — (19) 644 TOTAL 6 612 10 — — — (336) 6 286

2 Dépréciation des actifs non-courants

Au cours du premier semestre 2023, le Groupe a procédé à une revue des indices de perte de valeur susceptibles d’entraîner une réduction de la valeur recouvrable de ses actifs corporels et incorporels.

En particulier, Sodexo a procédé à l’analyse des performances des régions (groupes d’UGT au niveau desquels les écarts d’acquisition sont suivis) par comparaison avec les estimations utilisées lors de la clôture annuelle de l’exercice 2022. Le Groupe a en outre procédé à l’analyse de l’évolution depuis le 31 août 2022 des principaux paramètres financiers (taux d’actualisation).

La Direction du Groupe a conclu à l’absence d’éléments indiquant une baisse de la valeur recouvrable des régions au 28 février 2023 par rapport au 31 août 2022. L'examen annuel de la valeur comptable des écarts d’acquisition et des autres immobilisations incorporelles sera réalisé au cours du deuxième semestre de l’exercice.

Note 5.

Provisions, litiges et passifs éventuels

1 Provisions

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2022 DOTATIONS REPRISES AVEC UTILISATION REPRISES SANS UTILISATION ÉCARTS DE CONVERSION ET AUTRES VARIATIONS DE PÉRIMÈTRE AU 28 FÉVRIER 2023 Provisions pour litiges avec les salariés 55 4 (4) (1) (1) — 53 Provisions pour litiges clients/fournisseurs 37 2 (4) (13) (1) — 21 Provisions pour risques fiscaux et sociaux 32 — (1) — (1) — 30 Provisions pour fin de contrats et contrats déficitaires 21 1 (2) (2) (3) — 15 Provisions pour réorganisation 17 1 (5) — — — 12 Provisions pour capitaux propres négatifs (1) 8 — — — 1 — 9 Autres provisions 44 8 (4) (1) 1 — 48 TOTAL PROVISIONS 214 16 (20) (17) (4) — 188

(1) Participations dans des entreprises mises en équivalence dont la quote-part de situation nette est négative.

2 Litiges et passifs éventuels

Litiges avec l’administration fiscale brésilienne

La filiale Sodexo Pass do Brasil était en litige avec l’administration fiscale brésilienne au sujet de la déductibilité fiscale de l’amortissement de l’écart d’acquisition constaté lors du rachat de VR en mars 2008.

Pour mémoire, Sodexo Pass do Brasil avait reçu au cours de l’exercice 2017 une notification de redressement au titre des exercices 2010 à 2012 remettant en cause la déduction de l’amortissement fiscal de l’écart d’acquisition, assortie de pénalités de 150% et d’intérêts de retard. Le montant du litige s’élevait à 573 millions de reals, soit 111 millions d'euros au 31 août 2022 (29 millions d'euros de principal, 43 millions d'euros de pénalités et 40 millions d'euros d’intérêts de retard).

Le Groupe contestait fermement ce redressement qui avait déjà été envisagé puis abandonné par l’administration fiscale brésilienne lors d’un précédent contrôle fiscal portant sur les exercices 2008 et 2009, estimant tant sur le fond que sur la forme que l’écart d’acquisition avait été valablement amorti fiscalement et que la procédure avait par conséquent de fortes chances d’aboutir en sa faveur.

Ce litige a été jugé le 14 août 2018 devant la juridiction administrative compétente (CARF). Celle-ci a tranché en faveur de Sodexo Pass do Brasil estimant que l’écart d’acquisition et l’amortissement fiscal correspondant ont été légitimement constatés lors de l’acquisition de VR. Ce jugement favorable à Sodexo Pass do Brasil a été confirmé par la Chambre supérieure d’appel (CSRF) lors de l’audience du 13 septembre 2022 et notifié par écrit au Groupe le 27 octobre 2022. L'Administration fiscale fédérale a déjà pris acte de la décision, sans manifester de demande d'éclaircissement, ce qui met définitivement fin au litige en faveur de Sodexo Pass do Brasil.

