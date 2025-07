Sodexo: acquisition de Grupo Mediterránea en Espagne information fournie par Cercle Finance • 31/07/2025 à 14:00









(Zonebourse.com) - Sodexo annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir Grupo Mediterránea, l'un des principaux fournisseurs de services de restauration en Espagne, présent sur les marchés publics et privés, avec aussi des activités au Portugal, au Chili et au Pérou.



Avec un chiffre d'affaires annuel d'environ 350 millions d'euros, plus de 14.700 collaborateurs qui servent chaque jour plus de 265.000 repas sur plus de 1.700 sites, il occupe une position forte sur le marché espagnol des services de restauration.



Avec cette acquisition, Sodexo doublera sa présence en Espagne, en renforçant ses positions dans des segments clés. La finalisation de l'opération reste soumise aux approbations réglementaires usuelles et devrait intervenir d'ici la fin de 2025.





Valeurs associées SODEXO 52,3500 EUR Euronext Paris +1,45%