Au cours l’exercice 2021, la filiale Sodexo do Brasil Comercial a reçu une notification de redressement principalement liée à la déductibilité fiscale de l’amortissement de l’écart d’acquisition constaté lors de l’achat de la société Puras. Le redressement porte sur les périodes 2015 à 2017 et s’élève à 205 millions de reals, soit 37 millions d’euros au 28 février 2023 (dont 9 millions d’euros de principal et 28 millions d’euros de pénalités et intérêts de retard). Au mois d’août 2021, Sodexo do Brasil Comercial a obtenu un avis favorable en première instance administrative mais l'administration fiscale brésilienne a interjeté appel. Le Groupe estime toutefois que les risques de voir cet appel prospérer sont faibles, compte tenu d'une part de la solidité de ses arguments pour contester le redressement et, d'autre part, de la récente décision favorable de la CSRF ayant mis fin au litige entre Sodexo Pass do Brasil et l’administration fiscale brésilienne sur le même thème mentionné ci-avant.

Le montant d’écart d’acquisition a été valablement amorti en sa totalité. L’économie d’impôt générée par cet amortissement fiscal a été compensée dans les comptes consolidés du Groupe par une charge d’impôt différé du même montant pour chacun des exercices concernés, conformément aux règles IFRS. Le montant de l’impôt différé passif s’élève à 26 millions d’euros au 28 février 2023.

Par ailleurs, une différence d’interprétation oppose Sodexo et ses principaux concurrents à l’administration fiscale sur la déductibilité des taxes PIS/COFINS sur certains achats qui sont effectués à un taux zéro. Plusieurs procédures sont en cours, soit à l’initiative de l’administration fiscale qui a notifié Sodexo do Brasil Comercial d’un redressement au titre des crédits reconnus en 2016 à hauteur de 9 millions d’euros (y compris pénalités et intérêts de retard), soit à l’initiative de la société qui a déposé plusieurs réclamations devant les tribunaux. L’une de ces procédures initiée par Sodexo do Brasil Comercial était suspendue, à l'initiative du juge, jusqu’à la décision de la Cour Suprême qui devait juger en droit le litige d'une autre société. En février 2023, la Cour Suprême a publié sa décision qui est défavorable à la société concernée. Les juges ont, en substance, estimé que la loi ordinaire peut prévoir des limitations à l’utilisation des crédits PIS/COFINS, sous réserve que cette loi respecte tous les principes constitutionnels, en particulier l’égalité de traitement entre les contribuables et la libre concurrence. Cette décision, qui ne doit pas être considérée comme automatiquement défavorable pour les cas individuels de chaque contribuable, n’a pas d’effet sur les recours introduits par Sodexo qui vont continuer à poursuivre leurs cours respectifs. La société estime disposer d’arguments différents et suffisamment solides pour obtenir in fine gain de cause devant les tribunaux sur ce sujet. Après consultation de ses conseils, Sodexo considère que ses chances de succès dans ces procédures sont bonnes et qu'à ce jour le risque d'une sortie de ressources associée aux crédits PIS/COFINS déduits depuis 2016 demeure non probable ; aucune provision n’a en conséquence été comptabilisée dans les comptes consolidés au 28 février 2023.

Contentieux auprès de l’autorité de la concurrence en France

Le 9 octobre 2015, la société Octoplus a saisi l’Autorité de la concurrence française d’une plainte concernant plusieurs sociétés françaises du secteur des titres-restaurant, dont Sodexo Pass France. À la suite de l’audition des parties concernées en avril et juillet 2016, l’Autorité de la concurrence a décidé le 6 octobre 2016 de poursuivre l’instruction sur le fond sans prononcer de mesures conservatoires à l’encontre de Sodexo Pass France.

Le 27 février 2019, les services d’instruction de l’Autorité ont adressé à Sodexo Pass France leur rapport final. Le Groupe a, dans son mémoire en réponse en date du 29 avril 2019, contesté les deux griefs notifiés par l’Autorité (échanges d’informations et verrouillage du marché des titres-restaurant par le biais de la Centrale de Règlement des Titres). Le 17 décembre 2019, l’Autorité de la concurrence a rendu une décision défavorable aux émetteurs de titres-restaurant et infligé à la société Sodexo Pass France, solidairement avec la société Sodexo S.A., une sanction d’un montant total de 126 millions d’euros. Cette décision a été formellement notifiée à Sodexo Pass France et Sodexo S.A. le 6 février 2020. Sodexo conteste celle-ci avec la plus grande fermeté considérant qu’elle témoigne d’une appréciation erronée des pratiques en cause et du fonctionnement du marché. Sodexo a par conséquent fait appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris, l’audience de plaidoiries s’est tenue le 18 novembre 2021 et la Cour d’appel a annoncé qu'elle rendrait sa décision le 25 mai 2023.

Compte tenu de l’impact significatif de la pandémie de Covid-19 sur les activités et performances du Groupe, Sodexo a sollicité et obtenu de la part des services de recouvrement, moyennant la mise en place d’une garantie bancaire, un différé de paiement de la sanction sans pénalité jusqu’au 15 décembre 2021, puis à compter de cette date un plan de règlement mensuel courant jusqu’en janvier 2023. Un actif a été constaté en contrepartie des sommes versées, au sein des « Autres créances d’exploitation ».

Le Groupe, après consultation de ses conseils juridiques, considère qu’il dispose d’arguments solides pouvant conduire à une annulation ou une réformation de la décision de l’Autorité de la concurrence ; en conséquence, aucune provision n’a été constatée au titre de ce contentieux.

Contrôle fiscal France

Une proposition de rectification concernant les exercices 2016, 2017 et 2018 a été reçue en décembre 2021 par Sodexo S.A. Une autre proposition de rectification a été émise par l’administration fiscale française en décembre 2022 sur les exercices 2019, 2020 et 2021 afin de reproduire certains redressements qu’elle avait initiés au cours du contrôle fiscal précédent.

La Société a évalué le risque associé à ces procédures et estime, après avoir pris avis auprès de ses conseils fiscaux, avoir de solides arguments pour contester les rehaussements proposés.

Autres

Les sociétés du Groupe font également l’objet de contrôles fiscaux dont certains peuvent donner lieu à redressement. Les principaux litiges sont décrits ci-avant. Dans chaque cas, le risque est évalué par la Direction et ses conseils et les charges estimées probables pouvant en découler font l’objet de provisions ou passifs d’impôts.

À la connaissance du Groupe, il n’existe aucune autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d’arbitrage, qui est en suspens ou dont elle est menacée, qui pourrait avoir, ou aurait eu, au cours des douze derniers mois, des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité du Groupe.

Par ailleurs, le Groupe est partie prenante à d’autres litiges survenus dans le cadre normal de ses activités. Le Groupe ne s’attend pas à ce que les passifs relatifs à ces litiges soient globalement significatifs par rapport à l’activité ou à la situation financière consolidée.

Note 6.

Capitaux propres et résultat par action

1 Capitaux propres

1.1 Variation des capitaux propres

Composition du capital social et actions auto-détenues

(nombre d'actions) AU 28 FÉVRIER 2023 AU 31 AOÛT 2022 Actions composant le capital social (1) 147 454 887 147 454 887 Actions auto-détenues (2) 1 473 046 841 102 Actions en circulation 145 981 841 146 613 785

(1) D'une valeur nominale de 4 euros.

(2) Pour une valeur de 131 millions d'euros au 28 février 2023 (74 millions d'euros au 31 août 2022).

Dividendes

1 er SEMESTRE 2023 1 er SEMESTRE 2022 Montant des dividendes versés (en millions d'euros) 352 294 Dividende versé par action (en euro) 2,40 2,00

2 Résultat par action

Le tableau ci-dessous détaille le calcul du résultat par action de base et dilué :

1 er SEMESTRE 2023 1 er SEMESTRE 2022 Résultat net part du Groupe (en millions d’euros) 440 337 Nombre moyen pondéré d’actions en capital social – de base 146 147 666 146 292 627 Résultat net part du Groupe par action – de base (en euros) (1) 3,01 2,30 Impact moyen de la dilution liée aux plans d’attribution gratuite d’actions 1 577 120 2 141 092 Nombre moyen pondéré d’actions de l’exercice – dilué 147 724 786 148 433 719 Résultat net part du Groupe dilué par action (en euros) (1) 2,98 2,27

(1) Le résultat net par action de base et le résultat net dilué par action ne tiennent pas compte de l’effet de la majoration de dividende dont bénéficient certaines actions détenues sous la forme nominative.

Note 7.

Trésorerie, actifs, passifs et résultats financiers

1 Charges et produits financiers

(en millions d’euros) 1 er SEMESTRE 2023 1 er SEMESTRE 2022 Coût de l’endettement brut (1) (70) (43) Produits générés par la trésorerie ou équivalents 32 2 COÛT DE L’ENDETTEMENT NET (38) (41) Charge d’intérêts sur les dettes locatives (2) (9) (9) Écarts de change nets : gains (+) pertes (-) — 1 Coût financier net sur le passif net au titre des régimes à prestations définies 1 (1) Produits générés par les prêts et créances au coût amorti 3 3 Autres produits financiers 4 6 Autres charges financières (9) (12) CHARGES ET PRODUITS FINANCIERS, NET (48) (53) Dont Produits financiers 39 10 Dont Charges financières (87) (63)

(1) Le coût de l’endettement brut correspond à la charge d’intérêts relative aux passifs financiers évalués au coût amorti ainsi que les intérêts relatifs aux instruments financiers de couverture.

(2) Intérêts sur les dettes locatives comptabilisés en application de la norme IFRS 16.

2 Trésorerie et équivalents de trésorerie

(en millions d’euros) AU 28 FÉVRIER 2023 AU 31 AOÛT 2022 Valeurs mobilières de placement 580 524 Disponibilités * 2 045 2 701 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 2 625 3 225 Découverts bancaires (12) (8) TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE NETS DE DÉCOUVERTS BANCAIRES 2 613 3 217

* Y compris 11 millions d’euros affectés à la mise en œuvre du contrat de liquidité signé avec un prestataire de services d’investissement, conforme à la Charte de déontologie établie par l’Association française des marchés financiers et approuvée par l’Autorité des marchés financiers, visant à favoriser la liquidité

des titres et la régularité de leurs cotations.

Les valeurs mobilières de placement se décomposent comme suit :

Graphique également disponible sur https://www.sodexo.com/fr/investors/financial-results-and-publications/financial-results - Sodexo Résultats du 1 er semestre 2023 - Slide N° 47

3 Actifs financiers

Principaux titres de participation

Évaluation des titres Bellon SA

Le Groupe détient, via sa filiale détenue à 100% Sofinsod, une participation de 19,61% dans le capital de la société Bellon SA, société contrôlant Sodexo S.A. à hauteur de 42,75% des actions et 57,5% des droits de vote exerçables au 28 février 2023. Cette participation ne confère pas au Groupe une influence notable sur Bellon SA, car les droits de votes attachés aux actions Bellon SA qu’elle détient ne peuvent pas être exercés par Sofinsod, conformément aux dispositions de l’article L. 233-31 du Code de commerce.

Il n’existe pas de conflit d’intérêts potentiel entre les obligations des membres des organes d’administration et de direction générale à l’égard de Sodexo et leurs intérêts privés. Il est précisé que la famille de Pierre et Danielle Bellon contrôle 72,6% de la holding familiale Bellon SA. M. et Mme Pierre Bellon et leurs enfants ont signé un accord en juin 2015 d’une durée de 50 ans empêchant leurs descendants directs de disposer librement de leurs actions Bellon SA. L’unique actif de Bellon SA est sa participation dans Sodexo et Bellon SA n’a pas vocation à céder cette participation à des tiers.

En application de la norme IFRS 9, cette participation est évaluée à sa juste valeur, déterminée conformément à la norme IFRS 13. L’évaluation de la juste valeur de la participation dépend, entre autres, de l’actif net comptable réévalué (ANR) de la société Bellon SA, qui a un endettement limité et ne détient aucun autre actif que des actions de Sodexo S.A. ; pour le calcul de l’ANR de Bellon SA, ces actions sont évaluées à leur cours de bourse de clôture. Par ailleurs, la méthode de valorisation retenue par la Direction (niveau 3 de la hiérarchie définie par IFRS 13) intègre l’illiquidité induite par les caractéristiques particulières du schéma de détention de cette participation (décote sur l’ANR de Bellon SA estimée à 40% au 28 février 2023 et au 31 août 2022).

Au 28 février 2023, la juste valeur de la participation est évaluée à 642 millions d’euros (541 millions d’euros au 31 août 2022). La variation de juste valeur sur la période a été comptabilisée dans les autres éléments non recyclables du résultat global consolidé (OCI).



Fonds réservés et actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses

Les fonds réservés, représentant 843 millions d’euros dans les actifs financiers de l’activité Services Avantages & Récompenses, correspondent principalement aux fonds des titres de services soumis à une réglementation spéciale en France (267 millions d’euros), en Roumanie (153 millions d’euros), en Belgique (153 millions d’euros), en Inde (122 millions d’euros), en Chine (72 millions d’euros). Ces fonds réservés restent la propriété du groupe Sodexo mais ils font l’objet de restrictions quant à leur utilisation, ne peuvent être utilisés pour une autre finalité que le remboursement des affiliés et ne sont pas fongibles avec la trésorerie du Groupe. Ils sont investis dans des instruments financiers donnant lieu à rémunération.

4 Emprunts et dettes financières

L’évolution des emprunts et dettes financières au cours du 1 er semestre 2023 est la suivante :

(en millions d’euros) AU 31 AOÛT 2022 AUGMENTATIONS REMBOURSEMENTS ACTUALISATION ET AUTRES VARIATIONS ÉCARTS DE CHANGE VARIATION DE PÉRIMÈTRE AU 28 FÉVRIER 2023 Emprunts obligataires (1) 5 600 40 (16) (9) (77) — 5 538 Billets de trésorerie et emprunts auprès des organismes financiers (2) 1 250 (252) — — 2 1 Autres emprunts 108 — (5) — (3) 21 120 TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES HORS INSTRUMENTS DÉRIVÉS 5 709 290 (273) (9) (80) 23 5 659 Juste valeur nette des instruments dérivés 33 3 1 10 (7) — 40 TOTAL EMPRUNTS ET DETTES FINANCIÈRES 5 742 293 (272) 1 (87) 23 5 699

(1) Au 28 février 2023, les intérêts courus sur les emprunts obligataires s'élèvent à 34 millions d'euros (13 millions d'euros au 31 août 2022).

(2) Des billets de trésorerie ont été émis au premier semestre, ils ont été remboursés en intégralité au 28 février 2023.

Graphique également disponible sur https://www.sodexo.com/fr/investors/financial-results-and-publications/financial-results - Sodexo Résultats du 1 er semestre 2023 - Slide N° 44

Afin de respecter la politique du Groupe en matière de financement, l’essentiel de la dette est à taux fixe et à long terme.

Au 28 février 2023, 95% de l’endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement à cette date s’établit à 1,6%.

Au 31 août 2022, 96% de l’endettement consolidé du Groupe est à taux fixe et le taux moyen de financement à cette date s’établit à 1,6%.

Les emprunts obligataires et les emprunts auprès des organismes financiers décrits ci-dessus comprennent des clauses usuelles de remboursement anticipé. Ces clauses de remboursement anticipé intègrent des clauses de défaut croisé ou de changement de contrôle qui s’appliquent sur l’ensemble des emprunts.

Aucun des emprunts obligataires ne comporte de covenant financier.

Ligne de crédit confirmé multidevises de juillet 2011

Le 18 juillet 2011, Sodexo S.A. a signé une ligne de crédit confirmé multidevises d’un montant maximum de 600 millions d’euros plus 800 millions de dollars américains, avec une échéance fixée initialement au 18 juillet 2016. Cette ligne de crédit a été modifiée à plusieurs reprises, la dernière en date ayant eu lieu en juillet 2019, avec une nouvelle date d’échéance en juillet 2024, et prévoyant deux options permettant de prolonger l’échéance d’un an jusqu’en juillet 2026. La première option a été exercée au cours de l’exercice 2019-2020 et la seconde option a été exercée au cours de l'exercice 2020-2021. La date d’échéance est maintenant juillet 2026. Le montant maximum disponible s’élève désormais à 589 millions d’euros plus 785 millions de dollars américains.

La dernière modification comprend également une clause de durabilité actualisée qui lie le coût de la ligne de crédit à la capacité de Sodexo de respecter son engagement public de réduire de 50% ses déchets alimentaires d’ici à 2025 ainsi qu'une mise à jour des indices référencés.

Les tirages effectués sont porteurs d’intérêts à taux variable indexé sur les taux SOFR, SONIA, ESTR et EURIBOR. Cette ligne de crédit ne comporte pas de covenant financier.

Concernant la réforme des taux d’intérêt de référence, le Groupe finalise les discussions avec les contreparties pour négocier le remplacement des indices pour les principaux instruments impactés, qui incluent essentiellement la ligne de crédit confirmé multidevises essentiellement.

Au 28 février 2023, comme au 31 août 2022, aucun tirage n’est en cours sur cette ligne de crédit.

Lignes de crédit confirmé bilatérales

Le 18 décembre 2019, le Groupe a renouvelé deux lignes de crédit confirmé bilatérales de 150 millions d’euros chacune, les deux à échéance décembre 2023.

Le 13 février 2020, le Groupe a mis en place une troisième ligne de crédit confirmé bilatérale de 150 millions d’euros à échéance février 2024.

Aucun tirage n’est en cours sur ces lignes de crédit au 28 février 2023 comme au 31 août 2022.

Billets de trésorerie

Au 28 février 2023, comme au 31 août 2022, il n’y a pas d’encours au titre des billets de trésorerie émis par Sodexo S.A. et Sodexo Finance.

Note 8.

Autres Informations

1 Impôt sur le résultat

Le taux effectif d’impôt est passé de 28,3% au 1er semestre 2022 à 27,1% au 1 er semestre 2023. La baisse du taux effectif d'impôt s’explique notamment par la baisse du taux de la CVAE en France, l’absence d’éléments exceptionnels avec coût d’impôt sur le 1 er semestre 2023 et la forte hausse du résultat avant impôt du groupe par rapport au 1 er semestre 2022 (613 millions d’euros vs 484 millions d’euros) qui diminue le poids des impacts négatifs.

2 Plan d’attribution gratuite d’actions

Le 31 janvier 2023, le Conseil d’Administration a décidé l’attribution gratuite d’actions, en faveur de certains salariés du Groupe, sous réserve d’une condition de présence au sein du Groupe ainsi que pour certaines actions de conditions de performance. Ce plan porte sur un total de 826 148 actions. La charge du nouveau plan pour le premier semestre 2023 n'est pas significative.

3 Rémunérations des membres du Conseil d’Administration et de la Leadership Team

Il n’y a pas eu d’évolution significative quant à la nature des rémunérations, avances et engagements en matière de pensions, indemnités assimilées accordées aux membres du Conseil d’Administration et de la Leadership Team par rapport à l’exercice clos le 31 août 2022.

4 Information sur les entreprises liées

Sociétés non intégrées globalement

Les transactions avec les sociétés non intégrées globalement sont de même nature que celles décrites dans la note 14.3 « Informations sur les entreprises liées » des comptes consolidés de l’exercice clos au 31 août 2022.

Principal actionnaire

Au 28 février 2023, la société Bellon SA détient 42,75% du capital de Sodexo et 57,5% des droits de vote exerçables de Sodexo.

Au cours du 1 er semestre 2023, Sodexo a enregistré une charge de 2,3 millions d’euros (1,9 million d’euros sur le 1 er semestre 2022) au titre de la convention d’animation et de prestation signée avec Bellon SA.

Sodexo S.A. a versé 151 millions d'euros de dividendes à Bellon SA sur la période.

Le Groupe n’a pas perçu de dividendes sur le premier semestre au titre de sa participation dans Bellon SA. Le versement interviendra sur le second semestre.

5 Événements postérieurs à la clôture

Le Conseil d’Administration de Sodexo a approuvé à l’unanimité le projet de séparation des deux entités prévoyant la scission et la cotation des Services Avantages & Récompenses via la distribution d’actions de cette entité aux actionnaires de Sodexo.

L’opération devrait intervenir courant 2024, à l’issue des étapes habituelles pour ce type d’opérations, telles que la consultation des instances représentatives du personnel, et sous réserve des conditions de marché.

Les modalités détaillées de l’opération seront présentées à une date ultérieure et soumises à l’approbation des actionnaires de Sodexo lors d’une Assemblée Générale extraordinaire. Les détenteurs d’obligations et autres prêteurs de Sodexo seront consultés sur la transaction proposée le moment venu.

6 Évolution des principaux taux de change

Le cours de change des principales devises utilisées pour la conversion des états financiers des filiales a évolué comme suit par rapport au premier semestre de l’exercice précédent :

Devise COURS DE CLÔTURE

AU 28 FÉVRIER 2023 COURS MOYEN

DU 1 er SEMESTRE 2023 COURS DE CLÔTURE

AU 31 AOÛT 2022 COURS DE CLÔTURE

AU 28 FÉVRIER 2022 COURS MOYEN

DU 1 er SEMESTRE 2022 DOLLAR (USD) 1,062 1,031 1,000 1,120 1,143 LIVRE (GBP) 0,877 0,874 0,860 0,836 0,846 REAL (BRL) 5,528 5,417 5,148 5,783 6,258

Rapport des commissaires aux comptes

KPMG S.A.

Tour Eqho

2, avenue Gambetta

CS 60055

92066 Paris-La Défense Cedex

S.A. au capital de € 5 497 100

775 726 417 R.C.S. Nanterre







Commissaire aux Comptes

Membre de la compagnie régionale

de Versailles et du Centre ERNST & YOUNG Audit

Tour First

TSA 14444

92037 Paris-La Défense Cedex

S.A.S. à capital variable

344 366 315 R.C.S. Nanterre







Commissaire aux Comptes

Membre de la compagnie régionale

de Versailles et du Centre

Rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle

(Période du 1 er septembre 2022 au 28 février 2023)

SODEXO

255 Quai de Stalingrad

92866 Issy Les Moulineaux Cedex 9

Aux Actionnaires,

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos assemblées générales et en application de l'article L. 451-1-2 III du Code monétaire et financier, nous avons procédé à :

l'examen limité des comptes semestriels consolidés résumés de la société Sodexo, relatifs à la période du 1 er septembre 2022 au 28 février 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport ;

septembre 2022 au 28 février 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport ; la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité.

Ces comptes semestriels consolidés résumés ont été établis sous la responsabilité du conseil d’administration. Il nous appartient, sur la base de notre examen limité, d'exprimer notre conclusion sur ces comptes.

1. Conclusion sur les comptes

Nous avons effectué notre examen limité selon les normes d’exercice professionnel applicables en France.

Un examen limité consiste essentiellement à s’entretenir avec les membres de la direction en charge des aspects comptables et financiers et à mettre en œuvre des procédures analytiques. Ces travaux sont moins étendus que ceux requis pour un audit effectué selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. En conséquence, l’assurance que les comptes, pris dans leur ensemble, ne comportent pas d’anomalies significatives obtenue dans le cadre d’un examen limité est une assurance modérée, moins élevée que celle obtenue dans le cadre d’un audit.

Sur la base de notre examen limité, nous n'avons pas relevé d'anomalies significatives de nature à remettre en cause la conformité des comptes semestriels consolidés résumés avec la norme IAS 34, norme du référentiel IFRS tel qu'adopté dans l’Union européenne relative à l’information financière intermédiaire.

2. Vérification spécifique

Nous avons également procédé à la vérification des informations données dans le rapport semestriel d'activité commentant les comptes semestriels consolidés résumés sur lesquels a porté notre examen limité.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur leur sincérité et leur concordance avec les comptes consolidés semestriels résumés.

Paris-La Défense, le 4 avril 2023

Les Commissaires aux comptes

KPMG S.A. ERNST & YOUNG Audit Caroline Bruno-Diaz Aymeric de La Morandière Soraya Ghannem

Attestation du Responsable du Rapport Financier Semestriel

Direction Générale

Issy-les-Moulineaux, le 5 avril 2023



J’atteste, à ma connaissance, que les comptes condensés présentés pour le semestre écoulé sont établis conformément aux normes comptables applicables et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société Sodexo et de l’ensemble des entreprises comprises dans la consolidation, et que le rapport semestriel d’activité ci-joint présente un tableau fidèle des évènements importants survenus pendant les six premiers mois de l’exercice, de leur incidence sur les comptes, des principales transactions entre parties liées, et qu’il décrit les principaux risques et les principales incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Sophie Bellon

Présidente du Conseil d’Administration et Directrice générale de Sodexo

